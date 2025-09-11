Chia sẻ về các chương trình này, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam cho biết: “30 năm song hành cùng thị trường Việt Nam LG đã triển khai nhiều sáng kiến hướng đến cộng đồng. Trong đó, giáo dục là một trong những mối quan tâm hàng đầu của LG. Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi hy vọng góp phần cải thiện điều kiện học tập, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh”.

LG khánh thành thư viện “Ươm mầm tri thức” tại trường tiểu học Lợi Bác tỉnh Lạng Sơn

Thư viện cho học sinh tiểu học Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn nằm trong khuôn khổ chương trình LG Ambassador Challenge - Đại sứ Cộng đồng LG 2025, do LG Electronics phối hợp cùng Câu lạc bộ Youth Hope, trường Reigate Grammar Vietnam (RGSV) tài trợ và xây dựng. Dự án mang đến một thư viện khang trang với diện tích 55,8m², tạo ra một không gian học tập và giải trí hiện đại. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, LG còn trang bị cho thư viện nhiều đầu sách, truyện hấp dẫn và một TV LG nhằm nâng cao trải nghiệm học tập, truyền cảm hứng cho các em học sinh trên con đường chinh phục tri thức.

Dự án mang đến một thư viện khang trang với diện tích 55,8m², tạo ra một không gian học tập và giải trí hiện đại

“Thư viện “Ươm mầm tri thức” là một ước mơ của thầy và trò nhà trường. Đây không chỉ là món quà về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn, mở ra cánh cửa tri thức, giúp các em học sinh của chúng tôi thêm cơ hội học tập, khám phá và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai”, bà cho biết thêm. Theo bà Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lợi Bác, 100% các em học sinh của trường là con em đồng bào vùng cao, điều kiện giảng dạy và học tập vẫn còn khó khăn.

“Nối tri thức - Vững tương lai” cũng được LG Electronics phối hợp cùng Tập đoàn FPT khởi động

Một chương trình khác mang tên “Nối tri thức - Vững tương lai” cũng được LG Electronics phối hợp cùng Tập đoàn FPT khởi động. Được biết, chương trình đã trao tặng và lắp đặt 80 TV thông minh tại 80 điểm trường vùng sâu vùng xa, khó khăn trên toàn quốc. Mỗi điểm trường sẽ nhận được 01 TV LG AI 2025. Với màn hình lớn, độ phân giải cao, đây sẽ là phương tiện để những bài giảng trở nên sống động hơn. Từ đó, các em học sinh có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Đồng thời, LG cũng trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Với sự hỗ trợ kết nối truyền hình và internet tốc độ cao từ FPT, thầy cô và các em học sinh tại 80 điểm trường có cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên học liệu phong phú trên môi trường số

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ kết nối truyền hình và internet tốc độ cao từ FPT sẽ mở ra cơ hội để thầy cô và các em học sinh tại 80 điểm trường có cơ hội tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng nguồn tài nguyên học liệu phong phú trên môi trường số.

Trong tuần khai giảng, chương trình đã được triển khai tại các điểm trường tại tỉnh Quảng Trị, Kiên Giang và Điện Biên mang lại niềm vui bất ngờ cho thầy cô và học trò.

Ông Khương Cao Quyền, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tìa Dình, bày tỏ niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ FPT và LG. “Đây là những trang thiết bị vô cùng hữu ích, giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả truyền đạt, đồng thời tạo thêm hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập”.