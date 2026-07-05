Công nghệ số

AI Camera, robot tự hành, UAV sẵn sàng tạo đột phá công nghệ chiến lược

Hậu Thạch

Hậu Thạch

18:03 | 05/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiếp nhận 28 đề xuất từ các bộ, ngành về triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ chiến lược. Qua rà soát sơ bộ, AI Camera, robot di động tự hành, thiết bị bay không người lái (UAV), nền tảng giáo dục thông minh cùng một số sản phẩm công nghệ sinh học được đánh giá có mức độ sẵn sàng cao, kỳ vọng tạo ra những kết quả bước đầu ngay trong năm 2026.
Thủ tướng giao 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược, hoàn thành trước 30/6 Khẩn trương triển khai công nghệ chiến lược, phấn đấu có sản phẩm cụ thể trong năm 2026 Công nghệ chiến lược và bài toán tăng trưởng mới của Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thông tin về triển khai sản phẩm công nghệ chiến lược. (Ảnh: chinhphu.vn)
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thông tin về triển khai sản phẩm công nghệ chiến lược. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thông tin được Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chia sẻ tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 diễn ra ngày 4/7, khi trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, phát triển công nghệ chiến lược đang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, ngành, nhiều cuộc họp chuyên đề đã được tổ chức nhằm đôn đốc tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về công nghệ chiến lược cũng đã chủ trì nhiều cuộc họp và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

Đến ngày 1/7/2026, Bộ KH&CN đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề xuất của các bộ, ngành và cơ quan Trung ương liên quan đến triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ chiến lược. Theo kế hoạch, Bộ sẽ khẩn trương huy động các chuyên gia để rà soát, thẩm định toàn bộ hồ sơ, hoàn thành báo cáo trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7.

Qua đánh giá bước đầu, một số nhóm công nghệ được xác định có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng sớm tạo ra sản phẩm và đưa vào ứng dụng ngay trong năm 2026. Trong đó nổi bật là AI Camera, robot di động tự hành, thiết bị bay không người lái (UAV), nền tảng giáo dục thông minh cùng các sản phẩm vaccine, sinh phẩm và công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp.

Theo Bộ KH&CN, đây đều là những lĩnh vực mà Việt Nam đã có những kết quả nghiên cứu ban đầu, một số sản phẩm đã hình thành mẫu thử nghiệm và có doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia phát triển. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp không chỉ sở hữu năng lực công nghệ mà còn có nhu cầu thị trường và địa chỉ ứng dụng cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng thương mại hóa sản phẩm.

Các công nghệ này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhiều bài toán thực tiễn trong quản lý đô thị thông minh, giao thông, an ninh, sản xuất công nghiệp, logistics, nông nghiệp, y tế và giáo dục. Việc đưa các sản phẩm vào thực tế cũng được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiệu quả thương mại sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá các sản phẩm công nghệ chiến lược. Điều này đồng nghĩa với việc các nhiệm vụ nghiên cứu không chỉ dừng lại ở kết quả trong phòng thí nghiệm mà phải hướng tới khả năng ứng dụng, tạo giá trị kinh tế và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng phát triển công nghệ chiến lược là nhiệm vụ mới, có tính liên ngành và đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành sẽ quyết định tiến độ và hiệu quả triển khai các nhiệm vụ.

Đối với những lĩnh vực có độ phức tạp cao như công nghệ vệ tinh, đường sắt tốc độ cao hay công nghệ khai thác, chế biến đất hiếm, Bộ KH&CN xác định cần có lộ trình nghiên cứu dài hạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Vì vậy, không phải tất cả các công nghệ chiến lược đều có thể tạo ra sản phẩm ngay trong năm 2026.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành cùng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước, Bộ KH&CN kỳ vọng đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ ghi nhận những kết quả cụ thể trong phát triển và ứng dụng một số sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và từng bước làm chủ các công nghệ lõi.

công nghệ chiến lược Bộ Khoa học và Công nghệ Chuyển đổi số quốc gia giá trị kinh tế công nghệ lõi

Bài liên quan

VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

Chính sách ưu đãi tiếp sức nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ chiến lược

Chính sách ưu đãi tiếp sức nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số

Có thể bạn quan tâm

VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

Đổi mới sáng tạo
Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) sẽ diễn ra từ ngày 16-18/7 tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), quy tụ hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ chiến lược phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Viettel số hóa hành trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Viettel số hóa hành trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Phần mềm - Ứng dụng
Hệ sinh thái số gồm 5 phần mềm do Viettel Solutions phát triển đang hỗ trợ số hóa toàn bộ quy trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc chuẩn hóa dữ liệu, quản lý tập trung và theo dõi tiến độ theo thời gian thực kỳ vọng nâng cao hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần đưa nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
Đạo luật MiCA siết toàn diện thị trường tài sản mã hóa tại châu Âu

Đạo luật MiCA siết toàn diện thị trường tài sản mã hóa tại châu Âu

Blockchain
Từ ngày 1/7/2026, giai đoạn chuyển tiếp của MiCA khép lại, buộc mọi đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phục vụ người dùng châu Âu phải có giấy phép hợp lệ.
Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

