TV OLED 2025 của Samsung sẽ được trang bị tính năng tương thích với NVIDIA G-SYNC

Theo đó, với khả năng tương thích NVIDIA G-SYNC, TV OLED 2025 của Samsung sẽ đồng bộ hóa tần số quét của màn hình với tốc độ khung hình của GPU, giúp giảm hiện tượng xé hình và giật hình, từ đó mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và sống động. Kết hợp với công nghệ Motion Xcelerator hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz, người chơi có thể tận hưởng hình ảnh chuyển động siêu mượt và sắc nét ngay cả trong những pha hành động tốc độ cao.

“Với việc bổ sung khả năng tương thích NVIDIA G-SYNC và loạt tính năng chơi game tiên tiến nhất từ trước đến nay, dòng TV OLED 2025 của Samsung mang đến hiệu suất đỉnh cao, đáp ứng cả những game thủ chuyên nghiệp. Bằng cách phát huy thế mạnh dẫn đầu trong đổi mới công nghệ hiển thị và tích hợp khả năng tối ưu hóa theo thời gian thực nhờ AI, chúng tôi đang định nghĩa lại kỳ vọng của game thủ đối với một chiếc TV - cả trong và ngoài trận chiến”. Ông Kevin Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Bộ phận Trải nghiệm Khách hàng Màn hình Hiển thị tại Samsung Electronics chia sẻ.

Như vậy, các dòng TV OLED mới của Samsung sẽ được hỗ trợ AMD FreeSync Premium Pro, đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi và hiệu suất đồng bộ thích ứng với nhiều loại GPU. Bên cạnh các tính năng cốt lõi dành cho game thủ như: Auto Low Latency Mode (ALLM, tạm dịch: Chế độ Độ trễ thấp tự động) giúp giảm thiểu độ trễ đầu vào, mang lại phản hồi tức thì; cùng Samsung Gaming Hub, cho phép truy cập nhanh chóng vào các dịch vụ chơi game từ console và điện toán đám mây như Xbox và NVIDIA GeForce NOW.

Và để nâng cao hơn nữa trải nghiệm chơi game, TV OLED 2025 cũng ra mắt chế độ AI Auto Game Mode - chế độ tự động nhận diện thể loại và nội dung cảnh game trong thời gian thực nhằm tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh, loại bỏ nhu cầu điều chỉnh thủ công.

Người chơi cũng có thể tận dụng Game Bar - thanh công cụ bật lên cho phép truy cập nhanh vào các cài đặt quan trọng mà không cần thoát khỏi game.

Dù được thiết kế chuyên biệt cho chơi game đỉnh cao, dòng TV OLED của Samsung vẫn mang đến trải nghiệm điện ảnh cao cấp và khả năng kết nối thông minh cho ngôi nhà hiện đại như: Tính năng như nâng cấp hình ảnh bằng AI (AI Upscaling), công nghệ màn hình chống chói (Glare Free), và tích hợp SmartThings giúp đảm bảo hình ảnh sống động cùng khả năng điều khiển tiện lợi trong mọi môi trường sử dụng.

Tính năng tương thích NVIDIA G-SYNC sẽ được trang bị đầu tiên trên mẫu flagship S95F và sẽ dần được triển khai trên các mẫu khác thuộc dòng TV OLED 2025.

Thông tin chi tiết về dòng TV OLED của Samsung, xem tại: www.samsung.com.