Năm nay, P.H.E. Show 2025 quy tụ hơn 30 nhà phân phối uy tín trong nước và quốc tế, đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như JBL, JBL Synthesis, Mark Levinson, Sennheiser, KEF, Lyngdorf Audio, Acoustic Energy, Ascendo, Bowers & Wilkins, Anthem, Pioneer DJ... Đặc biệt, P.H.E Show 2025 là sự gắn kết và truyền cảm hứng, nơi các kiến trúc sư, chuyên gia, cộng đồng yêu công nghệ có thể cùng nhau trải nghiệm, học hỏi và kết nối.

Tối qua 10/10, triển lãm P.H.E. Show 2025 đã chính thức khai mạc tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

Điểm đầu tiên bạn không nên bỏ qua tại P.H.E. Show 2025 đó chính là những phòng phim đỉnh cao

Phúc Giang PGI, với tổng diện tích không gian trưng bày lên đến 300m², lớn nhất P.H.E Show 2025 và cũng là đơn vị sở hữu những thương hiệu hàng đầu thế giới như JBL, Sennheiser, ONKYO, Bowers & Wilkins và Alpha Works sẽ mang đến cho khách tham quan một không gian trải nghiệm đặc biệt mang chủ đề “ON REAL LIFE”. Đây là một hành trình vô cùng đặc sắc với một loạt các thiết bị ấn tượng từ giải trí cá nhân, karaoke cho đến home cinema, nhằm tái hiện chân thực bối cảnh sống quen thuộc, mang tính truyền cảm hứng, khắc họa phong cách sống trọn vẹn.

Phòng chiếu phim Thanh Tùng Audio sẽ trình diễn hệ thống giải trí ultra luxury cinema với tổng công suất kinh ngạc lên đến hơn 20.800W RMS, kết hợp các thiết bị home cinema đầu bảng đến từ JBL Synthesis và Mark Levinson. Cụ thể, năm nay Thanh Tùng Audio mang đến hệ thống được set-up từ những thiết bị hàng đầu của JBL Synthesis với 4 loa sub đầu bảng SSW1, các poweramp chuẩn high end Class AB của Mark Levinson và đặc biệt là sự xuất hiện cùng lúc 3 loa tham chiếu lừng danh JBL Everest DD67000. Là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng hình ảnh home cinema, phòng trải nghiệm năm, Thanh Tùng Audio năm nay còn mang đến trình diễn bộ ba gồm nguồn phát phim Kaleidescape, thiết bị giải mã hình ảnh MadVR Envy Extreme và máy chiếu JVC NZ8.

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

SSQ Audio mang đến phòng phim ấn tượng với hệ thống loa Ascendo Beryllium, đặc biệt là mẫu loa siêu trầm "khổng lồ" The 28 Sub Squared Pro Passive. Phòng cinema sử dụng máy chiếu 8K và hệ thống điều khiển "một nút bấm" hiện đại. Một điểm khá thú vị trong set-up của SSQ đó là việc sử dụng song song hai thiết bị xử lý âm thanh processors high end nổi tiếng của AudioControl và Storm Audio. Phòng nghe sẽ có 18 ghế VIP, dùng tiêu âm chống cháy Megasorber chuẩn quốc tế mang tới cho khách tham quan sự thoải mái, dễ chịu và an toàn.

Cinemagica sẽ là một điểm nhấn đặc biệt với sự xuất hiện của huyền thoại âm thanh Peter Lyngdorf (nhà sáng lập Lyngdorf Audio), người sẽ trực tiếp giao lưu cùng cộng đồng audiophile Việt Nam. Cinemagica chính là đại diện của Goldenduck trong mảng giải trí tại gia, mang đến sự kết hợp giữa công nghệ giải trí và phong cách sống. Hướng đến đến từng không gian sống cụ thể, Cinemagica mang đến P.H.E Show 2025 các giải pháp giải trí phù hợp với những thiết bị đề từ những thương hiệu danh tiếng như Steinway Lyngdorf, Lyngdorf Audio, Waterfall Audio, Anthem, Paradigm… Riêng phần hình ảnh sẽ được Leica Cine, máy chiếu cao cấp Đức đảm nhiệm, cho chất ảnh độc nhất từ công nghệ ống kính Leica.

