“See the Good” khuyến khích thế hệ trẻ khám phá và trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới nhất từ LG, đồng thời dùng “lăng kính” công nghệ để nhìn nhận những vấn đề xã hội. Từ đây, “Be the Good” là hành trình chủ động cải thiện bản thân cũng như đề xuất những giải pháp sáng tạo và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng với sự hỗ trợ từ công nghệ.

LG khởi động chương trình ‘Đại sứ Sinh viên LG’ mùa 2

Với sứ mệnh mới, LG đang tìm kiếm những tân Đại sứ Sinh viên thông qua thử thách trực tuyến và hai cuộc thi marketing sáng tạo tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Đại học RMIT Việt Nam. Năm nay, LG còn đồng hành cùng chương trình TEDxFPTUniversityHCMC (Đại học FPT TP. HCM), góp phần trang bị thêm kỹ năng và kiến thức cho thế hệ trẻ.

Cụ thể, LG sẽ đồng hành chiến lược cùng hai trường đại học hàng đầu để đưa ra những đề bài thực tế, thử thách sinh viên áp dụng kiến thức và công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội trong cuộc thi “Social Pioneers 2025” mùa 3 tại NEU và các bài toán về marketing trong thời đại số “Marketing Challengers 2025” mùa thứ 13 tại RMIT. Đây là những đề bài mang tính thực tế cao do chính các giáo sư, giảng viên và chuyên gia đầu ngành cố vấn.

Bên cạnh cuộc thi sáng tạo ý tưởng marketing, các bạn trẻ là công dân Việt Nam từ 18 đến 24 tuổi đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học trên khắp cả nước cũng có thể tham gia dự tuyển trực tuyến. Bằng cách đăng tải một video dài từ 1 đến 2 phút giới thiệu bản thân và chia sẻ ý tưởng, câu chuyện bản thân theo triết lý “Life’s Good” trên các nền tảng mạng xã hội. Ban giám khảo sẽ lựa chọn Đại sứ dựa trên các ý tưởng sáng tạo độc đáo. Phần thi trực tuyến đang chính thức nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 25/07/2025.

Bên cạnh kiến thức và khả năng thực chiến, mỗi Đại sứ Sinh viên LG còn được trang bị bộ đôi thiết bị công nghệ từ LG bao gồm 01 màn hình LG UltraGear IPS QHD 24 inch và 01 loa di động LG xboom AI Bounce, để đồng hành cùng hành trình học tập, giải trí và sáng tạo.

Ngoài ra, các Đại sứ còn nhận được đặc quyền phát triển bản thân, xây dựng lộ trình sự nghiệp tại LG - một trong những nhà sản xuất công nghệ và điện tử gia dụng hàng đầu thế giới.

“LG Campus Ambassador là một trong những sáng kiến dành riêng cho thế hệ trẻ Việt Nam mà LG tự hào triển khai và duy trì xuyên suốt. Thông qua chương trình, chúng tôi muốn trao quyền và khơi nguồn cảm hứng để các bạn trẻ thêm tự tin sáng tạo để cùng LG lan tỏa tinh thần “Life’s Good” đến cộng đồng”. Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.