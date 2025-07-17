LG góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân

Chia sẻ nhân sự kiện này, bà Nguyễn Vân Thủy - Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, LG Electronics Việt Nam cho biết: "Trong suốt 30 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, LG luôn tìm kiếm cơ hội để đồng hành cùng cộng đồng và xã hội với tầm nhìn mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho tất cả mọi người. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi có thể đồng hành cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mang đến bầu không khí trong lành và dễ chịu, góp phần chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục”.

LG DUALCOOL AI Air là thế hệ điều hòa mới nhất từ LG với công nghệ AI Air đột phá. Thiết bị sở hữu khả năng điều chỉnh thông minh ba yếu tố nhiệt độ, hướng gió và tốc độ gió cũng như tạo ra làn gió êm ái, dễ chịu, đặc biệt phù hợp với không gian điều trị và phục hồi cho bệnh nhân.

LG DUALCOOL AI Air là thế hệ điều hòa mới nhất từ LG với công nghệ AI Air đột phá

Công nghệ này được hiện thực hóa nhờ thiết kế cửa gió kép. Với hai cửa gió riêng biệt, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh luồng khí ấm hoặc mát lên xuống theo nhiều hướng khác nhau, từ thổi trực tiếp đến lan tỏa nhẹ nhàng khắp không gian. Thiết kế này cũng giúp luồng khí khuếch tán xa hơn, lên đến 22m, đồng thời làm mát nhanh hơn 23% và sưởi ấm nhanh hơn 6%.

Đặc biệt, LG DUALCOOL AI Air còn sở hữu công nghệ lọc khí Plasmaster Ionizer++ với khả năng giải phóng hơn 10.000 tỷ ion, giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn trong không khí, kết hợp cùng màng lọc bụi mịn PM2.5. Cùng với tính năng làm sạch toàn diện All Cleaning tự động đóng băng, rã đông dàn lạnh để loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc và mùi hôi, thiết bị mang đến bầu không khí trong lành và sạch khuẩn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị các cảm biến thông minh như cảm biến phát hiện người sử dụng và cảm biến phát hiện cửa sổ mở để điều chỉnh luồng gió hoặc tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, LG DUALCOOL AI Air còn được trang bị tính năng kiểm soát độ ẩm dễ chịu, cho phép duy trì độ ẩm tương thích với nhiệt độ mong muốn. Chế độ này được thiết kế phù hợp với đặc thù khí hậu gió mùa và độ ẩm cao của Việt Nam.

LG cũng tổ chức các buổi đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ y tế, giúp tối ưu vận hành và kéo dài tuổi thọ thiết bị

Không chỉ trao tặng thiết bị, đội ngũ kỹ sư của LG đã trực tiếp khảo sát và lắp đặt thiết bị tại các phòng khám chữa bệnh của bệnh viện. Đồng thời, LG cũng tổ chức các buổi đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ y tế, giúp tối ưu vận hành và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Tại sự kiện, BS. CKII Đinh Hữu Hào – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến LG Electronics Việt Nam. “Việc trang bị thêm các thiết bị điều hòa sẽ giúp không gian khám và điều trị tại bệnh viện trở nên dễ chịu, thoải mái hơn. Điều này không chỉ giúp người bệnh cảm thấy an tâm khi đến khám chữa bệnh, mà còn tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế. Những món quà như thế này không đơn thuần là vật chất mà còn là sự sẻ chia đầy nhân văn, là nguồn động viên quý báu để chúng tôi tiếp tục nỗ lực trên hành trình chăm sóc, phục vụ người bệnh một cách toàn diện nhất.”

BS. CKII Đinh Hữu Hào – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận quà tặng từ đại diện LG Electronics Việt Nam

Đồng hành cùng các bệnh viện tuyến đầu là một hoạt động ý nghĩa của LG nhân kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam. Trước đó, LG còn triển khai chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2025, đồng hành cùng Dự án Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa) góp phần khôi phục rừng và tạo sinh kế cho người dân bản địa; Nâng cấp sân vận động Trường Tiểu học Bảo Đài (Bắc Giang); Xây dựng thư viện Trường Tiểu học Lợi Bác (Lạng Sơn).