PhongPhim3trong1 đã định nghĩa lại khái niệm phòng giải trí tại gia với giải pháp "3 TRONG 1" tiên phong, tích hợp hoàn hảo giữa Karaoke, Xem phim và Nghe nhạc trong cùng một bộ setup duy nhất. Điểm nổi bật của giải pháp đến từ Phongphim3trong1.com là giao diện độc quyền, cho phép điều khiển tất cả thiết bị trong phòng chỉ bằng một chiếc iPad.

TH Audio lần đầu tiên góp mặt tại P.H.E Show cũng được đánh giá là đơn vị có concept đáng chú ý. Hướng đến phòng giải trí đa năng, thông minh, tương tác đơn giản, đáp ứng tối ưu từng như cầu riêng biệt về nghe nhạc, xem phim, karaoke. HK Audio chọn giới thiệu những thương hiệu nổi tiếng của Châu Âu như HK Audio, MC² Audio Delta, Outline C-Ki Series, Agasound… giúp tạo lên hệ thống giải trí gọn gàng nhưng cực kỳ mạnh mẽ với chuẩn nhiễu âm thấp.

Phúc Thanh Audio cũng lần đầu tiên xuất hiện tại P.H.E Show với các giải pháp âm thanh giải trí gia đình xem phim thương hiệu Party House cùng Âm thanh chuyên nghiệp thương hiệu Studio Master đình đám đến từ Anh Quốc.

Đa dạng hệ sinh thái giải trí cá nhân và tại gia

P.H.E Show 2025 còn là nơi hội tụ chưa từng có những giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu và phong cách sống, trong đó Thiên Vũ Audio giới thiệu hai triết lý đối lập: hệ thống Perlisten 5.1 chuẩn THX cho trải nghiệm điện ảnh tham chiếu và System Audio Silverback WiSA 5.1 đề cao sự gọn gàng, tiện lợi. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng tạo nên một không gian nhỏ nhưng cũng rất thú vị, trưng bày nhiều thiết bị giải trí cá nhân.

Giải pháp trình chiếu của Epson tại P.H.E Show 2025 là hai lựa chọn máy chiếu ấn tượng, từ mẫu siêu gần EH-LS800B cho phòng khách đến máy chiếu laser 4K EH-QL3000W cho phòng phim chuyên dụng. Đặc biệt, game thủ sẽ được tận hưởng hình ảnh cực đại ngay trong phòng khách, biến mọi khoảnh khắc chơi game hay xem phim thành một trải nghiệm sống động chưa từng có.

Âm thanh Lifestyle KEF tập trung vào các giải pháp đa năng dành cho gia đình và cá nhân. Set-up soundbar KEF XIO kết hợp máy chơi game PS5 hay các hệ thống loa không dây tinh tế như LS60 Wireless, LSX II LT… sẽ giúp khách tham quan có trải nghiệm âm thanh vừa đẹp, gọn gàng, phù hợp với phong cách sống hiện đại nhưng chất âm, công nghệ vẫn đẳng cấp.

Nhiều sản phẩm giải trí cá nhân

Nếu là người yêu nhạc và công nghệ thì bạn chắc chắn không nên bỏ qua phòng trưng bày của AnhDuyen Audio. Đây là lần đầu tiên các mẫu loa Cotodama từ Nhật Bản, rất nổi tiếng trên thới giới với khả năng hiển thị lời bài hát đầy cuốn hút ngay trên mặt loa. Loa Cotodama cũng được đánh giá cáo về khả năng trình diễn vocal chuẩn high end và một dải treble mượt mà. UB+, một thương hiệu loa di động có thiết kế rất ấn tượng với mức giá dễ tiếp cận sẽ được dP Audio trưng bày tại P.H.E Show với bộ sưu tập từ các mẫu dB Mini nhỏ gọn tới S2 Alphorn hoành tráng.

