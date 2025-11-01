PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá

Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, cho biết, triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 có sự tham dự từ hơn 60 thương hiệu âm thanh - ánh sáng hàng đầu, trong đó có những tên tuổi quen thuộc như Ba Sao, Bảo Minh, CK Audio, Yamaha, CAsound, Stage Professional, Techsound, Khoa Tín, Fill Acoustic, HBK, SVT, AVV…, cùng nhiều đơn vị mới như TCA, VienaPro, CD Acoustic, LX Acoustic, Ánh sáng Hoàng Long, MAudio, A Audio, AV Pro, PS Audio, HMG… Bên cạnh những thương hiệu trong nước, triển lãm có sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế uy tín như OHVL, Ling Ying, DL, Mattenx, Poyun, Turbosonic, KET, Audio Hello, Shupu, Voxpu, JJF, MusiCrown...

Ông Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, phát biểu khai mạc

Các đại biểu cùng tham gia đếm ngược khai mạc triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025

PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ 45 khu trưng bày với diện tích từ 36m² đến 135m². Hai khu trình diễn Line Array đặc trưng với 17 line array hứa hẹn các trải nghiệm âm thanh sống động. Booth trưng bày của các thương hiệu được thiết kế tích hợp sân khấu, ánh sáng, LED và hiệu ứng đặc biệt, cung cấp không gian thưởng thức những màn demo âm thanh chân thực, hiện đại.

Xuyên suốt thời gian triển lãm, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp với các màn trình diễn demo luân phiên đến từ các thương hiệu trong và ngoài nước.

Loạt sản phẩm âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp của ngành sự kiện tại triển lãm.

Ông Lê Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sân khấu chuyên nghiệp Stage Professional chia sẻ: Đơn vị chúng tôi là nhà phân phối chính hãng của nhiều thương hiệu như &b audiotechnik, DiGiCo, Martin Lighting,... Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các thiết bị - giải pháp âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp cho nhiều sự kiện, từ các chương trình chính luận cấp quốc gia cho tới concert âm nhạc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Lễ Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, concert Anh Trai Say Hi và concert Em Xinh Say Hi,... là những chương trình chúng tôi tham gia cung cấp thiết bị - giải pháp.

Anh Nguyễn Minh Kiên, khách tham quan, chia sẻ: Tôi lần đầu tới triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025, mục đích là đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm loa, mic. Sự kiện rất sôi động và tôi có cơ hội trải nghiệm âm thanh, ánh sáng của nhiều thương hiệu.

PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 là nơi giới thiệu công nghệ và sản phẩm tiên tiến, mở ra các cơ hội kết nối giữa các thương hiệu, nhà phân phối và kỹ thuật viên, hướng tới việc nâng tầm chất lượng biểu diễn, sản xuất và tổ chức sự kiện tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khách tham quan có thể theo dõi thông tin backdrop tại khu vực triển lãm để nắm rõ thông tin về các phiên demo âm thanh - ánh sáng của các thương hiệu.

Sự kiện diễn ra trong ba ngày 1-2-3/11/2025 trong khung giờ từ 09:00 - 19:00 hằng ngày. Gần một thập kỷ đồng hành cùng ngành âm thanh - ánh sáng - sân khấu chuyên nghiệp của Việt Nam, PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế tiên phong trong ngành thiết bị biểu diễn.