LG nâng cấp màn hình gaming LG UltraGear lên 300Hz

Với tốc độ 300Hz, cùng thời gian phản hồi siêu nhanh chỉ 1ms (GTG) màn hình LG UltraGear 27G640A không chỉ tái hiện những phân cảnh hành động mượt mà, mà còn mang đến hình ảnh “mãn nhãn”. Với khả năng hiển thị hình ảnh ở độ phân giải 2K (QHD 2560x1440), LG UltraGear 27G640A cung cấp chất lượng màu sắc và độ sắc nét gấp 1.77 lần so với chất lượng FullHD bình thường, cho phép người dùng quan sát rõ ràng những chi tiết dù là nhỏ nhất trong từng khung hình.

LG Ultra Gear G6 27G640A-B

Bên cạnh đó, LG UltraGear 27G640A còn tái hiện thế giới game và đồ hoạ huyền ảo ở chất lượng đậm chất điện ảnh. Với tấm nền IPS 1.07 tỷ màu độ sáng 400 nits được tích hợp công nghệ VESA DisplayHDR 400 của LG cho độ phủ màu 95% dải màu DCI-P3, LG UltraGear 27G640A hạn chế tối đa hiện tượng nhòe hoặc lem màu ở các dải màu chuyển tiếp như cảnh hoàng hôn hay hiệu ứng khói lửa. Đồng thời còn giúp giảm triệt để tình trạng mỏi mắt khi thưởng thức khung cảnh huyền ảo trong thời gian dài, đảm bảo truyền tải đúng ý đồ nghệ thuật từ nhà phát triển.

Màn hình LG UltraGear 27G640A sở hữu công nghệ hiển thị giúp tái hiện chi tiết sắc nét và màu sắc sống động từng khung hình.

Để mang đến một tổng thể toàn diện, LG UltraGear 27G640A còn sở hữu có thiết kế 3 cạnh không viền trên chân đế chữ L đặc trưng, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị và tạo sự liền mạch khi người dùng thiết lập hệ thống 2 màn hình. Màn hình cũng tương thích với NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, giúp mở rộng khả năng tương thích với phần cứng và hạn chế tối đa hiện tượng xé hình khó chịu.

LG UltraGear 27G640A cũng được trang bị loa công suất cao được tích hợp sẵn để người dùng có thể hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà không cần phải đầu tư thêm thiết bị.

LG 27U411A

LG 24/27U411A thuộc phân khúc màn hình phổ thông, là lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên cũng như giới văn phòng khi có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu làm việc và giải trí. Với hai kích thước khung hình phổ biến là 24 inch và 27 inch với tấm nền IPS có độ phủ màu sRGB 99% kết hợp cùng công nghệ HDR10, màu sắc trên các bản thiết kế, video hay hình ảnh được hiển thị chính xác, hạn chế sai lệch màu khi trình chiếu, in ấn hoặc xuất bản.

Ngoài ra, model này cũng có thể biến đổi nhanh chóng thành rạp phim mini hoặc phòng chơi game đỉnh cao nhờ độ tương phản và chiều sâu màu sắc ấn tượng.

Màn hình LG 24/27U411A đáp ứng mọi nhu cầu làm việc và giải trí.

Không chỉ có vậy, màn hình LG 24/27U411A còn tối ưu năng lượng khi tiết kiệm hơn 30% điện năng tiêu thụ so với thế hệ màn hình trước đó, giúp người dùng giảm chi phí tiền điện khi phải sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Chia sẻ về dòng màn hình gaming thế hệ mới, ông Lee Woo Ho, Giám đốc ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí & Tin học, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Với mỗi dòng sản phẩm màn hình được ra mắt, chúng tôi không chỉ nhắm đến những thông số kỹ thuật cao nhất, mà còn nhìn vào nhu cầu thực tế của người dùng ngồi sau màn hình. Sự ra mắt của bộ đôi LG UltraGear 24/27G640A và LG 24/27U411A là một trong những nỗ lực của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng trong thời đại mới. Chúng tôi mong muốn mọi người dùng, dù là sinh viên, game thủ, người làm sáng tạo hay kinh doanh, đều có thể tiếp cận với chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp và tạo ra được những giá trị, dấu ấn riêng.”