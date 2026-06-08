EVN giải thích lợi nhuận 51.881 tỷ và tiền gửi ngân hàng. Tập đoàn cho rằng nếu chỉ nhìn vào số dư tiền gửi mà không xem xét các nghĩa vụ tài chính đi kèm sẽ dẫn đến cách hiểu chưa đầy đủ về bức tranh tài chính.

EVN lý giải chênh lệch số liệu lợi nhuận giữa công ty mẹ và toàn tập đoàn

EVN vừa có văn bản thông tin thêm về báo cáo tài chính năm 2025 sau khi nhiều ý kiến quan tâm tới khoản lợi nhuận hàng chục nghìn tỷ đồng và số dư tiền gửi ngân hàng ở mức rất lớn.

Theo EVN, báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được lập theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, đồng thời đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Số liệu kiểm toán cho thấy lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty mẹ EVN đạt 39.762 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025 doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng phát sinh từ các năm trước.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 51.881 tỷ đồng. Phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ đạt 50.511 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính nổi bật của EVN năm 2025 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 39.762 tỷ đồng. Lỗ lũy kế công ty mẹ cuối năm: 5.611 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn: 51.881 tỷ đồng. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn hợp nhất: 152.000 tỷ đồng. Dư nợ ngắn hạn hợp nhất: hơn 227.000 tỷ đồng. Tiền mua điện phải thanh toán: hơn 118.000 tỷ đồng. Khoản vay đến hạn: hơn 47.000 tỷ đồng.

EVN cho biết đây là chỉ tiêu tổng hợp từ lợi nhuận của công ty mẹ cùng phần lợi nhuận được ghi nhận từ các công ty con mà EVN nắm quyền kiểm soát. Vì vậy, số liệu giữa báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất có sự khác biệt.

Theo tập đoàn, báo cáo hợp nhất cũng chưa phản ánh việc trích lập các quỹ tại công ty con hoặc phương án phân phối lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông các đơn vị thông qua. Do đó, việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh cần dựa trên từng loại báo cáo tài chính với phạm vi phản ánh khác nhau.

Vì sao EVN giữ tới 152.000 tỷ đồng tại ngân hàng?

Một trong những nội dung gây chú ý là tổng số tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của EVN và các đơn vị thành viên đạt khoảng 152.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

EVN cho biết đây không phải số tiền riêng của công ty mẹ mà là số liệu hợp nhất từ toàn bộ hệ thống, bao gồm các tổng công ty phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và các đơn vị dịch vụ phụ trợ.

Tập đoàn cho rằng nếu chỉ nhìn vào số dư tiền gửi mà không xem xét các nghĩa vụ tài chính đi kèm sẽ dẫn đến cách hiểu chưa đầy đủ về bức tranh tài chính.

Theo số liệu công bố, tổng dư nợ ngắn hạn của EVN và các đơn vị thành viên tại cùng thời điểm lên tới hơn 227.000 tỷ đồng. Riêng các khoản phải thanh toán cho nhà cung cấp nhiên liệu than, dầu và khí đã ở mức rất lớn.

Ngoài ra, EVN còn phải thanh toán hơn 118.000 tỷ đồng tiền mua điện cho các nhà máy điện ngoài tập đoàn và hơn 47.000 tỷ đồng các khoản vay đến hạn.

Như vậy, tổng nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của hệ thống đang vượt xa quy mô tiền gửi hiện có.

Bài toán dòng tiền của doanh nghiệp giữ vai trò an ninh năng lượng

EVN cho rằng việc duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi lớn là yêu cầu bắt buộc đối với một doanh nghiệp vận hành hệ thống điện quốc gia.

Khoản tiền này được sử dụng để mở thư tín dụng thanh toán nhiên liệu nhập khẩu, đảm bảo thanh toán đúng hạn cho các nhà máy điện tư nhân, đồng thời duy trì khả năng trả nợ nhằm bảo vệ hệ số tín nhiệm tín dụng.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, EVN cũng đang triển khai nhiều dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm. Việc duy trì dự phòng dòng tiền giúp các đơn vị chủ động nguồn vốn trong trường hợp các khoản vay hoặc giải ngân tín dụng bị chậm.

