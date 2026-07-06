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Tàu hàng bị tấn công ở Biển Đỏ, rủi ro dầu mỏ trở lại

Hải Thủy

Hải Thủy

09:03 | 06/07/2026
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Một tàu chở hàng phát tín hiệu cầu cứu sau khi bị tấn công ở Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại mới về an ninh tuyến hàng hải chiến lược nối Trung Đông với thị trường toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn.
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Tàu hàng bị tấn công ở Biển Đỏ, rủi ro dầu mỏ trở lại
Màn hình điện thoại thông minh hiển thị bản đồ MarineTraffic cho thấy sự tập trung của các đèn hiệu hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb, với bản đồ eo biển hiển thị ở phía sau, tại Créteil, Pháp, ngày 30/3/2026. (Ảnh của Samuel Boivin/NurPhoto qua Getty Images).

Tàu hàng phát tín hiệu cầu cứu trên tuyến biển chiến lược

Một tàu chở hàng tại Biển Đỏ đã báo cáo bị tấn công bởi các đối tượng chưa xác định, khiến rủi ro an ninh hàng hải tại một trong những tuyến vận chuyển quan trọng nhất thế giới tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết cơ quan này nhận được thông tin về vụ việc xảy ra tại khu vực cách thành phố cảng Al Hudaydah của Yemen khoảng 30 hải lý, tương đương 56 km, về phía tây nam.

“Một tàu chở hàng đã phát tín hiệu cầu cứu, thông báo đang bị tấn công bởi những đối tượng chưa xác định”, UKMTO cho biết trong thông báo đăng trên nền tảng X.

Cơ quan hàng hải Anh cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc, đồng thời khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần nâng cao cảnh giác.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm an ninh hàng hải tại Trung Đông vẫn chịu nhiều sức ép, dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều tháng đối đầu.

Eo biển Hormuz làm thay đổi tư duy an ninh năng lượng toàn cầu
Eo biển Hormuz làm thay đổi tư duy an ninh năng lượng toàn cầu

Từ năm 2023 đến năm 2025, lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm được Iran hậu thuẫn, đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. Nhóm này tuyên bố các hành động nhằm phản ứng với cuộc chiến của Israel tại Gaza.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất.

Biển Đỏ tiếp tục là điểm nóng của chuỗi cung ứng dầu

Không chỉ là tuyến vận tải thương mại lớn, Biển Đỏ còn giữ vai trò quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu thông qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Ả Rập.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz từng bị gián đoạn do căng thẳng quân sự tại Trung Đông, Bab el-Mandeb trở thành tuyến thay thế quan trọng để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu.

Ả Rập Xê Út đã tăng lượng dầu vận chuyển qua hệ thống đường ống Đông Tây, đưa dầu thô tới Biển Đỏ trước khi tiếp tục xuất khẩu qua Bab el-Mandeb sang các thị trường châu Á.

Các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng theo dõi sát tình hình tại khu vực này, bởi bất kỳ sự cố kéo dài nào đều có thể làm tăng chi phí vận chuyển và ảnh hưởng tới nguồn cung.

Sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran ngày 17/6 nhằm mở lại eo biển Hormuz và thiết lập tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày, hoạt động vận chuyển dầu tại Trung Đông đã phục hồi.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thương mại Kpler, Ả Rập Xê Út đã vận chuyển khoảng 34 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz kể từ ngày 17/6. Con số này cho thấy sự phục hồi mạnh so với giai đoạn căng thẳng trước đó.

Giá dầu Brent cũng đã giảm khoảng 39% so với mức đỉnh hồi tháng 3 khi lo ngại thiếu hụt nguồn cung dần hạ nhiệt.

Tuy nhiên, vụ tấn công mới tại Biển Đỏ cho thấy rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố khó dự báo với thị trường năng lượng. Một sự cố tại các tuyến hàng hải trọng yếu có thể nhanh chóng tác động tới giá dầu, chi phí logistics và hoạt động thương mại toàn cầu.

Vì sao Biển Đỏ quan trọng với kinh tế toàn cầu?

Biển Đỏ là một phần của tuyến vận tải nối châu Á, Trung Đông và châu Âu. Các tàu đi qua khu vực này có thể tiếp cận kênh đào Suez, giúp rút ngắn hành trình so với việc phải vòng qua châu Phi. Khi an ninh Biển Đỏ bất ổn, doanh nghiệp vận tải có thể phải thay đổi tuyến đường, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển.
Biển Đỏ rủi ro dầu mỏ chuỗi cung ứng dầu Tàu hàng bị tấn công ở Biển Đỏ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,240 ▼90K 14,940 ▼90K
Trang sức 99.99 14,250 ▼90K 14,950 ▼90K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45

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