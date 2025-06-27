Sản lượng ô tô Anh Quốc tháng 5 chạm mức thấp nhất kể từ 1949 vì thuế quan của Trump

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô (SMMT), sản lượng ô tô và xe thương mại mới của Vương quốc Anh đã giảm 32,8% xuống còn 49.810 chiếc vào tháng trước. Ảnh: Getty.

Theo số liệu mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT) công bố ngày 27 tháng 6, sản lượng ô tô và xe thương mại tại Anh đã sụt giảm 32,8 phần trăm trong tháng 5, chỉ còn 49.810 chiếc. Đây là mức thấp nhất trong vòng 75 năm nếu không tính đến năm 2020 khi các nhà máy bị đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Sự suy giảm đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp ngành sản xuất ô tô của Anh lao dốc, với nguyên nhân chính được cho là do thay đổi mô hình sản xuất, hoạt động tái cấu trúc và đặc biệt là ảnh hưởng từ thuế quan mới của chính quyền Mỹ.

Chính sách thuế của Mỹ giáng đòn mạnh vào xuất khẩu ô tô Anh

Tổng thống Donald Trump hồi tháng 4 đã ký ban hành mức thuế 25 phần trăm đối với toàn bộ ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu vào Hoa Kỳ, bao gồm cả các dòng xe hạng sang đến từ Vương quốc Anh. Chính sách này đã buộc các nhà sản xuất xe nổi tiếng như Aston Martin và Jaguar Land Rover phải tạm dừng các chuyến hàng sang thị trường Mỹ, một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Anh.

Hệ quả là xuất khẩu xe sang Mỹ trong tháng 5 giảm đến 55,4 phần trăm, trong khi lượng xe xuất sang Liên minh châu Âu, thị trường lớn thứ hai, cũng giảm 22,5 phần trăm.

Trước áp lực gia tăng, đầu tháng 5, ông Trump đã ký sắc lệnh điều chỉnh lại chính sách thuế, cho phép giảm mức thuế xuống còn 10 phần trăm cho 100.000 xe đầu tiên nhập khẩu từ Anh mỗi năm. Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi đây là “một bước tiến tích cực”, ước tính riêng Jaguar Land Rover có thể tiết kiệm được hàng trăm triệu bảng mỗi năm nhờ chính sách này.

Dù năm 2025 được đánh giá là vô cùng thách thức, Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng ngành ô tô Anh. Ông cho biết các thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, cùng mối quan hệ đang cải thiện với EU và các chiến lược công nghiệp cùng thương mại được chính phủ ưu tiên, có thể giúp khởi động lại cỗ máy tăng trưởng.

"Ngành sản xuất ô tô đóng vai trò then chốt trong thương mại quốc tế của Vương quốc Anh. Năm ngoái, chúng ta đã xuất khẩu ô tô trị giá tới 9 tỷ bảng sang Mỹ, chiếm hơn 27 phần trăm tổng giá trị xuất khẩu xe," ông Hawes nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2025, tổng sản lượng xe tại Anh đã giảm 12,9 phần trăm so với cùng kỳ năm 2024, chỉ đạt 348.226 chiếc. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1953, theo số liệu từ SMMT.

Sự suy giảm sản lượng không chỉ phản ánh tác động tức thời của chính sách thương mại, mà còn là hệ quả của việc ngành công nghiệp xe hơi Anh đang vật lộn với chuyển đổi công nghệ, thiếu đầu tư vào xe điện và môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Trong bối cảnh các cường quốc sản xuất ô tô như Trung Quốc, Mỹ và Đức tăng tốc hỗ trợ ngành xe điện bằng các chính sách ưu đãi và đầu tư quy mô lớn, Anh được cho là đang tụt lại phía sau. Dù chính phủ đã có những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, việc chậm thích nghi với xu hướng toàn cầu có thể tiếp tục là lực cản lớn đối với ngành ô tô xứ sở sương mù trong những năm tới.