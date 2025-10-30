Điện tử tiêu dùng
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW Hà Nội 2025

Hoàng Trà

Hoàng Trà

12:23 | 30/10/2025
Quy tụ nhiều khu trưng bày với các sản phẩm công nghệ âm thanh mới từ các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, triển lãm PLASE SHOW Hà Nội 2025 được đón chờ là sự kết hợp bùng nổ giữa âm thanh và công nghệ.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
Triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025. Ảnh: Fanpage chương trình PLASE SHOW- Pro Light And Sound Equipment show.

Gần một thập kỷ đồng hành cùng ngành âm thanh - ánh sáng - sân khấu chuyên nghiệp của Việt Nam, triển lãm PLASE SHOW Hà Nội 2025 sẽ trở lại với quy mô hoành tráng tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Cổng số 2, đường Phạm Hùng, quận Từ Liêm, Hà Nội).

PLASE SHOW Hà Nội 2025 quy tụ 45 khu trưng bày, hai khu trình diễn Line Array ngoài trời với 17 line array cùng hàng loạt khu vực demo thiết bị sân khấu, ánh sáng, LED và hiệu ứng đặc biệt. Không gian triển lãm được thiết kế tinh tế để mang đến cho khách tham quan và các chuyên gia trong ngành cơ hội trải nghiệm âm thanh, ánh sáng sống động và chân thực nhất.

Năm nay, PLASE SHOW Hà Nội có sự tham dự từ hơn 60 thương hiệu âm thanh - ánh sáng hàng đầu, trong đó có những tên tuổi quen thuộc như Ba Sao, Bảo Minh, CK Audio, Yamaha, CAsound, Stage Professional, Techsound, Khoa Tín, Fill Acoustic, HBK, SVT, AVV…, cùng nhiều đơn vị mới như TCA, VienaPro, CD Acoustic, LX Acoustic, Ánh sáng Hoàng Long, MAudio, A Audio, AV Pro, PS Audio, HMG…

Bên cạnh những thương hiệu trong nước, triển lãm còn có sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế uy tín như OHVL, Ling Ying, DL, Mattenx, Poyun, Turbosonic, KET, Audio Hello, Shupu, Voxpu, JJF, MusiCrown...

Các thương hiệu nổi bật như Yamaha, Nexo, SE-audiotechnik, Bosch, JBL, d&b audiotechnik, db technologies, Audio Center, HZ, Electro-Voice & Dynacord, Sennheiser, Lumens... hứa hẹn mang đến những màn trình diễn công nghệ và thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp và đa dạng, cập nhật xu hướng mới nhất của ngành sự kiện.

Nhiều sản phẩm âm thanh được trang bị công nghệ tiên tiến sẽ được giới thiệu tại triển lãm PLASE SHOW Hà Nội 2025

Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
Dòng loa column Series 4Acoustic (PCS-205, PCS-405, PCS-605, 21Live641) được sản xuất trực tiếp tại Đức, nổi bật với chất âm lan tỏa đều, chi tiết.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025

Dòng loa JBL Grand Hybrid Series được thiết kế dành riêng cho thị trường karaoke, giải trí và phòng tiệc cao cấp, âm thanh vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
Yamaha trưng bày dòng loa Active DZR Dante, chuyên phụ trách môi trường biểu diễn. Được trang bị công nghệ D-CONTOUR giúp phân tích và điều chỉnh EQ theo thời gian thực, đảm bảo âm thanh luôn đầy đặn và rõ ràng, cùng khả năng kết nối Dante linh hoạt cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
Các sản phẩm ampli của KET Audio với loạt tính năng chuyên dụng. Digital SiC (Silicon Carbide) Amplifier là ampli tích hợp bộ xử lý DSP thông minh, tối ưu âm thanh cho từng không gian biểu diễn. Switching Power Supply Amplifier là ampli sử dụng nguồn chuyển mạch tiết kiệm năng lượng, hiệu quả vận hành cao. Active Amplifier Module và Analog Amplifier đáp ứng linh hoạt mọi cấu hình âm thanh từ sân khấu, hội trường đến hệ thống tích hợp thương mại.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
Micro MK-600 của thương hiệu CASOUND với thiết kế hiện đại, độ nhạy cao, khả năng bắt giọng chuẩn xác, hạn chế hú rít tối đa.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
SE AudioTechnik sẽ giới thiệu các sản phẩm của dòng M-Array: M-F3A Plus và M-F3A FS BF cùng với hệ thống siêu trầm MF-3 SUB. M-Array M-F3A PRO MAX - dòng sản phẩm vừa ra mắt sẽ được kết hợp cùng với siêu trầm B- Line B 18A & B 15A.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
Ba Sao Audio, nhà phân phối chính thức thương hiệu JBL Professionals, mang tới cơ hội trải nghiệm loạt sản phẩm mới từ JBL: Grand Hybrid Series, Grand Club Series.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
Đơn vị Stage pro mang tới triển lãm hệ thống micaro ULX-D với loạt tiện ích: kết nối Ethernet cho phép giám sát và điều khiển qua Wireless Workbench 6; tích hợp Dante™/AES67 (ngoại trừ bản đơn kênh) giúp phân phối tín hiệu audio qua mạng IP; hỗ trợ phối hợp tần số cùng Axient Spectrum Manager; tương thích hệ thống điều khiển trung tâm như AMX, Crestron; theo dõi và tinh chỉnh trực tiếp bằng ứng dụng ShurePlus™ Channel trên iOS.
Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025
CK Audio mang tới trải nghiệm chất âm siêu phẩm của dBTechnologies Vio L1610 trên dàn truss qua phần trình diễn demo line array. Dòng loa line array chuyên nghiệp dBTechnologies Vio L1610 đang được xem là chuẩn mực mới trong ngành âm thanh biểu diễn.

PLASE SHOW Hà Nội 2025 không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ và sản phẩm tiên tiến mà còn là diễn đàn kết nối giữa các thương hiệu, nhà phân phối và kỹ thuật viên, hướng tới nâng tầm chất lượng biểu diễn, sản xuất và tổ chức sự kiện tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện diễn ra từ ngày 01 đến 03/11/2025, trong khung giờ 09:00 - 19:00 hằng ngày.

