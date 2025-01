Cước vận tải container tăng mạnh, trong khi hàng hóa bị tắc nghẽn tại Biển đỏ

Nhóm Houthis đang tạo ra rủi ro tấn công, khiến các hãng vận tải tránh xa khu vực Biển Đỏ. Điều này đặt ra hai vấn đề lớn cho các công ty quản lý logistics toàn cầu: cước vận tải đột ngột tăng cao và tình trạng tắc nghẽn hàng hóa.

CEO của OL USA, Alan Baer, cho biết giá cả đang thay đổi nhanh chóng do các hãng vận tải phải bù đắp chi phí tăng lên do thay đổi tuyến. Tuy nhiên, lý do chính của sự tăng giá đột ngột này vẫn chưa rõ ràng.

Biển Đỏ là tuyến đường quan trọng nối liền với Kênh đào Suez, là con đường chính của khoảng 30% thương mại container toàn cầu. Hiện, 158 tàu container trị giá khoảng 105 tỷ USD đã chuyển hướng để tránh Biển Đỏ, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, và không có dấu hiệu rõ ràng về việc tấn công sẽ kết thúc sớm.

Các công ty như IKEA đang đối mặt với thách thức về cung ứng và an toàn nhân viên trong chuỗi giá trị doanh nghiệp. Thậm chí, có những lo ngại về sự chậm trễ và hạn chế về mặt sản phẩm. Danone cũng đang theo dõi tình hình và hợp tác chặt chẽ với nhà cung ứng để đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định.