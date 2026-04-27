Một tháng trải nghiệm máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini: chỉ một từ 'hài lòng'

Cũng nhờ vậy mà mình hiểu những rủi ro khi phải sống trong một môi trường không khí bị ô nhiễm sẽ độc hại như thế nào. Và cũng nhờ đó, mình đã trang bị cho gia đình những thiết bị hỗ trợ để có được một bầu không khí trong lành từ rất sớm.

Hiện tại gia đình mình đang sở hữu 3 chiếc máy lọc không khí, mình dường như không có nhu cầu sở hữu thêm một chiếc máy lọc không khí nào nữa, vì đơn giản đã có đủ máy cho các phòng. Tuy nhiên, khi thấy LG ra mắt mẫu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini, mình khá tò mò. Một phần vì nó quá đẹp, quá fashion, một phần vì cũng muốn biết LG đã làm nhưng gì với một dòng sản phẩm mà gần như hãng đã phủ kín mọi phân khúc.

LG PuriCare AeroMini có thiết kế rất nhỏ gọn nên người dùng có thể linh hoạt trong việc sử dụng cũng như tạo điểm nhấn cho không gian nội thất

Theo chia sẻ từ đại diện LG, thì mục đích của LG PuriCare AeroMini ra đời là hướng đến người dùng cá nhân. Chính vì thế sản phẩm không chỉ chú trọng vào hiệu suất hoạt động, mà còn sở hữu thiết kế mới lạ, độc đáo, nhỏ gọn, thanh mảnh, đặc biệt là dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Cũng vì hướng đến nhu cầu cá nhân, nên tính cá nhân hóa cũng được chú ý hơn, bên trong mỗi hộp LG PuriCare AeroMini, LG còn trang bị thêm đến 3 phụ kiện đi kèm để người dùng có thể linh hoạt trong sử dụng. Ví dụ như có thể đặt trên sàn nhà, gắn thêm kệ để biến máy thành một chiếc kệ đầu giường nhỏ xinh, khi cần có thể chill chill với tách cafe, hay cũng có thể gắn thêm ‘bình hoa’ để biến nó thành một chiếc máy lọc ‘biết’ nở hoa. Thậm chí LG còn trang bị thêm cả một chiếc quai xách da để bạn có thể mang theo LG PuriCare AeroMini tới văn phòng, lên xe hơi hoặc mang theo đi bất cứ đâu mà bạn muốn.

Điểm thú vị là LG PuriCare AeroMini dù được trang bị nhiều phụ kiện, nhưng nhờ có thiết kế nhỏ gọn nên việc mang theo hay đặt trên kệ, để ngay gần giá sách, gần bàn làm việc, bàn học… đều rất thuận tiện, không hề vướng víu. Ngược lại, nhờ có thiết kế đẹp mắt, màu sắc sinh động mà LG PuriCare AeroMini có thể góp phần tô điểm cho không gian sống, không gian làm việc của bạn.

Theo LG, để tạo sự tiện lợi trong sử dụng mà họ đã thiết kế LG PuriCare AeroMini tối ưu hơn, máy giảm 37% diện tích sàn và 30% chiều cao so với dòng LG PuriCare 360 HIT, nên về tổng thể thì LG PuriCare AeroMini rất xinh xắn, vừa vặn, không quá lớn, không quá tí hon để cảm thấy ‘không đáng tin cậy’. Nó rất vừa vừa, vừa đủ xinh, vừa đủ yêu, vừa đủ màu sắc để tạo điểm nhấn, vừa phải cả về kích thước và đặc biệt là có đầy đủ các tính năng cần phải có của một chiếc máy lọc không khí, thậm chí còn vượt qua cả kỳ vọng ban đầu của mình.

LG PuriCare AeroMini đã giảm 37% diện tích sàn và 30% chiều cao so với dòng LG PuriCare 360 HIT

Sở dĩ mình nói, LG PuriCare AeroMini vượt qua cả kỳ vọng của mình, bởi khi chưa có sản phẩm để trải nghiệm, thật tâm mình còn khá nghi ngờ, kiểu nó nhỏ như vậy thì không biết hiệu quả thực sự có đáng giá hay không? Nhưng khi trải nghiệm thì LG PuriCare AeroMini đã vượt qua cả kỳ vọng của mình.

