Hai phiên bản được giới thiệu tại thị trường Việt Nam lần này là LG CreateBoard Core (Model: TR3BQ) và LG CreateBoard Standard (Model: TR3DQ) sẽ giúp LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech).

LG ra mắt bộ đôi màn hình tương tác thông minh được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Trong đó, LG CreateBoard Standard (TR3DQ) là phiên bản tiêu chuẩn được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết như chia sẻ màn hình không dây, viết trực tiếp trên bảng và hỗ trợ hệ điều hành Android của Google, giúp việc giảng dạy và trình bày trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc mang tới nhiều mẫu giáo án và công cụ giảng dạy như thước kẻ, bảng, giấy nhớ, giúp học sinh có thể chủ động tham gia vào bài giảng và mở ra một lớp học trực quan, LG CreateBoard TR3DQ có thể nhận biết đồng thời tới 40 điểm, mang đến trải nghiệm mượt mà, nhanh chóng và chân thật.

LG CreateBoard TR3DQ còn được trang bị các tính năng thông minh tích hợp AI giúp tăng mức độ tương tác và tối ưu môi trường lớp học

Đặc biệt, LG CreateBoard TR3DQ còn được trang bị các tính năng thông minh tích hợp AI giúp tăng mức độ tương tác và tối ưu môi trường lớp học như:

Phụ đề/phiên dịch trực tiếp: Tạo phụ đề theo thời gian thực bằng AI, hỗ trợ học tập đa ngôn ngữ.

Tóm tắt video: Tự động phân tích và tóm tắt nội dung chính của video bài giảng nhờ AI.

Ask LG: Tính năng hỏi - đáp sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hỗ trợ giải đáp thắc mắc về CreateBoard và tra cứu thông tin ngay trong giờ học.

Vẽ tròn để tìm kiếm: Người dùng có thể khoanh vùng nội dung trên màn hình để tra cứu nhanh theo ngữ cảnh.

Calculator Pro: Nhận diện và giải các công thức toán học viết tay bằng AI.

Màn hình tương tác thông minh cỡ lớn LG CreateBoard nâng tầm giáo dục hiện đại

Trong khi đó, LG CreateBoard Core (TR3BQ) lại có mức giá hợp lý hơn mà vẫn được tích hợp các công cụ giảng dạy cơ bản, phù hợp cho các trường học và tổ chức muốn tiếp cận giải pháp bảng tương tác một cách dễ dàng và hiệu quả. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng cũng như tăng cường sự hiện diện của LG trên thị trường EdTech, đặc biệt là ở các thị trường chiến lược như Bắc Mỹ, Châu Âu và Ấn Độ.

Với LG CreateBoard Core (TR3BQ), các giáo viên có thể kết nối máy tính bảng với CreateBoard và di chuyển tự do trong lớp khi giảng dạy. Khi cần bổ sung tài liệu, giáo viên có thể chèn nội dung từ web và các tệp tin đa phương tiện vào bài giảng trong thời gian thực chỉ với một lần chạm. Sau giờ học, toàn bộ tài liệu có thể được chia sẻ dễ dàng cho học sinh chỉ bằng một nút bấm.

LG CreateBoard cũng được quyền truy cập trực tiếp kho ứng dụng giáo dục đa dạng từ Google Play

LG CreateBoard cũng được quyền truy cập trực tiếp kho ứng dụng giáo dục đa dạng từ Google Play, với sự hỗ trợ của LG ConnectedCare - giải pháp quản lý thiết bị từ xa độc quyền của LG – giúp giám sát thời gian thực và xử lý chủ động các sự cố bảo mật hoặc vận hành.

Chia sẻ về bộ đôi sản phẩm mới, ông Lee Woo Ho - Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Doanh nghiệp và Tin học, LG Electronics Việt Nam, cho biết: “Sản phẩm LG CreateBoard TR3BQ là một lựa chọn mới, phù hợp với đa dạng phân khúc và nhu cầu sử dụng tại thị trường Việt Nam. Việc tích hợp các giải pháp AI và nền tảng tương tác thông minh giúp LG CreateBoard nâng tầm trải nghiệm dạy và học, thúc đẩy hiệu quả giáo dục trong thời đại số.”