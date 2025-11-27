Bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025: Những dấu ấn khó quên

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu bế mạc Liên hoan. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Dù khép lại, nhưng những giá trị mà Liên hoan mang lại chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống nghệ thuật nước nhà. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận rõ trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho môi trường sáng tạo phát triển, đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng tác phẩm, củng cố nguồn nhân lực biểu diễn và tăng cường truyền thông, quảng bá để Tuồng và Dân ca kịch đến gần hơn với công chúng hiện đại. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các nhà hát, các nghệ sĩ mà còn là trách nhiệm chung của toàn ngành trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam.”

Tiếng nói từ các nhà hát – niềm vui xen lẫn nỗi lo thường trực

Đại diện Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam đơn vị giành Huy chương Vàng với vở diễn Tuồng “Lửa cháy Phiên Ngung”, ông Lê Huy Cương (Quản lý Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) xúc động cho biết: “Là một người cán bộ viên chức của nhà hát, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cực kỳ hạnh phúc khi đơn vị nhà hát giành được giải. Đối với bản thân tôi thì giải thưởng chỉ là một phần thôi. Niềm hạnh phúc nhất của không chỉ mình tôi và các cán bộ, nghệ sĩ sau chương trình là khán giả đến xem rất đông, từ nhiều tầng lớp đứa tuổi đã đến về tham dự hội diễn sân khấu liên hoan tuồng và các kịch toàn quốc.”

Ông Lê Huy Cương Quản lý Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam. Nguồn: Vân Tuồng

Ông Cương chia sẻ thêm: “Theo quan điểm của tôi thì nghệ thuật tuồng, nghệ thuật dân ca và tất cả những loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam đều được hun đúc, đều được nuôi dưỡng. Từ cái nuôi, từ lời ru của mẹ, từ lời ru của cha, từ những cái gì là hồn cốt của dân tộc truyền tải cho con người chúng ta. Từ chính những cái đó chúng ta đã yêu cái nền nghệ thuật này và chúng ta đang đứng ở đây, đang được hiện diện ở chính sân khấu ngày hôm nay”.

Nhà hát cũng hy vọng rằng giải thưởng này sẽ trở thành nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ tiếp tục dấn thân, để cộng đồng thêm tin yêu, và để những giá trị cổ truyền được truyền lại một cách sống động, không phải như ký ức đã qua, mà như một phần của đời sống hôm nay. Mong muốn nghệ thuật truyền thống không chỉ được xem, mà được cảm, được hiểu, được đồng hành bởi thế hệ trẻ, những người sẽ viết tiếp tương lai của sân khấu truyền thống Việt Nam.

Cảm xúc của nghệ sĩ – tiếng nói từ trái tim người làm nghề

Năm nay, Liên hoan Sân khấu Tuồng và Dân ca diễn ra với quy mô lớn, quy tụ nhiều nhà hát, nhiều gương mặt nghệ sĩ tài năng từ khắp các vùng miền. Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, mà còn là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi chuyên môn, cùng nhau giữ gìn và lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống.

NSƯT Huỳnh Thị Minh Hải tại lễ bế mạc Liên hoan. Nguồn: Vân Tuồng

NSƯT Huỳnh Thị Minhh Hải (Nghệ sĩ tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng) sau khi giành được HCV Vàng tại hạng mục các diễn viên xuất sắc đã chia sẻ: “Khi nhận được giải thưởng lần này, tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Nghệ thuật là lĩnh vực đòi hỏi sự hội tụ của hát, múa, diễn và cả thần thái nội lực. Mỗi khán giả có một góc nhìn khác nhau, nhưng để đạt đến đỉnh cao cảm xúc của nhân vật, người nghệ sĩ phải dồn hết tâm, thân, trí. Thành quả hôm nay là sự ghi nhận quý báu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cá nhân tôi nói riêng và tập thể nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng nói chung.”

Để đạt được thành tích cao tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm nay, đối với người nghệ sĩ, đó là cả một hành trình dài của rèn luyện và cống hiến. Mỗi vai diễn trên sân khấu là một thử thách, buộc nghệ sĩ phải lắng mình, thấu hiểu nhân vật và cháy hết mình trên sân khấu. Thành tích hôm nay không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực của cả tập thể, cho những đêm miệt mài tập luyện, cho tinh thần giữ nghề và lòng yêu Tuồng được truyền qua bao thế hệ. Đây là động lực để các nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật một cách trọn vẹn, sáng tạo và bền bỉ hơn nữa.

Góc nhìn trẻ từ lễ bế mạc: Sự tiếp nối của một thế hệ yêu văn hóa Việt

Trong khán phòng tại buổi lễ bế mạc, dễ dàng bắt gặp những gương mặt trẻ trung của sinh viên Khoa Sân khấu – Điện ảnh (ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Khoa học Liên Ngành và Nghệ Thuật. Chia sẻ sau khi dự lễ bế mạc, bạn Bùi Lê Hải Anh thành viên dự án “Vân Tuồng” phát biểu: “Em cảm thấy mình rất may mắn khi được tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025. Nhìn các nghệ sĩ biểu diễn, em thấy vô cùng xúc động và biết ơn khi chứng kiến sự miệt mài cống hiến, tinh thần gìn giữ lửa nghề của các cô chú, anh chị trên sân khấu.”

NSƯT Huỳnh Thị Minh Hải cùng các thành viên dự án Vân Tuồng tại Lễ Bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025.

Bạn Hải Anh cũng hào hứng cho hay “Là người trẻ, bọn em cũng đang nỗ lực tìm hiểu và lan tỏa giá trị của Tuồng thông qua dự án “Vân Tuồng”. Nhóm sinh viên bọn em hy vọng rằng những đóng góp nhỏ bé nhưng chân thành sẽ góp phần mang nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với cộng đồng trẻ, để truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được sống tiếp trong đời sống văn hóa hôm nay.”

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao HCV cho 2 vở diễn xuất sắc: “Lửa cháy Phiên Ngung” (Tuồng) của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia và “Chìm trong vòng xoáy” (Kịch hát Dân ca) của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An. Đồng thời trao 3 HCB cho các vở: “Nhìn lại một vương triều” (Tuồng), “Anh hùng” (Hát bội), “Cung phi Điềm Bích” (Ca kịch Huế), cùng 18 HCV và 34 HCB cho các diễn viên đạt thành tích. Các giải thưởng cũng vinh danh những đóng góp xuất sắc trong tác phẩm gồm tác giả kịch bản, đạo diễn, âm nhạc và họa sĩ thiết kế sân khấu.

Ban Tổ chức trao giải cá nhân cho các diễn viên cùng giải tập thể và cá nhân đạt thành tích

Quang cảnh Lễ bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc 2025. Nguồn: Trần Khánh

Một số tiết mục tại lễ bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc. Nguồn: Vân Tuồng

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 khép lại, nhưng những giá trị nghệ thuật đặc sắc, sự sáng tạo không ngừng và tâm huyết của các nghệ sĩ sẽ còn lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa nước nhà.

Mỗi vở diễn, mỗi hình tượng nhân vật, mỗi nốt nhạc dân ca đều góp phần giữ gìn và phát huy những tinh hoa của truyền thống, đồng thời mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch trong thời kỳ hiện đại. Những giá trị ấy, nhờ sự lan tỏa trong công chúng, hứa hẹn sẽ tiếp tục được đón nhận, yêu mến và phát triển, để nghệ thuật truyền thống luôn sống động, gần gũi và hiện hữu trong đời sống hôm nay.