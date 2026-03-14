Chuyển đổi số
Giáo dục số

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Hoàng Anh

Hoàng Anh

15:54 | 14/03/2026
Ngày 14/3/2026, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, lễ khai mạc Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung năm học 2025-2026 đã diễn ra với chủ đề “Mùa vàng công nghệ - Kỷ nguyên vươn mình”.
Việt Nam đăng cai tổ chức Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2024 Việt Nam đăng cai tổ chức Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2024
Khai mạc đào tạo chuyên sâu cho cuộc thi Robocon Bắc Giang lần thứ 2 Khai mạc đào tạo chuyên sâu cho cuộc thi Robocon Bắc Giang lần thứ 2
Trận Penalty đầu tiên tại vòng chung kết Robocon Việt Nam 2025 Trận Penalty đầu tiên tại vòng chung kết Robocon Việt Nam 2025

Sự kiện do nhà trường phối hợp với Trường Đại học Phan Thiết và chương trình ORC - Olympic Robotics Challenge Vietnam tổ chức, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên đam mê robot và giáo dục STEM. Cuộc thi năm nay quy tụ 108 đội với tổng cộng 407 thí sinh đến từ 88 trường học và câu lạc bộ thuộc 9 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, TS. Nguyễn Linh Nham, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự kiện càng có ý nghĩa khi Đại học Đà Nẵng được lựa chọn là một trong bốn đại học trọng điểm quốc gia, hướng tới mục tiêu vươn tầm châu Á.

TS. Nguyễn Linh Nham phát biểu khai mạc Cuộc thi Robocon ORC miền Trung 2025–2026. (Ảnh: N.Thanh)
TS. Nguyễn Linh Nham phát biểu khai mạc Cuộc thi Robocon ORC miền Trung 2025-2026. Ảnh: N.Thanh

“Cuộc thi Robocon ORC không chỉ là một giải đấu, mà còn góp phần hình thành và mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa nhà trường, doanh nghiệp và học sinh, sinh viên mà qua đó giúp các em rèn luyện tư duy khoa học, năng lực kỹ thuật công nghệ, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh trong kỷ nguyên công nghệ”, TS. Nguyễn Linh Nham nhấn mạnh.

Với sự tham gia của nhiều địa phương, không chỉ giới hạn trong khu vực miền Trung, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi Robocon ORC đối với cộng đồng học sinh, sinh viên yêu thích khoa học và công nghệ. Các đội thi tranh tài ở ba bảng đấu phù hợp với độ tuổi và trình độ. Bảng ORC Junior dành cho học sinh tiểu học có 32 đội tham gia. Bảng ORC Explorer dành cho học sinh THCS và THPT có 52 đội. Bảng ORC Master dành cho học sinh THPT và sinh viên có 24 đội.

Thí sinh điều khiển robot thi đấu tại Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung 2025–2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng.
Thí sinh thi đấu tại Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung 2025-2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Việc phân bảng nhằm đảm bảo tính công bằng, tạo điều kiện để các thí sinh phát huy khả năng sáng tạo, tư duy kỹ thuật và kỹ năng lập trình. Trước khi bước vào thi đấu, các đội được cung cấp robot tiêu chuẩn và tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do giảng viên và chuyên gia kỹ thuật hướng dẫn. Thông qua quá trình chuẩn bị, thí sinh được hỗ trợ hoàn thiện thiết kế robot, lập trình điều khiển và xây dựng chiến thuật thi đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, các vòng loại và chung kết của cả ba bảng đã diễn ra trong không khí sôi nổi. Tại sân thi đấu, các robot do chính học sinh, sinh viên thiết kế và lập trình thực hiện những nhiệm vụ lấy cảm hứng từ nông nghiệp công nghệ cao như gieo hạt giống và thu hoạch nông sản trên mô hình cánh đồng mô phỏng. Thử thách đòi hỏi robot vận hành chính xác, linh hoạt và có mức độ tự động hóa cao, qua đó thể hiện khả năng lập trình, tư duy kỹ thuật và phối hợp nhóm của các đội.

Các đội thi tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: THU HÀ
Các đội thi tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: Thu Hà

Thông qua cuộc thi, học sinh và sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức về cơ khí, điện tử, lập trình và tự động hóa vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo và xử lý tình huống. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học và công nghệ. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ dành cho học sinh, sinh viên mà còn tạo môi trường để các em tiếp cận sớm với robot và các lĩnh vực STEM.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải chính cùng 5 giải phụ ở mỗi bảng nhằm tôn vinh các đội có ý tưởng sáng tạo, thiết kế ấn tượng, lập trình hiệu quả cũng như tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong thi đấu. Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung 2025-2026 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò thúc đẩy giáo dục STEM, tạo môi trường kết nối và chia sẻ đam mê công nghệ cho học sinh, sinh viên, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo cho kỷ nguyên công nghệ số.

Bài liên quan

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality: Tai nghe giá rẻ, pin lên tới 37 giờ

Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality: Tai nghe giá rẻ, pin lên tới 37 giờ

Có thể bạn quan tâm

267 sinh viên tham gia cuộc thi thiết kế máy tự động hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu

267 sinh viên tham gia cuộc thi thiết kế máy tự động hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu

Giáo dục số
Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 do MISUMI Vietnam tổ chức đã tạo sân chơi thực tiễn cho sinh viên kỹ thuật miền Nam khi yêu cầu các đội thiết kế hệ thống Pick & Place tự động đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp về độ chính xác, tốc độ và tối ưu chi phí.
Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Giáo dục số
Trường Đại học Y Hà Nội đang lên kế hoạch mở ngành đào tạo mới mang tên Y tế số, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2027-2028.
Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Chuyển đổi số
Giáo dục số đang tái cấu trúc cách đô thị Việt Nam vận hành. Từ học bạ điện tử, tuyển sinh trực tuyến đến trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục, Hà Nội và TP.HCM đẩy nhanh chuyển đổi số, hình thành thế hệ công dân số có năng lực làm chủ công nghệ ngay từ ghế nhà trường.
Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên năm 2026: Ba phương thức xét tuyển, tăng cường tiêu chuẩn ngoại ngữ

Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên năm 2026: Ba phương thức xét tuyển, tăng cường tiêu chuẩn ngoại ngữ

Giáo dục số
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển 9.880 sinh viên năm 2026 với ba phương thức xét tuyển. Nhà trường mở rộng 68 chương trình đào tạo, trong đó có năm chương trình mới, đồng thời nâng cao yêu cầu ngoại ngữ cho các chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế.
AMBA 2026: Thúc đẩy đào tạo nhân lực tự động hóa, bán dẫn

AMBA 2026: Thúc đẩy đào tạo nhân lực tự động hóa, bán dẫn

Chuyển đổi số
Chung kết cuộc thi Automation Machine Builder Award (AMBA) mùa 2 không chỉ tôn vinh các giải pháp kỹ thuật sáng tạo của sinh viên mà còn phản ánh xu hướng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp sản xuất bán dẫn.