AI
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026. Điểm mới của mùa giải năm nay là các đội thi xuất sắc sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế, làm việc cùng chuyên gia Viettel để phát triển các giải pháp AI phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi số.
Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Xu hướng
Apple, Snap và Meta đang dồn lực phát triển công nghệ không màn hình, từ tai nghe gắn camera đến kính thông minh đeo suốt ngày, mở ra viễn cảnh con người tương tác với máy tính mà không cần nhìn xuống điện thoại. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là công chúng có thực sự cần một cuộc cách mạng như vậy hay không.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
28°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
25°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
23°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
24°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 15,140
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 15,030
Trang sức 99.99 14,340 15,040
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17714 17987 18563
CAD 17986 18261 18878
CHF 32079 32461 33102
CNY 0 3836 3930
EUR 29433 29654 30740
GBP 34300 34691 35629
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14698 15294
SGD 19814 20096 20672
THB 707 771 825
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26463
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
EUR 29,630 29,654 31,066
JPY 159.14 159.43 169.03
GBP 34,556 34,650 35,845
AUD 17,937 18,002 18,679
CAD 18,223 18,282 18,956
CHF 32,423 32,524 33,481
SGD 19,968 20,030 20,819
CNY - 3,806 3,951
HKD 3,286 3,296 3,434
KRW 15.88 16.56 18.02
THB 756.58 765.92 819.7
NZD 14,728 14,865 15,307
SEK - 2,683 2,778
DKK - 3,964 4,103
NOK - 2,637 2,730
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,044.26 - 6,822.81
TWD 743.74 - 900.92
SAR - 6,885.97 7,252.22
KWD - 83,123 88,435
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,083 26,103 26,463
EUR 29,501 29,619 30,812
GBP 34,480 34,618 35,647
HKD 3,284 3,297 3,414
CHF 32,163 32,292 33,226
JPY 158.96 159.60 167.50
AUD 17,863 17,935 18,529
SGD 20,003 20,083 20,670
THB 773 776 812
CAD 18,203 18,276 18,845
NZD 14,742 15,279
KRW 16.34 17.96
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26095 26095 26463
AUD 17889 17989 18914
CAD 18186 18286 19302
CHF 32338 32368 33950
CNY 3816.3 3841.3 3976.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29641 29671 31394
GBP 34613 34663 36421
HKD 0 3355 0
JPY 159.72 160.22 170.74
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14821 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19986 20116 20847
THB 0 738.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14840000 14840000 15140000
SBJ 13000000 13000000 15140000
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,463
USD20 26,100 26,150 26,463
USD1 26,100 26,150 26,463
AUD 17,926 18,026 19,164
EUR 29,701 29,771 31,222
CAD 18,122 18,222 19,556
SGD 20,056 20,206 20,789
JPY 160.12 161.62 166.39
GBP 34,481 34,831 35,753
XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/07/2026 03:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Lễ hội Vì hòa bình 2026: Biến ký ức chiến tranh thành biểu tượng hòa bình

Lễ hội Vì hòa bình 2026: Biến ký ức chiến tranh thành biểu tượng hòa bình

AI Camera, robot tự hành, UAV sẵn sàng tạo đột phá công nghệ chiến lược

AI Camera, robot tự hành, UAV sẵn sàng tạo đột phá công nghệ chiến lược

VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

Lịch World Cup 2026 ngày 6/7: Brazil đại chiến Na Uy, Anh đối đầu Mexico

Lịch World Cup 2026 ngày 6/7: Brazil đại chiến Na Uy, Anh đối đầu Mexico

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG gram AI thế hệ mới chính thức lên kệ

LG gram AI thế hệ mới chính thức lên kệ

Samsung Galaxy S26 5G: Chiếc điện thoại cho phái nữ với thiết kế nhỏ gọn, AI đa nhiệm

Samsung Galaxy S26 5G: Chiếc điện thoại cho phái nữ với thiết kế nhỏ gọn, AI đa nhiệm

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Điểm thi vừa công bố, lừa đảo đã chờ sẵn trên mạng xã hội

Điểm thi vừa công bố, lừa đảo đã chờ sẵn trên mạng xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số

Oman giữ thế mập mờ, thị trường đối mặt điểm mù tại Hormuz

Oman giữ thế mập mờ, thị trường đối mặt điểm mù tại Hormuz

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán tuần 6 - 10/7 dòng tiền phân hóa chờ kết quả quý 2

Nhận định chứng khoán tuần 6 - 10/7 dòng tiền phân hóa chờ kết quả quý 2

Chính sách ưu đãi tiếp sức nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ chiến lược

Chính sách ưu đãi tiếp sức nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ chiến lược

Chính phủ siết quản lý livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Chính phủ siết quản lý livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Hà Nội phát triển thị trường lao động số, phấn đấu 90% lao động có kỹ năng công nghệ

Hà Nội phát triển thị trường lao động số, phấn đấu 90% lao động có kỹ năng công nghệ

Freedom 250 và câu hỏi về dòng tiền doanh nghiệp sau Trump

Freedom 250 và câu hỏi về dòng tiền doanh nghiệp sau Trump

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game