PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá

Hoàng Trà

Hoàng Trà

15:30 | 01/11/2025
Sáng ngày 1/11, triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Nhiều thiết bị, giải pháp âm thanh - ánh sáng đến từ các thương hiệu trong nước và quốc tế quy tụ tại triển lãm.
Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, cho biết, triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 có sự tham dự từ hơn 60 thương hiệu âm thanh - ánh sáng hàng đầu, trong đó có những tên tuổi quen thuộc như Ba Sao, Bảo Minh, CK Audio, Yamaha, CAsound, Stage Professional, Techsound, Khoa Tín, Fill Acoustic, HBK, SVT, AVV…, cùng nhiều đơn vị mới như TCA, VienaPro, CD Acoustic, LX Acoustic, Ánh sáng Hoàng Long, MAudio, A Audio, AV Pro, PS Audio, HMG… Bên cạnh những thương hiệu trong nước, triển lãm có sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế uy tín như OHVL, Ling Ying, DL, Mattenx, Poyun, Turbosonic, KET, Audio Hello, Shupu, Voxpu, JJF, MusiCrown...

Ông Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, phát biểu khai mạc
Ông Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, phát biểu khai mạc
PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá
Các đại biểu cùng tham gia đếm ngược khai mạc triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025

PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ 45 khu trưng bày với diện tích từ 36m² đến 135m². Hai khu trình diễn Line Array đặc trưng với 17 line array hứa hẹn các trải nghiệm âm thanh sống động. Booth trưng bày của các thương hiệu được thiết kế tích hợp sân khấu, ánh sáng, LED và hiệu ứng đặc biệt, cung cấp không gian thưởng thức những màn demo âm thanh chân thực, hiện đại.

Xuyên suốt thời gian triển lãm, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp với các màn trình diễn demo luân phiên đến từ các thương hiệu trong và ngoài nước.

PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá
PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá
PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá

Loạt sản phẩm âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp của ngành sự kiện tại triển lãm.

Ông Lê Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sân khấu chuyên nghiệp Stage Professional chia sẻ: Đơn vị chúng tôi là nhà phân phối chính hãng của nhiều thương hiệu như &b audiotechnik, DiGiCo, Martin Lighting,... Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các thiết bị - giải pháp âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp cho nhiều sự kiện, từ các chương trình chính luận cấp quốc gia cho tới concert âm nhạc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Lễ Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, concert Anh Trai Say Hi và concert Em Xinh Say Hi,... là những chương trình chúng tôi tham gia cung cấp thiết bị - giải pháp.

PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá

Anh Nguyễn Minh Kiên, khách tham quan, chia sẻ: Tôi lần đầu tới triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025, mục đích là đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm loa, mic. Sự kiện rất sôi động và tôi có cơ hội trải nghiệm âm thanh, ánh sáng của nhiều thương hiệu.

PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 là nơi giới thiệu công nghệ và sản phẩm tiên tiến, mở ra các cơ hội kết nối giữa các thương hiệu, nhà phân phối và kỹ thuật viên, hướng tới việc nâng tầm chất lượng biểu diễn, sản xuất và tổ chức sự kiện tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khách tham quan có thể theo dõi thông tin backdrop tại khu vực triển lãm để nắm rõ thông tin về các phiên demo âm thanh - ánh sáng của các thương hiệu.

Sự kiện diễn ra trong ba ngày 1-2-3/11/2025 trong khung giờ từ 09:00 - 19:00 hằng ngày. Gần một thập kỷ đồng hành cùng ngành âm thanh - ánh sáng - sân khấu chuyên nghiệp của Việt Nam, PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế tiên phong trong ngành thiết bị biểu diễn.

PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 Trình diễn thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp

Điện tử tiêu dùng
Sản phẩm đã mở chương trình đặt trước đặc quyền tại Thế Giới Di Động và đặc biệt là phiên bản vivo X300 Pro đã “cháy hàng” sau 2 ngày nhận đặt trước.
Xiaomi mở bán máy giặt sấy 2 trong 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg

Xiaomi mở bán máy giặt sấy 2 trong 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg

Điện tử tiêu dùng
Bên cạnh đó là tính năng kết nối thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home, hướng đến sự tiện nghi tối ưu cho gia đình hiện đại.
HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt

HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt

Điện tử tiêu dùng
Theo HONOR, HONOR X7d có khả năng chống rơi vỡ chuẩn 5 sao SGS Thuỵ Sĩ, kháng nước IP65, viên pin 6.500mAh bền bỉ và nút AI tương tác thông minh… HONOR X7d khẳng định triết lý “bền bỉ - mạnh mẽ - thông minh” trong một mức giá dễ tiếp cận.
realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Mobile
Theo realme, kế thừa những tính năng bền bỉ đặc trưng của dòng C Series, realme C85 Series “Siêu Pin, Siêu Kháng Nước” được nâng cấp toàn diện về độ bền, hiệu năng, tính năng AI đột phá cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại cá tính, hứa hẹn trở thành một trong những sản phẩm đột phá trong phân khúc phổ thông cuối năm 2025.
MediaTek Kompanio 540 giúp Chromebook sinh viên chạy mượt cả ngày, pin bền hơn 35%

MediaTek Kompanio 540 giúp Chromebook sinh viên chạy mượt cả ngày, pin bền hơn 35%

Computing
MediaTek Kompanio 540, vi xử lý được thiết kế chuyên biệt để mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội cho các dòng Chromebook sinh viện chạy mượt cả ngày, giúp học sinh học tập, sáng tạo và thành công trong kỷ nguyên số hóa.
