LG UltraGear OLED 2025: kỷ nguyên mới cho màn hình gaming

Theo đó, LG UltraGear OLED 27GX790A, 34GX90SA, 45GX950A được xem là những sản phẩm tiếp nối "kỷ nguyên gaming", bứt phá ra khỏi những giới hạn của một chiếc màn hình gaming thông thường.

Trải nghiệm chơi game không độ trễ với màn hình LG UltraGear™ OLED 27GX790A

Trong đó, LG UltraGear OLED 27GX790A là mẫu màn hình 2K nhưng vẫn giúp game thủ có thể trải nghiệm tốc độ 480Hz qua những chiến trường rực lửa như Battlefield, hay những pha tranh đấu nghẹt thở của Counter-Strike, Battle Royale. Đỉnh cao nhất mà LG UltraGear OLED 27GX790A có thể đồng hành cùng bạn là những pha “clutch”, “peek” hoặc “vẩy tâm” chính xác có thể quyết định được một pha “gáy” vang trời hoặc trở thành tâm điểm trong một video “highlight” để đời.

LG UltraGear™ OLED 27GX790A ra đời xóa tan nỗi lo lớn nhất của mọi game thủ FPS đó là độ trễ. Màn hình gaming OLED đạt tần số quét 480Hz ở độ phân giải 2K (QHD), với thời gian phản hồi chỉ 0.03ms (GtG), giúp game thủ giành lợi thế cạnh tranh rõ rệt nhờ độ mượt mà hoàn hảo.

Trong một buổi stream, streamer Bomman đã từng chia sẻ rằng: “Màn hình này giúp mình leo rank nhẹ nhàng hơn hẳn. Mình có cảm giác hồi xuân với những pha phản xạ tốc độ cao như hồi 19, 20.”

Điều đáng giá ở LG UltraGear OLED 27GX790A đó là giúp các xạ thủ phản ứng nhanh nhạy với một sự tự tin tuyệt đối nhờ vào mọi chuyển động rõ nét đến kinh ngạc.

Nếu ai đã từng trải qua ‘cuộc chiến’ với một chiếc màn hình phản ứng chậm, hoặc khó chịu vì hiện tượng bóng mờ (ghosting) thì những khoảnh khắc highlight “xuất thần” với LG UltraGear OLED 27GX790A đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Màn hình LG UltraGear OLED 34GX90SA - Đồng minh toàn năng cho những game thủ

LG UltraGear OLED 34GX90SA được ví như "thánh địa" khi mà cuộc sống của một game thủ không chỉ xoay quanh những trận đấu, mà còn là những giờ phút 'cày' phim hay đắm chìm trong thế giới anime, cyberpunk đầy màu sắc. LG UltraGear OLED 34GX90SA được tạo ra để biến "thánh địa" gaming trở nên toàn năng hơn.

Nếu như khi chiến game, LG UltraGear OLED 34GX90SA cho hình ảnh bao trùm, sắc nét nhờ màn hình cong 800R với độ phân giải WQHD (3440x1440), tất cả hiện lên như một bộ phim sống động mà bạn chính là nhân vật chính. Thì khi chuyển sang chế độ giải trí, với hệ điều hành webOS được tích hợp sẵn, bạn dễ dàng truy cập vào các nền tảng Netflix, Youtube, Tiktok,... chỉ trong tích tắc. Và một điểm “ăn tiền” của LG UltraGear OLED 34GX90SA đó chính là khả năng xoay dọc màn hình, phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng từ xem shorts, viết code,…

Với việc cho phép người dùng tùy biến theo phong cách giải trí, LG UltraGear OLED 34GX90SA không chỉ là một chiếc màn hình gaming đơn thuần, mà còn là trung tâm giải trí cá nhân toàn năng, chuyển đổi mượt mà từ công việc, sáng tạo đến giải trí.

Màn hình LG UltraGear™ OLED 45GX950A tiên phong với thiết kế uốn cong linh hoạt

LG UltraGear OLED 45GX950A, biến người chơi thành tâm điểm của thế giới ảo. Đối với những tín đồ của game AAA, Soul-like hay Sim Racing, "đỉnh cao" không chỉ là là những lần thắng hay thua, mà là hành trình được sống một cuộc đời khác, được lạc vào những thế giới huyền ảo. Và LG UltraGear™ OLED 45GX950A chính là chiếc "portal" giúp họ hiện thực hóa ước mơ đó.

Là màn hình chơi game OLED 5K2K (5120 x 2160) uốn cong đầu tiên trên thế giới, 45GX950A mở ra một vũ trụ rộng lớn trên tấm nền 45inch, nơi mà mọi chi tiết trở nên rõ nét và trung thực hơn bao giờ hết nhờ công nghệ DisplayHDR TrueBlack 400.

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên đỉnh núi ở Elden Ring hay giữa những đồng cỏ của tựa game Ghost of Tsushima, từng ngọn cỏ, từng tia nắng được tái hiện sắc nét đến kinh ngạc; hay trong một hầm ngục tăm tối, màu đen sâu tuyệt đối trên 45GX950A cho bạn cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình, nơi mọi mối nguy hiểm đều có thể ẩn nấp. Đó không còn là hình ảnh, đó là cảm xúc. Với độ cong 800R trên tỷ lệ 21:9 bao trọn tầm mắt, 45GX950A đưa bạn vào trung tâm của hành động, xóa tan mọi sự xao nhãng bên ngoài.

Hơn thế nữa, LG còn trang bị công nghệ chống lóa và phản chiếu thấp, giúp hình ảnh luôn rõ nét ngay cả trong môi trường sáng. Công nghệ Low Blue Light cũng giúp bảo vệ mắt trong những phiên chơi game kéo dài, một nâng cấp đáng giá cho những ai thường xuyên "try-hard" trong nhiều giờ liên tục.

Đắm chìm trong thế giới ảo với đường cong tuyệt tác của màn hình LG UltraGear OLED 45GX950A

“Từ khi sử dụng chiếc màn này, mắt mình không còn bị khô sau 6-8 tiếng stream hay edit video liên tục. Công nghệ giảm ánh sáng xanh của sản phẩm hoạt động thực sự hiệu quả.” TheAnh96 chia sẻ.