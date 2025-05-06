Chuyển động số
ABBANK xây nhà bán trú cho trẻ em vùng cao từ sáng kiến gây quỹ sáng tạo

09:10 | 06/05/2025
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức khánh thành nhà ở bán trú và công trình phụ trợ cho các em học sinh dân tộc H’Mong và Laha tại Trường Tiểu học & THCS Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Đây là kết quả tích cực từ một sáng kiến đặc biệt của ABBANK có tên gọi "Hành trình vạn dặm - Ươm ngàn ước mơ". Sáng kiến kêu gọi cán bộ nhân viên (CBNV) ABBANK góp quỹ thiện nguyện cho cộng đồng bằng việc xây dựng thói quen luyện tập thể thao, nâng cao sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

“Hành trình vạn dặm, Ươm ngàn ước mơ” là sự kiện thể thao ba môn phối hợp lần đầu tiên được ABBANK tổ chức nhằm khơi nguồn cho chuỗi hành động vượt qua những giới hạn của bản thân CBNV và chung tay gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao.

Chính thức phát động vào tháng 9/2024, chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch “Hành trình vạn dặm - Ươm ngàn ước mơ” đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép: thành công gây quỹ 1 tỷ đồng, mang lại giá trị thiết thực bền vững cho cộng đồng, đồng thời thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp tích cực, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, gắn kết.

Chiến dịch thu hút sự tham gia liên tục và lan toả mạnh mẽ của gần 1.300 CBNV ABBANK trên toàn quốc với gần 190.000km được chinh phục và hơn 23.000 giờ luyện tập được ghi nhận thông qua các hoạt động chạy bộ, bơi lội, đạp xe.

Ngay sau khi hoàn thành mục tiêu gây quỹ, ABBANK đã nhanh chóng phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN), Bộ Y Tế tiến hành khởi công xây dựng nhà ở bán trú và công trình phụ trợ cho Điểm trường Nong Hoi Dưới, trường TH&THCS Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Cuối tháng 4/2025, công trình đã được hoàn thiện và chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng, giúp cho gần 200 em học sinh có nơi ở ấm áp, an toàn, vệ sinh và tiện nghi hơn.

Các em học sinh tại điểm trường nay đã có thêm nhà ở bán trú sạch sẽ, khang trang với công trình vệ sinh đầy đủ tiện nghi

Chia sẻ về chiến lược phát triển bền vững và mục tiêu phụng sự cộng đồng của ngân hàng, ông Phạm Duy Hiếu, Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Tại ABBANK, chúng tôi luôn khuyến khích CBNV không ngừng học hỏi, rèn luyện, nỗ lực khám phá giới hạn của bản thân, vui chơi hết mình, làm việc hết sức và phụng sự tận tâm. Chiến dịch này là một minh chứng sống động cho tất cả những giá trị kể trên, góp phần mang lại những tác động tích cực và bền vững trong xã hội cũng như trong chính môi trường làm việc của ABBANK.”

Tại lễ khởi công và lễ khánh thành công trình, tổng cộng 50 suất quà bao gồm balo, áo đồng phục và học bổng tiền mặt đã được ABBANK trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, ABBANK cũng trao tặng 01 chiếc máy lọc nước cho nhà trường, giúp thầy cô và các em học sinh có thêm nguồn nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe để tiếp tục giảng dạy, học tập và rèn luyện. Các phần quà ý nghĩa này được yêu thương đóng góp bởi gia đình, bạn bè và người thân của CBNV ABBANK biết đến chương trình.

Đến tháng 4/2025, nhà bàn trú và công trình phụ trợ đã hoàn thiện và chính thức được khánh thành, sẵn sàng chào đón các em học sinh vào ở và sinh hoạt

Điểm trường Nong Hoi Dưới, trường TH&THCS Chiềng Ân có đa số học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều em phải ở lại trường do nhà xa, đường đi học rất hiểm trở, vất vả, đặc biệt vào mùa mưa. Nhiều năm nay, cơ sở vật chất tại trường còn thiếu thốn và đã xuống cấp, các em học sinh thiếu nhà ở sinh hoạt và nhiều trang thiết bị học tập cơ bản. Ông Nguyễn Ngọc Đam – Hiệu trưởng Trường TH & THCS Chiềng Ân bày tỏ: “Sự hỗ trợ từ ABBANK là món quà ý nghĩa, thiết thực, không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt mà còn thể hiện sự sẻ chia, yêu thương dành cho các em học sinh nơi vùng cao còn khó khăn. Nhà bán trú và công trình phụ trợ mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, giúp các em yên tâm học tập và rèn luyện trong môi trường tốt hơn”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN cũng nhấn mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong đó có việc xây dựng các công trình trọng điểm như trường học, nhà bán trú, là một trong những ưu tiên hàng đầu của Quỹ BTTEVN, đồng thời ghi nhận những đóng góp và hỗ trợ mà ABBANK mang lại: “Chúng tôi vô cùng trân quý những nỗ lực và sự tâm huyết của Ban Lãnh đạo cũng như đông đảo CBNV ABBANK trong hoạt động vì trẻ em vô cùng ý nghĩa này. Hy vọng công trình trở thành một mái nhà chung an toàn, sạch sẽ, ấm áp - nơi các em học sinh được nghỉ ngơi, học tập và vui chơi, giúp các em có điều kiện tốt hơn trong sinh hoạt và học tập”.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN ghi nhận và coi trọng sự đồng hành của ABBANK trong công tác hỗ trợ trẻ em.

Xác định vai trò quan trọng của mảng công tác cộng đồng tại mỗi doanh nghiệp trong sự phát triển chung của Đất nước, suốt nhiều năm qua, ABBANK đã dành hàng trăm tỉ đồng ngân sách cùng rất nhiều tâm huyết cho các công tác xã hội thiết thực, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh với các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng, ABBANK chú trọng triển khai các hoạt động vì cộng đồng tập trung ở 3 mảng chính: Môi trường, Giáo dục và Y tế với nhiều sáng kiến cộng đồng, thiết thực, hiệu quả và bền vững như: Dự án “Xanh An Bình - Xanh Việt Nam” phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Môi trường trồng hàng trăm nghìn cây xanh chống xói mòn, tạo sinh kế, các hoạt động tài trợ học bổng và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, như dự án tài trợ học bổng An Nghiệp; chương trình “Cặp lá yêu thương”…

Trong lĩnh vực y tế, ABBANK triển khai nhiều hoạt động trao tặng thiết bị y tế, ủng hộ ngân sách phòng chống dịch Covid, và cứu trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Năm 2024, ABBANKvinh dự là ngân hàng duy nhất trong số 40 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” của Saigon Times CSR.

Những phần quà yêu thương được đóng góp từ chính CBNV ABBANK cùng bạn bè, người thân được trao đến các em học sinh như một lời động viên ấm áp, chân tình

Chiến lược trọng tâm trong công tác phát triển nguồn nhân lực của ABBANK bao gồm: Trao quyền và tạo điều kiện để CBNV phát huy tối đa hiệu suất làm việc; Mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua lộ trình thăng tiến rõ ràng và phù hợp; Xây dựng chính sách phúc lợi cạnh tranh về lương, thưởng và đãi ngộ; Cải tiến quy trình tuyển dụng và nâng cao trải nghiệm chào đón nhân viên mới (onboarding), tạo môi trường làm việc gắn kết và hiệu quả.

Nhiều năm liên tiếp ABBANK vinh dự được bình chọn là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và lọt vào Top Nhà tuyển dụng ngành Tài chính - Ngân hàng được yêu thích nhất. Trong đó, ABBANK đặc biệt chú trọng xây dựng một môi trường làm việc gắn kết và phát triển văn hóa doanh nghiệp với các hoạt động truyền cảm hứng như “Hành trình vạn dặm - Ươm ngàn ước mơ”, hướng đến thu hút và xây dựng đội ngũ nhân tài tận tâm, đoàn kết, đồng lòng hướng đến mục tiêu chung về phát triển bền vững.  

