Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng ngành du lịch của Nhật Bản rất đa dạng và bền vững, với sự đóng góp mạnh mẽ từ các thị trường phương Tây. Ảnh: Getty.

Khách Trung Quốc giảm sâu sau căng thẳng ngoại giao

Sau hơn một năm sinh sống tại Tokyo, Karin Nordin nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt tại các điểm du lịch quen thuộc của du khách Trung Quốc như Kusatsu hay Zao. Những khu suối nước nóng từng đông đúc nay trở nên yên tĩnh hơn.

Theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), lượng khách du lịch từ Trung Quốc đại lục đã giảm hơn 60% trong tháng 1/2026 so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng số khách quốc tế đến Nhật Bản chỉ giảm 4,9%.

Trước đó, trong tháng 12/2025, lượng khách Trung Quốc cũng giảm 43,3%, nhưng tổng lượng khách du lịch quốc tế vẫn tăng 3,7%.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao bùng phát từ tháng 11/2025 liên quan đến các phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Trước thời điểm đó, du khách Trung Quốc luôn nằm trong nhóm nguồn khách lớn nhất của ngành du lịch Nhật Bản.

Hàn Quốc và Đài Loan bù đắp khoảng trống

Sự vắng bóng của khách Trung Quốc đang được bù đắp bởi các thị trường khác trong khu vực. Trong tháng 1/2026, lượng khách du lịch từ Hàn Quốc tăng 21,6%, qua đó vượt Trung Quốc để trở thành nguồn khách quốc tế lớn nhất đến Nhật Bản.

Du khách từ Đài Loan cũng tăng mạnh, với số lượng gần gấp đôi khách Trung Quốc trong cùng kỳ và tăng 17% so với năm trước.

Theo Zilmiyah Kamble, giảng viên quản lý du lịch và khách sạn tại Đại học James Cook, Nhật Bản vẫn có sức hấp dẫn lớn đối với các thị trường lân cận nhờ mạng lưới đường bay ngắn thuận tiện, đồng yên yếu và hình ảnh một điểm đến an toàn, gần gũi về văn hóa.

“Việc khách Trung Quốc giảm là đáng kể, nhưng chưa đến mức thảm khốc”, ông Kamble nhận định, đồng thời cho rằng sự đa dạng về nguồn khách giúp ngành du lịch Nhật Bản duy trì ổn định.

Bản đồ du lịch Nhật Bản đang thay đổi

Sự thay đổi về cơ cấu khách quốc tế cũng khiến dòng khách du lịch phân bổ khác trước.

Khách Trung Quốc thường tập trung vào các điểm nổi tiếng như Tokyo, Kyoto và Osaka. Trong khi đó, du khách từ các quốc gia khác lại khám phá nhiều khu vực mới.

Theo báo cáo của Oxford Economics, các địa phương như Shizuoka và Nara – vốn phụ thuộc nhiều vào khách Trung Quốc - chịu ảnh hưởng lớn hơn từ sự sụt giảm này. Ngược lại, một số địa phương khác lại hưởng lợi từ các thị trường mới.

Du khách Đài Loan đang ngày càng yêu thích Fukushima, trong khi khách Hàn Quốc tìm đến các sân golf và khu suối nước nóng ở tỉnh Ehime.

Tại Hiroshima, sinh viên Singapore Cheryl Ng cho biết phần lớn du khách tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima là người phương Tây. Oxford Economics cũng nhận định khách từ Mỹ, châu Âu và Australia đặc biệt quan tâm đến các di tích lịch sử tại thành phố này.

Đồng yên yếu tiếp tục hỗ trợ ngành du lịch

Các nhà phân tích cho rằng đồng yên suy yếu vẫn là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu du lịch đến Nhật Bản.

Theo David Mann, kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Mastercard, tổng lượng khách quốc tế đến Nhật Bản hiện cao hơn khoảng 34% so với giai đoạn trước đại dịch.

Không chỉ vậy, doanh thu du lịch còn tăng nhanh hơn số lượng khách nhờ chi tiêu bình quân cao hơn.

Oxford Economics dự báo lượng khách quốc tế nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới, dù tốc độ tăng trưởng có thể bị hạn chế do tình trạng thiếu phòng lưu trú.

Khách Trung Quốc khó quay lại sớm

Dù vậy, sự phục hồi của khách Trung Quốc được cho là khó diễn ra trong ngắn hạn.

Oxford Economics nhận định lượng khách từ thị trường này khó có thể phục hồi nhanh, khiến các doanh nghiệp Nhật Bản phải tích cực tìm kiếm nguồn khách mới.

Nhiều cửa hàng bách hóa đang tăng cường các chiến dịch tiếp thị tại Đông Nam Á, đồng thời điều chỉnh danh mục sản phẩm để phù hợp hơn với khách châu Âu, Mỹ và khu vực ASEAN thay vì chỉ tập trung vào khách Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, việc khách Trung Quốc quay trở lại không chỉ phụ thuộc vào quan hệ ngoại giao mà còn liên quan đến niềm tin tiêu dùng, thông tin trên mạng xã hội, thu nhập và khả năng kết nối hàng không.

“Khôi phục lòng tin cần thời gian, đặc biệt trong môi trường thông tin kỹ thuật số kết nối cao như hiện nay”, Kamble cho biết.