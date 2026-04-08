Nâng cao sức khỏe học đường, LG trao tặng 70 máy lọc không khí

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Shim Seongbo – Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “Tại Việt Nam, LG đang tích cực triển khai nhiều sáng kiến nhằm hướng tới một môi trường sống và học tập tốt hơn cho thế hệ tương lai. Chúng tôi tin rằng việc trang bị các giải pháp lọc không khí hiệu quả sẽ góp phần tạo nên không gian lớp học trong lành, nơi các em học sinh có thể an tâm học tập và phát triển, đồng thời mang lại môi trường làm việc thoải mái hơn cho đội ngũ giáo viên”.

LG trao tặng 70 máy lọc không khí nâng cao chất lượng không khí học đường

Trong khuôn khổ chương trình, LG trao tặng dòng máy lọc không khí PuriCare AeroMini với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp không gian lớp học, đồng thời tích hợp công nghệ lọc khí 360 độ giúp lưu thông và làm sạch không khí đồng đều trong phòng. Thiết bị sử dụng bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ các hạt bụi siêu mịn kích thước nhỏ, góp phần giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm phổ biến như bụi mịn, vi khuẩn hay nấm mốc, những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh trong môi trường học đường. Ngoài ra, thiết kế linh hoạt cùng khả năng vận hành êm ái giúp máy có thể hoạt động liên tục trong môi trường học đường mà không gây ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy và học tập (mỗi lớp trung bình 2 thiết bị).

LG trao tặng 70 máy lọc không khí nâng cao chất lượng không khí học đường

Tại sự kiện, đại diện trường Tiểu học Kim Đồng và trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) đã đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình, đặc biệt trong bối cảnh các trường học tại đô thị lớn như Hà Nội đang ngày càng chú trọng hơn đến yếu tố môi trường học tập an toàn, thân thiện. Việc được trang bị thêm các thiết bị lọc không khí không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học trong dài hạn.

Các em học sinh bên những chiếc máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini

Cũng trong tháng 4 này, 20 máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini sẽ tiếp tục được bàn giao cho Trường Mầm non Tuổi Hoa (Hà Nội), nâng tổng số máy lọc không khí trao tặng lên 70 thiết bị.

Với thông điệp “Life’s Good”, LG tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua những giải pháp thiết thực, hướng đến nâng cao chất lượng sống và tạo dựng những giá trị bền vững cho xã hội.