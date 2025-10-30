LG khánh thành sân bóng “Hạt giống Tài năng”

Ong Song Ikhwan – Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Song Ikhwan – Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Trên hành trình mang đến những giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh, LG luôn chú trọng thực hiện các sáng kiến xã hội hướng đến phát triển bền vững, với tầm nhìn ‘Better Life for All – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người’. Chúng tôi tin rằng sân bóng mới này không chỉ giúp các em học sinh có một không gian rèn luyện thể chất, mà còn nuôi dưỡng tinh thần đồng đội, ý chí và sự tự tin – những hạt giống quan trọng cho tương lai”.

Sân bóng “Hạt giống Tài năng” được hoàn thiện với mặt sân cỏ nhân tạo, khung thành, có hệ thống thoát nước và lưới bảo vệ an toàn xung quanh, mang đến cho học sinh không gian rèn luyện thể chất phù hợp và an toàn.

Trước khi dự án được triển khai, Trường Tiểu học Bảo Đài với 27 lớp học và gần 1.000 học sinh nhưng chưa có sân bóng đạt chuẩn phục vụ các hoạt động thể chất và thể thao thường xuyên. Với sự ra đời của sân bóng mới, các em học sinh có một không gian thể thao tiêu chuẩn, an toàn và hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Sau khi hoàn thành, nhà trường dự kiến sẽ tăng 80% số học sinh tham gia hoạt động thể chất ít nhất 3 buổi/tuần và tổ chức ít nhất 4 sự kiện thể thao, cộng đồng mỗi năm. Cũng tại sự kiện, LG còn trao tặng một TV LG AI 2025 nhằm hỗ trợ thầy cô và học sinh trong quá trình học tập, cùng nhiều phần quà ý nghĩa dành cho các em học sinh có thành tích tốt.

Đại diện nhà trường, ông Nguyễn Văn Huấn, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ: “Giáo dục không chỉ là hành trình gieo hạt tri thức mà còn là quá trình rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng tinh thần. Công trình hôm nay là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp thầy và trò chúng tôi có thêm động lực trong công tác giảng dạy và học tập. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo LG vì đã quan tâm, đồng hành và mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho học sinh vùng quê còn nhiều khó khăn như Bảo Đài”.

Được biết, sân bóng “Hạt giống Tài năng” tại Bắc Ninh là dự án thứ ba trong khuôn khổ chương trình LG Ambassador Challenge 2025 - Đại sứ Cộng đồng LG được triển khai tại Việt Nam. Đây là chương trình toàn cầu do LG phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI), tổ chức Community Chest of Korea (CCK) thực hiện, nhằm khuyến khích các cá nhân và tổ chức hiện thực hóa những sáng kiến tạo ra giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng.