AI Camera, robot tự hành, UAV sẵn sàng tạo đột phá công nghệ chiến lược

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thông tin về triển khai sản phẩm công nghệ chiến lược. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thông tin được Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chia sẻ tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 diễn ra ngày 4/7, khi trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, phát triển công nghệ chiến lược đang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, ngành, nhiều cuộc họp chuyên đề đã được tổ chức nhằm đôn đốc tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về công nghệ chiến lược cũng đã chủ trì nhiều cuộc họp và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

Đến ngày 1/7/2026, Bộ KH&CN đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề xuất của các bộ, ngành và cơ quan Trung ương liên quan đến triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ chiến lược. Theo kế hoạch, Bộ sẽ khẩn trương huy động các chuyên gia để rà soát, thẩm định toàn bộ hồ sơ, hoàn thành báo cáo trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7.

Qua đánh giá bước đầu, một số nhóm công nghệ được xác định có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng sớm tạo ra sản phẩm và đưa vào ứng dụng ngay trong năm 2026. Trong đó nổi bật là AI Camera, robot di động tự hành, thiết bị bay không người lái (UAV), nền tảng giáo dục thông minh cùng các sản phẩm vaccine, sinh phẩm và công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp.

Theo Bộ KH&CN, đây đều là những lĩnh vực mà Việt Nam đã có những kết quả nghiên cứu ban đầu, một số sản phẩm đã hình thành mẫu thử nghiệm và có doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia phát triển. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp không chỉ sở hữu năng lực công nghệ mà còn có nhu cầu thị trường và địa chỉ ứng dụng cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng thương mại hóa sản phẩm.

Các công nghệ này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhiều bài toán thực tiễn trong quản lý đô thị thông minh, giao thông, an ninh, sản xuất công nghiệp, logistics, nông nghiệp, y tế và giáo dục. Việc đưa các sản phẩm vào thực tế cũng được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiệu quả thương mại sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá các sản phẩm công nghệ chiến lược. Điều này đồng nghĩa với việc các nhiệm vụ nghiên cứu không chỉ dừng lại ở kết quả trong phòng thí nghiệm mà phải hướng tới khả năng ứng dụng, tạo giá trị kinh tế và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng phát triển công nghệ chiến lược là nhiệm vụ mới, có tính liên ngành và đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành sẽ quyết định tiến độ và hiệu quả triển khai các nhiệm vụ.

Đối với những lĩnh vực có độ phức tạp cao như công nghệ vệ tinh, đường sắt tốc độ cao hay công nghệ khai thác, chế biến đất hiếm, Bộ KH&CN xác định cần có lộ trình nghiên cứu dài hạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Vì vậy, không phải tất cả các công nghệ chiến lược đều có thể tạo ra sản phẩm ngay trong năm 2026.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành cùng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước, Bộ KH&CN kỳ vọng đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ ghi nhận những kết quả cụ thể trong phát triển và ứng dụng một số sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và từng bước làm chủ các công nghệ lõi.