Khởi động chương trình 'Nâng cao Năng lực về Ngân hàng xanh'

La Giang

La Giang

07:53 | 10/07/2025
Chương trình “Nâng cao năng lực về Ngân hàng xanh” do ABBANK triển khai trong 20 tháng là bước đi chiến lược giúp Ngân hàng xây dựng năng lực ESG, phát triển sản phẩm xanh và mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa chính thức khởi động chương trình “Nâng cao Năng lực về Ngân hàng xanh”.

Chương trình do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và là một hoạt động nằm trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật TA10094-VIE: Thúc đẩy tài chính toàn diện và tài trợ khí hậu của ADB cho Chính phủ Việt Nam. Chương trình nâng cao năng lực do Công ty tư vấn PwC thực hiện.

ABBANK
Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK phát biểu tại sự kiện.

Việc triển khai chương trình “Nâng cao Năng lực về Ngân hàng xanh” là một phần trong kế hoạch tập trung gieo mầm và nuôi dưỡng các sáng kiến phát triển bền vững tuân theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) của ABBANK, hướng tới thúc đẩy đổi mới từ lĩnh vực tài chính xanh, phát triển bền vững, nâng cao vai trò trách nhiệm xã hội của Ngân hàng và các khách hàng doanh nghiệp.

ABBANK triển khai chương trình này với sự hỗ trợ từ các đối tác lớn ADB thông qua PwC và Tổ chức Trái phiếu Khí hậu (Climate Bonds Initiative – CBI) về kỹ thuật tăng cường năng lực tài chính xanh, bao gồm phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính xanh cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp SME do phụ nữ sở hữu và/hoặc điều hành (WSME).

ABBANK
Ông Shantanu Chakraborty – Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam .

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ ABBANK đánh giá các khoảng trống trong triển khai ngân hàng xanh, tài chính xanh, tài chính bền vững, giúp Ngân hàng nâng cao năng lực và xây dựng lộ trình triển khai các đề xuất hướng tới mục tiêu mở rộng danh mục tài chính xanh, bao gồm: Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về tài chính bền vững, Xây dựng các báo cáo công bố thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, và Phát triển các sản phẩm tài chính xanh phù hợp với chiến lược của Ngân hàng, với trọng tâm bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ và hoặc điều hành, như một phần trong nỗ lực của Ngân hàng hướng tới chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Cụ thể, PwC sẽ phối hợp cùng ABBANK đánh giá một cách toàn diện bao gồm một số nội dung chủ yếu như: (i) Đánh giá danh mục tín dụng xanh theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, phân loại theo quy mô dự án (lớn, SME, WSME); (ii) Rà soát chiến lược và chính sách tài chính xanh của Ngân hàng; (iii) Đánh giá quy trình tín dụng đối với các khoản vay tài chính xanh (từ hồ sơ đến thẩm định phê duyệt khoản vay, bao gồm cả cho vay WSME); (iv) Rà soát sản phẩm tín dụng xanh hiện có; (v) Đánh giá hệ thống thông tin quản lý (MIS) trong việc theo dõi, phân loại và báo cáo danh mục tín dụng xanh; (vi) Đánh giá khả năng nhận biết, quản lý các rủi ro về môi trường (bao gồm cả rủi ro về biến đổi khí hậu), rủi ro xã hội đối với các khoản vay, năng lực quản lý rủi ro liên quan đến các dự án xanh; (vii) Đánh giả khả năng xây dựng và phát hành trái phiếu xanh cho Ngân hàng và cho khách hàng; (viii) rà soát các chỉ số hoạt động KPIs liên quan đến ngân hàng xanh và việc công bố thông tin liên quan; (iv) đánh giá chiến lược tài chính xanh cho một số lĩnh vực cụ thể... Đồng thời, ABBANK cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ dự án về đào tạo nâng cao năng lực cho nhân sự chuyên trách.