LG đã thiết kế rất khéo léo, nên dù có một kích thước rất vừa phải, LG PuriCare AeroMini vẫn được bố trí một lõi lọc khá lớn ở phần đáy, vì thế mà máy có phần lõi lọc đủ lớn ở phía dưới lớn, thon dần lên trên. Kiểu thiết kế hình chóp này giúp máy có được một tổng thể liền mạch, gọn gàng và tối giản.

LG PuriCare AeroMini có đầy đủ các công nghệ tân tiến và mới nhất, bao gồm công nghệ lọc 360 độ, bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ tới 0,01 micromet

Tương tự như các sản phẩm máy lọc không khí đã ra mắt gần đây của LG, LG PuriCare AeroMini có đầy đủ các công nghệ tân tiến và mới nhất, bao gồm công nghệ lọc 360 độ, cho phép làm sạch và phân bổ không khí sạch đến mọi hướng. Trong khi bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ tới 0,01 micromet cũng được trang b, đồng thời giảm thiểu tối đa các tác nhân gây hại trong môi trường sống như vi khuẩn, virus và bào tử nấm mốc.

Một hệ thống cảm biến đa tầng cũng được trang bị giúp máy có thể đo lường chính xác, giúp phát hiện và xử lý ô nhiễm tức thời. Việc tăng tự động hay điều chỉnh chủ động lưu lượng hoạt động của quạt gió cũng được LG trang bị sẵn trên mặt của máy, cũng như trên ứng dụng LG ThinQ. Từ ứng dụng này, người dùng không chỉ theo dõi các chỉ số theo thời gian thực mà còn có thể điều khiển máy từ xa một cách dễ dàng.

LG PuriCare AeroMini vận hành rất êm ái nhờ độ ồn tối thiểu chỉ 25 dB ở chế độ ngủ

Một điểm cộng đáng chú ý khác là động cơ của LG PuriCare AeroMini vận hành rất êm ái, hoàn toàn có thể đặt trong phòng ngủ, như một chiếc tab đầu giường, hoặc ngay trong phòng làm việc, phòng ngủ của em bé… mà không gây nên bất cứ phiền toái gì nhờ độ ồn tối thiểu chỉ 25 dB ở chế độ ngủ. Thậm chí, ngay cả khi bật ở mức tối đa, với 48 dB thì LG PuriCare AeroMini cũng không quá ồ ào, thậm chí ở mức cao nhất này người dùng còn có thêm một chiếc quạt mát nếu ngồi gần.

Tương tự như các mẫu máy lọc không khí của LG, LG PuriCareAeroMini cũng sở hữu bộ lọc với thiết kế all-in-one, vì thế mà việc mở ra, lắp vào hay thay mới lõi lọc cũng rất dễ dàng ngay cả với chị em nữ ‘không biết gì về điện’.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi, điều khiển, tăng giảm tốc độ quạt trên ứng dụng LG ThinQ

Theo LG, hiện hãng đang sở hữu gần 20 mẫu máy lọc không khí và hút ẩm tại thị trường Việt Nam, và sự ra đời của LG PuriCareAeroMini không chỉ mang đến sự đa dạng lựa chọn về công năng, diện tích sử dụng và mức giá, mà còn giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm một thiết bị gia dụng hiện đại, dễ dàng kết hợp với bất cứ không gian nội thất nào, và thuận tiện khi mang theo bên mình.

Đáng chú ý, với mức giá 3,9 triệu đồng được tặng kèm 01 lõi lọc HEPA trị giá 850.000 đồng, LG PuriCareAeroMini thật sự rất phù hợp để bạn có thể sử dụng cho phòng ngủ dưới 15m, cho gia đình có trẻ nhỏ, trong những căn hộ studio hay đơn giản là một phòng trọ nhỏ xinh.

Cá nhân mình còn thấy, việc ra mắt một chiếc máy lọc không khí nhỏ gọn, xinh xắn, giá cả hợp lý… cho bất cứ ai, ngay cả các bạn trẻ đang phải sinh sống một mình tại các thành phố ô nhiễm như hiện nay là một việc làm khá nhân văn và thấu hiểu người dùng.