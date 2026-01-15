Điện tử tiêu dùng

Cùng LG làm mới không gian bếp trước khi Tết về

Hồng Nhung

Hồng Nhung

21:25 | 15/01/2026
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Theo đó, bộ ba tủ lạnh và tủ đông mới của LG được ra mắt lần này sẽ bao gồm tủ lạnh LG French Door dung tích 571L, tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG và tủ đông ngang LG Inverter C30WH.
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Chia sẻ về 3 sản phẩm mới được ra mắt dịp này, ông In Ji Soo, Giám đốc ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Bếp, LG Electronics Việt Nam, cho biết: “Các sản phẩm ra mắt lần này được LG phát triển dựa trên việc quan sát và thấu hiểu thói quen sinh hoạt, nhu cầu bảo quản thực phẩm của người Việt. Đây là những giải pháp phù hợp và thiết thực cho gian bếp gia đình Việt trong năm mới”.

Cụ thể, tủ lạnh LG French Door mặt gương F58BGD chính là phiên bản dành riêng cho bếp Việt với dung tích 571L giúp lưu trữ thực phẩm nhiều hơn và tốt hơn, thiết kế mặt gương đen giúp tô điểm không gian sống, trở thành điểm nhấn tinh tế cho không gian bếp hiện đại. Đồng thời, bề mặt tủ được hoàn thiện với khả năng hạn chế bám vân tay, giúp duy trì vẻ ngoài luôn sạch đẹp và đơn giản hóa việc vệ sinh trong suốt quá trình sử dụng hằng ngày.

Cùng LG làm mới không gian bếp trước khi Tết về
Tủ lạnh LG French Door mặt gương F58BGD

Sở dĩ nói tủ lạnh LG French Door mặt gương F58BGD là phiên bản dành riêng cho bếp Việt, bởi LG đã thấu hiểu thói quen sinh hoạt và nhu cầu bảo quản, dự trữ thực phẩm của gia đình Việt, chính vì thế mà chiếc tủ lạnh LG French Door mặt gương F58BGD có thiết kế lớn, với ngăn mát mở rộng chiếm đến 70% tổng dung tích tủ.

Ngăn đông mềm Fresh Converter+™ cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh ba mức nhiệt độ –3°C, 0°C và 3°C, phù hợp với yêu cầu bảo quản của từng loại thực phẩm như thịt, cá hay rau củ.

Công nghệ Linear Cooling™ bảo đảm duy trì nhiệt độ ổn định với dao động trong khoảng ±0,5°C, kết hợp cùng Door Cooling+™ giúp phân bổ luồng khí lạnh đồng đều đến mọi vị trí, kể cả khu vực cánh tủ, từ đó tạo môi trường lý tưởng để thực phẩm giữ trọn vị tươi mới. Đồng thời, bộ lọc kháng khuẩn và khử mùi Hygiene Fresh+™ góp phần hạn chế tình trạng lẫn mùi và nhiễm khuẩn chéo giữa các loại thực phẩm.

Cùng LG làm mới không gian bếp trước khi Tết về
Tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG

Chiếc tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG là sự kết nối liền mạch với mọi không gian, hợp với mọi gu bếp nhờ kiểu thiết kế âm tường độc đáo, dung tích tủ lớn 553L, hướng đến các gia đình hiện đại đề cao tính thẩm mỹ và sự đồng điệu trong thiết kế không gian bếp.

Với chiều sâu 59 mm cùng thiết kế bản lề không khe hở, tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG có thể lắp đặt vừa khít với hệ tủ bếp, tạo nên một bố cục gọn gàng và liền mạch trong thiết kế cũng như tối ưu diện tích và sự sang trọng cho không gian.

Nhờ hệ tủ và cửa tủ có thể mở rộng tới 120° mà LG French Door âm tường F51EG vẫn đảm bảo thao tác đóng mở thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, tủ lạnh vẫn đảm bảo đầy đủ công năng bảo quản và lưu trữ thực phẩm cho sinh hoạt hằng ngày nhờ các công nghệ làm lạnh đặc trưng của LG.

Nổi bật là ngăn đông mềm Fresh Converter+™ tùy chỉnh nhiệt độ lý tưởng cho từng loại thực phẩm. Rau củ được duy trì ở mức 4℃ để giữ trọn độ tươi giòn, các thực phẩm làm từ sữa như phô mai sẽ được bảo quản ở 2℃ nhằm ổn định hương vị, trong khi thịt cá được lưu trữ ở 0℃ để tươi lâu hơn, sẵn sàng chế biến mà không cần rã đông. Công nghệ này vừa kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu, đồng thời giúp gia đình Việt tiết kiệm thời gian và tận hưởng trải nghiệm nấu nướng thuận tiện mỗi ngày.

Cùng LG làm mới không gian bếp trước khi Tết về
Tủ đông ngang LG Inverter C30WH

Cuối cùng là tủ đông ngang LG Inverter C30WH giúp cấp đông sâu và giữ được sự tươi ngon của thực phẩm.

Theo LG thì mẫu tủ đông ngang Inverter dung tích 291L sẽ đáp ứng nhu cầu trữ đông thực phẩm gia tăng của các gia đình và cửa hàng trong giai đoạn cao điểm cận Tết. Tủ được thiết kế không chia ngăn với khoang chứa rộng, cho phép người dùng linh hoạt lưu trữ các loại thực phẩm có kích thước lớn. Đồng thời, khả năng cấp đông sâu kết hợp cùng hệ thống phân bổ luồng khí lạnh đồng đều giúp duy trì chất lượng nguyên liệu và hỗ trợ bảo quản trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, tủ đông còn được trang bị máy nén Inverter, giúp thiết bị vận hành ổn định và tối ưu hiệu quả tiêu thụ điện năng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Thiết kế tích hợp bánh xe trượt cũng mang lại sự thuận tiện, giúp người dùng dễ dàng di chuyển thiết bị khi cần thiết.

Chi tiết xem thêm tại: https://www.lg.com/vn/tu-lanhhttps://www.lg.com/vn/tu-lanh/tu-dong/c30wh/

LG Tủ lạnh tủ đông tủ lạnh âm tường sản phẩm gia dụng mới 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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