Không gian Analog Bluish Record và Listening Corner cũng là một trải nghiệm rất đáng ghé thăm, được tạo nên một không gian trải nghiệm âm nhạc analog với đĩa than, nơi người tham quan có thể đắm chìm trong chất âm mộc mạc và tinh tế.

Cùng thời điểm ra mắt trên toàn thế giới, En Lam Audio sẽ trình diễn tại P.H.E Show đôi loa bookshelf mang tính biểu tượng cho ngành high end audio Anh Quốc, Acoustic Energy AE1 40th Anniversary, kết hợp với nguồn phát analog với mâm than Made In Germany thương hiệu Rekkord. District M, đơn vị hiện được rất nhiều người yêu nhạc và đĩa than biết đến cũng góp mặt tại triển lãm P.H.E Show 2025. Đơn vị này không chỉ mang đến những thiết bị giải trí mà còn cả phong cách thưởng thức âm thanh, hình ảnh riêng biệt. Trong không gian của Anh Duyên Audio, khách tham quan đam mê đĩa than có thể đến trải nghiệm máy vệ sinh đĩa HumminGuru.

Giải pháp giải trí Karaoke của DSpace Audio mang đến tham gia P.H.E Show 2025 các mẫu loa karaoke di động ACNOS, các mẫu loa KADMA và máy chiếu laser 4K JMGO phổ thông. Ngoài ra, Phúc Nhân góp mặt tại P.H.E Show 2025 với những giải pháp tiêu tán âm tinh tế, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật âm học chuẩn mực và giá trị thẩm mỹ không gian. Mỗi sản phẩm không chỉ là một thiết bị xử lý âm thanh, mà còn là chi tiết góp phần hoàn thiện trải nghiệm giải trí đỉnh cao – nơi âm thanh được “chạm khắc” một cách nghệ thuật, sống động và chân thực.

Cũng tại P.H.E Show 2025, khách tham quan còn có cơ hội mở rộng trải nghiệm với nhiếp ảnh, DJ, phụ kiện và cafe specialty đến từ LP camera với các thiết bị nhiếp ảnh, quay phim từ Sony, Canon. TY Sound Solutions đồng hành cùng AlphaTheta /Pioneer DJ Vietnam trưng bày controller, mixer, bàn DJ và loa monitor. S’Mores Cafe Saigon góp mặt tại P.H.E Show 2025, mang đến không gian thư giãn đậm chất lifestyle giữa nhịp sống công nghệ. Với hương vị cà phê đặc trưng và phong cách phục vụ hiện đại, S’Mores hứa hẹn là điểm dừng chân lý tưởng để kết nối, trò chuyện và thưởng thức trong suốt hành trình trải nghiệm triển lãm. Và vựa Phụ kiện giới thiệu hệ sinh thái bảo vệ điện thoại V-shield, trải nghiệm cắt và dán trực tiếp tại chỗ.

P.H.E Show 2025 còn là nơi hội tụ của sáng tạo, kết nối cộng đồng thông qua các diễn đàn chuyên sâu, các workshop về tầm quan trọng của hệ thống tiêu tán âm và giải pháp điều hòa không tiếng ồn cho phòng giải trí… để cung cấp nhiều thông tin giá trị cho kiến trúc sư và người dùng cuối.

Bên cạnh đó, các giải pháp nhà thông minh từ KST Group và Cát Mộc Smart Home cũng được giới thiệu, mang đến một hệ sinh thái giải trí toàn diện.

Với sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu quốc tế và các giải pháp độc đáo do người Việt phát triển, P.H.E. Show 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện không thể bỏ lỡ của cộng đồng yêu home cinema, công nghệ và giải trí, là nơi định hình xu hướng và kết nối đam mê.