Từ góc độ tài chính doanh nghiệp, số dư tiền gửi lớn không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp dư thừa nguồn lực. Với các tập đoàn hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực điện lực, dòng tiền thường phải được duy trì ở mức cao để đảm bảo hoạt động liên tục, thanh toán nhiên liệu, đầu tư mở rộng và ứng phó với biến động của thị trường năng lượng.

Bộ Công Thương cho rằng cơ chế phân bổ chi phí chưa được tính đủ vào giá điện sẽ là cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm khoản tồn đọng của EVN. Cơ quan quản lý khẳng định việc phân bổ chi phí sẽ theo từng thời điểm, toàn bộ hoặc một phần, với biên độ nhỏ để tránh tác động đột ngột tới người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất phân bổ dần khoản lỗ của EVN vào giá điện

Mới đây, Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần vào giá điện các chi phí chưa được tính đủ, làm cơ sở xử lý khoản lỗ lũy kế của EVN.

Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho rằng giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Việc này giúp doanh nghiệp ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường.

Bộ đề xuất các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đủ trong một lần điều chỉnh giá sẽ được cộng dồn, phân bổ vào các lần tăng tiếp theo. Đồng thời, các chi phí chưa tính vào giá trước khi dự luật mới có hiệu lực cũng được chia nhỏ, cộng dồn vào các lần thay đổi giá sau này.

Thực tế, nhiều chi phí sản xuất, cung ứng điện thời gian qua chưa được tính đủ vào giá bán lẻ điện, khiến EVN lỗ lớn trong giai đoạn 2022-2023, khoảng 50.029 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2022 giá điện được giữ nguyên để hỗ trợ phục hồi kinh tế và an sinh xã hội sau Covid-19, dù giá than nhập khẩu, giá khí tăng mạnh do xung đột Nga - Ukraine. Sang 2023, giá tăng nhưng ở mức vừa phải, thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế phát sinh.

Nhờ có lãi trở lại vào 2024, khoản lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN giảm còn khoảng 44.792 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cập nhật từ EVN ngày 14/5, số lỗ lũy kế của công ty mẹ - EVN đến hết 2025 chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện.

Do đó, Bộ Công Thương cho rằng cơ chế phân bổ chi phí chưa được tính đủ vào giá điện sẽ là cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm khoản tồn đọng của EVN.

Cơ quan quản lý khẳng định việc phân bổ chi phí sẽ theo từng thời điểm, toàn bộ hoặc một phần, với biên độ nhỏ để tránh tác động đột ngột tới người dân, doanh nghiệp.

"Trong những điều kiện thuận lợi, như nước về các hồ thủy điện tốt giúp giảm chi phí phát điện, việc phân bổ chi phí tồn đọng không làm tăng giá điện", Bộ nêu.

Năm ngoái, khi sửa Nghị định 72 về chính sách giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế này từng được Bộ Công Thương đưa ra. Khi đó, cơ quan này muốn cho phép đưa các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đầy đủ giai đoạn 2022-2024, khoảng 44.800 tỷ đồng, vào phương án tính giá điện các kỳ sau.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến ở thời điểm đó cho rằng chưa có cơ sở pháp lý hay thực tiễn để tính, phân bổ các khoản chi phí này vào giá điện.

Góc nhìn thị trường

Việc EVN công bố lợi nhuận hợp nhất hơn 51.800 tỷ đồng đánh dấu sự cải thiện mạnh mẽ sau giai đoạn ngành điện đối mặt nhiều áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao và tình trạng lỗ kéo dài những năm trước.

Tuy nhiên, các số liệu cũng cho thấy ngành điện vẫn đang vận hành với nhu cầu vốn rất lớn. Bài toán cân đối giữa đầu tư nguồn điện mới, nâng cấp lưới điện truyền tải, đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì ổn định giá điện sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với EVN trong những năm tới.