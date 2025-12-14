Có thể nói, trong nhiều năm qua, FPT Shop đã phát triển một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, đáp ứng đồng thời nhu cầu của người tiêu dùng cá nhân và các tổ chức. Là đối tác uỷ quyền cấp cao của Apple tại Việt Nam, FPT Shop mang đến dải sản phẩm chính hãng trải rộng từ iPhone, iPad, MacBook cho đến Apple Watch, AirPods và phụ kiện, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng sang lĩnh vực cung cấp giải pháp dành cho khối doanh nghiệp và giáo dục.

FPT Shop mở rộng trung tâm khách hàng doanh nghiệp

Năm 2019, FPT Shop thành lập Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp, đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn và cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp. Trung tâm đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, sản xuất, thương mại và bán lẻ, hỗ trợ xây dựng và vận hành hạ tầng thiết bị Apple phù hợp với mô hình hoạt động thực tế.

Song song với việc cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm Apple chính hãng, trung tâm còn triển khai nhiều dịch vụ giá trị gia tăng như giải pháp quản lý thiết bị Mobile Device Management cho cả mô hình một nền tảng và đa nền tảng (điển hình như Jamf, SOTI…), cùng hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký và vận hành Apple Business Management.

FPT Shop chính thức trở thành Apple Business Partner tại Việt Nam

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia giải pháp giữ vai trò quan trọng trong quá trình cài đặt, bàn giao và đồng hành khi hệ thống đi vào vận hành. Với kinh nghiệm hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp trên cả nước, Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp FPT Shop duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán, giúp các đơn vị yên tâm trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

Ghi nhận những nỗ lực chủ động trong việc xây dựng năng lực chuyên môn, hoàn thiện quy trình và duy trì chất lượng dịch vụ, mới đây FPT Shop chính thức trở thành Apple Business Partner tại Việt Nam. Cột mốc này không chỉ thể hiện việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe dành cho đối tác doanh nghiệp, mà còn tạo điều kiện để hệ thống chủ động khai thác các nguồn tài liệu chuyên sâu, công cụ hỗ trợ và chương trình đào tạo từ Apple nhằm tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ khối doanh nghiệp và giáo dục.

Với định hướng đồng hành lâu dài cùng các doanh nghiệp, FPT Shop sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực triển khai giải pháp Apple, từ đó hỗ trợ các tổ chức tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiện đại một cách hiệu quả và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái số tại Việt Nam.

Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp FPT Shop mang đến giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, từ việc cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm Apple đến triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng

Ngoài việc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp FPT Shop qua website https://fptshop.com.vn/ctkm/du-an-doanh-nghiep, thì khối khách hàng doanh nghiệp có thể gửi email đến [email protected], khối giáo dục có thể email đến địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ chi tiết.