ABBANK
ABBANK chính thức khởi động chương trình “Nâng cao Năng lực về Ngân hàng xanh”. Chương trình do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản tài trợ thông qua ADB. Chương trình Nâng cao Năng lực do PwC thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shantanu Chakraborty – Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy ABBANK đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tài chính bền vững với việc thành lập Ủy ban Chiến lược Phát triển Bền vững về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) để phát triển, triển khai và giám sát các hoạt động, chương trình và sáng kiến liên quan đến ESG, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng.”

Chương trình “Nâng cao Năng lực về Ngân hàng xanh” đối với ABBANK gắn liền với các ưu tiên trong hoạt động của ADB theo Chiến lược 2030 và Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) của ADB dành cho Việt Nam, nhằm hỗ trợ các ngân hàng Việt Nam trong việc nâng cao năng lực về tài chính xanh và xanh hóa Ngân hàng của mình.

ABBANK
Đại diện ABBANK, ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc tặng hoa cho Lãnh đạo các đối tác là ông Shantanu Chakraborty – Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam và bà Đinh Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch Công ty TNHH PwC Việt nam.

Chương trình dự kiến sẽ được ABBANK triển khai và hoàn thiện trong vòng 20 tháng, tiếp tục đặt nền móng vững chắc và thể hiện cam kết mạnh mẽ của ABBANK trong việc thực hành quản trị, vận hành và kinh doanh bền vững, đóng góp vào một tương lai tài chính bền vững cùng cộng đồng.

Chia sẻ về Dự án, ông Phạm Duy Hiếu –Tổng Giám đốc ABBANK nhận định: “Lễ khởi động ngày hôm nay không chỉ là một cột mốc quan trọng trong tiến trình triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho tinh thần hợp tác hiệu quả, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới phát triển bền vững giữa các bên. Chúng tôi kỳ vọng rằng, thông qua chương trình này, ABBANK sẽ từng bước hoàn thiện khung năng lực ngân hàng xanh, từ đó tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, các đối tác có cùng định hướng phát triển xanh và bền vững trong tương lai”.

Mới đây, cũng trong tháng 6/2025, trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật khác của ADB,từ nguồn vốn của Quỹ sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi), ABBANK triển khai chương trình đánh giá khoảng cách giới và một số hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức giới cho cán bộ Ngân hàng.

ABBANK
Trước đó, ABBANK đã phối hợp cùng ADB và ERM chính thức khởi động dự án triển khai ESMS nhằm hỗ trợ ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp quản trị hiệu quả các rủi ro môi trường và xã hội.

Đánh giá khoảng cách giới được Công ty tư vấn quốc tế Palladium cùng công ty MeKong Economics triển khai bao gồm cả phần đánh giá định lượng và định tính, làm cơ sở xây dựng một báo cáo với các khuyến nghị về những lĩnh vực ngân hàng cần cải thiện trong việc đưa lăng kính giới vào hoạt động ngân hàng nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng và xây dựng cách tiếp cận phù hợp với đặc thù và nhu cầu của phân khúc khách hàng nữ, doanh nghiệp nữ, WSME.

Dự kiến chương trình đánh giá khoảng cách giới sẽ được triển khai và hoàn thành trong vòng 5 tháng. Trước đó, vào tháng 11/2024, ABBANK, ADB và ERM cũng đã khởi động dự án xây dựng "Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội” (ESMS) dành cho hoạt động tài trợ thương mại.

Cùng với các dự án hướng tới tương lai tài chính xanh, năm 2025 ABBANK cũng đẩy mạnh việc hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp như SVF, VietED Group, Hệ thống Y tế 315… nhằm đồng hành cùng triển khai các sáng kiến kinh doanh và phụng sự xã hội một cách có chiều sâu, tạo tác động lâu dài cho cộng đồng.

Đây không chỉ là chiến lược dài hạn của ABBANK, mà một lần nữa khẳng định hành động mạnh mẽ của ABBANK trong việc triển khai các mục tiêu về phát triển bền vững tại Việt Nam.

