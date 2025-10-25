Điện tử tiêu dùng
TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

Anh Thái

Anh Thái

09:42 | 25/10/2025
Tại bảng xếp hạng thường niên của TechRadar, một trong những tạp chí công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, Samsung OLED S95F đã vượt qua nhiều đối thủ nổi bật trong phân khúc OLED và mini-LED và được bình chọn là TV tốt nhất năm 2025.
Cụ thể, Samsung OLED S95F đã nhận được đánh giá tuyệt đối 5/5 sao trong bài nhận định chuyên sâu của TechRadar. Sản phẩm cũng xuất sắc giành chiến thắng ở nhiều hạng mục trong cuộc “đối đầu” giữa các TV OLED hàng đầu, và được đồng xếp hạng nhất trong danh mục TV OLED tốt nhất , song vẫn vượt trội hơn đối thủ ở nhiều tiêu chí đánh giá.

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

Vượt qua nhiều mẫu OLED và Mini LED cao cấp, Samsung S95F xuất sắc được TechRadar lựa chọn là “TV của năm”

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ TechRadar Choice Awards 2025, độc giả TechRadar cũng bình chọn Samsung OLED S95F là TV OLED xuất sắc nhất, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Samsung trong lĩnh vực TV cao cấp.

Với sự kết hợp giữa công nghệ hiển thị tiên tiến, hiệu suất hình ảnh vượt trội và trải nghiệm người dùng tối ưu, Samsung OLED S95F không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của hãng trong ngành TV, mà còn trở thành biểu tượng cho tiêu chuẩn mới của TV cao cấp năm 2025.

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025
Samsung AI TV nói chung và OLED S95F nói riêng góp phần định hình chuẩn mực mới cho công nghệ hiển thị toàn cầu

Được biết, thành công này của S95F đến từ việc Samsung tiếp tục phát huy thế mạnh công nghệ hiển thị Quantum Dot OLED thế hệ mới, kết hợp độ sáng vượt trội của chấm lượng tử (Quantum Dot) với độ sâu đen tuyệt đối của tấm nền OLED, mang lại độ sáng cao hơn 70% so với thế hệ trước cùng độ tương phản và chi tiết màu sắc vượt trội trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bên cạnh đó, S95F cũng được trang bị bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 3 sử dụng 128 mạng trí tuệ nhân tạo để phân tích và tối ưu từng khung hình, tái tạo hình ảnh sắc nét, mượt mà và sống động như thật.

Không chỉ đột phá về công nghệ hiển thị, S95F còn được đánh giá cao ở thiết kế siêu mỏng Infinity One Design, cùng hệ thống âm thanh Dolby Atmos và Object Tracking Sound+, giúp người xem đắm chìm trong không gian âm thanh vòm đa chiều.

Với những cải tiến về hình ảnh, âm thanh và khả năng tương tác thông minh, Samsung OLED S95F không chỉ được công nhận là TV OLED tốt nhất, mà còn trở thành chuẩn mực mới cho trải nghiệm nghe nhìn cao cấp năm 2025.

TV Samsung TV tốt nhất của năm TV tốt nhất phân khúc TechRadar , Samsung S95F TV OLED

