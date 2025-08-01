LG trao tặng bệnh viện E 12 điều hòa giúp cải thiện không gian làm việc cho cán bộ y tế

Tại lễ trao tặng, TS. BS Phan Thảo Nguyên cho biết, cơ sở hạ tầng tại Bệnh viện E đang dần được cải thiện, tuy vậy, vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu điều trị và chữa bệnh hiện nay. “Chúng tôi rất trân trọng nỗ lực của các doanh nghiệp như LG Electronics khi đồng hành cùng ngành y tế, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc và phục hồi cho người bệnh. Điều hòa tích hợp AI từ LG sẽ giúp người bệnh có được cảm giác dễ chịu như tại nhà cũng như hỗ trợ cho cán bộ y tế trong công tác khám chữa bệnh.”

LG trao tặng bệnh viện E 12 điều hòa LG DUALCOOL AI Air cho bệnh viện E Hà Nội

Được biết, LG DUALCOOL AI Air là thế hệ điều hòa mới và cao cấp được LG trang bị trí tuệ nhân tạo thấu cảm và công nghệ AI Air, giúp điều chỉnh thông minh ba yếu tố nhiệt độ, hướng gió và tốc độ gió, để tạo ra làn gió êm ái, dễ chịu, đặc biệt phù hợp với không gian điều trị và phục hồi cho bệnh nhân. Công nghệ này được hiện thực hóa nhờ thiết kế cửa gió kép. Với hai cửa gió riêng biệt, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh luồng khí ấm hoặc mát lên xuống theo nhiều hướng khác nhau, từ thổi trực tiếp đến lan tỏa nhẹ nhàng khắp không gian. Thiết kế này cũng giúp luồng khí khuếch tán xa hơn, lên đến 22m, đồng thời làm mát nhanh hơn 23% và sưởi ấm nhanh hơn 6%.

LG DUALCOOL AI Air là thế hệ điều hòa mới và cao cấp được LG trang bị trí tuệ nhân tạo thấu cảm và công nghệ AI Air

Đặc biệt, LG DUALCOOL AI Air còn sở hữu công nghệ lọc khí Plasmaster Ionizer++ với khả năng giải phóng hơn 10.000 tỷ ion, giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn trong không khí, kết hợp cùng màng lọc bụi mịn PM2.5. Cùng với tính năng tự làm sạch Freeze Cleaning đóng băng, rã đông dàn lạnh để loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc và mùi hôi, thiết bị mang đến bầu không khí trong lành và sạch khuẩn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Không chỉ trao tặng, LG Electronics Việt Nam còn hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ bệnh viện.

Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị các cảm biến thông minh như cảm biến phát hiện người sử dụng và cảm biến phát hiện cửa sổ mở để điều chỉnh luồng gió hoặc tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, LG DUALCOOL AI Air còn được trang bị tính năng kiểm soát độ ẩm dễ chịu, cho phép duy trì độ ẩm tương thích với nhiệt độ mong muốn. Chế độ này được thiết kế phù hợp với đặc thù khí hậu gió mùa và độ ẩm cao của Việt Nam.

Ông Hồ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh – Ngành hàng Điều hòa Thương mại, LG Electronics Việt Nam

Chia sẻ tại lễ bàn giao, ông Hồ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh – Ngành hàng Điều hòa Thương mại, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Trong suốt 30 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, LG luôn tìm kiếm cơ hội để đồng hành cùng cộng đồng và xã hội với tầm nhìn mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho tất cả mọi người. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi có thể đồng hành cùng Bệnh viện E, mang đến bầu không khí trong lành và dễ chịu, góp phần chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục.”.

Trước đó, LG cũng đã lắp đặt và bàn giao 12 điều hòa LG DUALCOOL AI Air cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định. LG còn triển khai chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2025, đồng hành cùng Dự án “Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt” tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa), góp phần khôi phục rừng và tạo sinh kế cho người dân bản địa; Nâng cấp sân vận động Trường Tiểu học Bảo Đài (Bắc Giang); Xây dựng thư viện Trường Tiểu học Lợi Bác (Lạng Sơn).