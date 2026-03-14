Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Sự kiện do nhà trường phối hợp với Trường Đại học Phan Thiết và chương trình ORC - Olympic Robotics Challenge Vietnam tổ chức, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên đam mê robot và giáo dục STEM. Cuộc thi năm nay quy tụ 108 đội với tổng cộng 407 thí sinh đến từ 88 trường học và câu lạc bộ thuộc 9 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, TS. Nguyễn Linh Nham, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự kiện càng có ý nghĩa khi Đại học Đà Nẵng được lựa chọn là một trong bốn đại học trọng điểm quốc gia, hướng tới mục tiêu vươn tầm châu Á.

TS. Nguyễn Linh Nham phát biểu khai mạc Cuộc thi Robocon ORC miền Trung 2025-2026. Ảnh: N.Thanh

“Cuộc thi Robocon ORC không chỉ là một giải đấu, mà còn góp phần hình thành và mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa nhà trường, doanh nghiệp và học sinh, sinh viên mà qua đó giúp các em rèn luyện tư duy khoa học, năng lực kỹ thuật công nghệ, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh trong kỷ nguyên công nghệ”, TS. Nguyễn Linh Nham nhấn mạnh.

Với sự tham gia của nhiều địa phương, không chỉ giới hạn trong khu vực miền Trung, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi Robocon ORC đối với cộng đồng học sinh, sinh viên yêu thích khoa học và công nghệ. Các đội thi tranh tài ở ba bảng đấu phù hợp với độ tuổi và trình độ. Bảng ORC Junior dành cho học sinh tiểu học có 32 đội tham gia. Bảng ORC Explorer dành cho học sinh THCS và THPT có 52 đội. Bảng ORC Master dành cho học sinh THPT và sinh viên có 24 đội.

Thí sinh thi đấu tại Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung 2025-2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Việc phân bảng nhằm đảm bảo tính công bằng, tạo điều kiện để các thí sinh phát huy khả năng sáng tạo, tư duy kỹ thuật và kỹ năng lập trình. Trước khi bước vào thi đấu, các đội được cung cấp robot tiêu chuẩn và tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do giảng viên và chuyên gia kỹ thuật hướng dẫn. Thông qua quá trình chuẩn bị, thí sinh được hỗ trợ hoàn thiện thiết kế robot, lập trình điều khiển và xây dựng chiến thuật thi đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, các vòng loại và chung kết của cả ba bảng đã diễn ra trong không khí sôi nổi. Tại sân thi đấu, các robot do chính học sinh, sinh viên thiết kế và lập trình thực hiện những nhiệm vụ lấy cảm hứng từ nông nghiệp công nghệ cao như gieo hạt giống và thu hoạch nông sản trên mô hình cánh đồng mô phỏng. Thử thách đòi hỏi robot vận hành chính xác, linh hoạt và có mức độ tự động hóa cao, qua đó thể hiện khả năng lập trình, tư duy kỹ thuật và phối hợp nhóm của các đội.

Các đội thi tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: Thu Hà

Thông qua cuộc thi, học sinh và sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức về cơ khí, điện tử, lập trình và tự động hóa vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo và xử lý tình huống. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học và công nghệ. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ dành cho học sinh, sinh viên mà còn tạo môi trường để các em tiếp cận sớm với robot và các lĩnh vực STEM.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải chính cùng 5 giải phụ ở mỗi bảng nhằm tôn vinh các đội có ý tưởng sáng tạo, thiết kế ấn tượng, lập trình hiệu quả cũng như tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong thi đấu. Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung 2025-2026 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò thúc đẩy giáo dục STEM, tạo môi trường kết nối và chia sẻ đam mê công nghệ cho học sinh, sinh viên, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo cho kỷ nguyên công nghệ số.