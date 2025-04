Hoành tráng chương trình chính luận nghệ thuật 'Hẹn ước Bắc - Nam'

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố; các đồng chí cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, cán bộ, chiến sĩ cuân đội, công an…

"Hẹn ước Bắc - Nam" tái hiện những hình ảnh đẹp, oai hùng, là câu chuyện lịch sử suốt chiều dài cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Ảnh Tuấn Anh

“Hẹn Ước Bắc – Nam” là nơi những ký ức không thể phai mờ, nơi những lời hẹn ước mãi mãi còn vang vọng. Đó là hẹn ước thống nhất của cả dân tộc; hẹn ước với hậu phương; hẹn ước nơi tiền tuyến và hẹn ước quốc tế... Chương trình là một hành trình trở về lịch sử, về những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt.

Chương trình tái hiện những lời hẹn ấy qua ngôn ngữ chính luận – nghệ thuật, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, phóng sự chuyên đề, hoạt cảnh, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.

Đây là dịp để tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, nhắc nhớ về những lời hẹn ước này, để khẳng định sự vững tâm, can trường của cả dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa lời thề hẹn non sông. Và hôm nay, chúng ta cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, để giữ cho non sông liền một dải, Bắc Nam thống nhất một nhà, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - đó chính là hẹn ước cho tương lai.

Điểm nhấn của chương trình là công nghệ trình chiếu 3D mapping được chiếu lên màn nước, điều chưa từng xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào trước đây. Đây là ý tưởng độc đáo, táo bạo của Tổng đạo diễn, Đại tá Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội.

Với sự đầu tư công phu, chương trình nghệ thuật chính luận “Hẹn ước Bắc Nam” mang đến một sân khấu thực cảnh hoành tráng quy mô lớn rộng, lên tới 2.700m2, chia 2 khối so le thể hiện 2 miền Bắc - Nam, ở giữa có cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Mặt sàn sân khấu đạt chiều cao 5m. Điểm cao nhất của sân khấu đạt 19m.

Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn cùng màn phụ họa cực kỳ hoành tráng

Để lắp đặt sân khấu phải dùng đến 17.000 khối layer. Đây là một sân khấu lớn nhất về chính luận từ trước tới nay. Phối hợp với ánh sáng Laser, chương trình tái hiện những hình ảnh đẹp, oai hùng như những trận đánh lịch sử, những đoàn quân hành quân qua sông, bối cảnh đường Trường Sơn huyền thoại, những đoàn xe tăng thần tốc tiến vào Dinh Độc Lập, những con thuyền rẽ sóng trên dòng Bến Hải lịch sử, khung cảnh hân hoan ngày non sông thống nhất... tái hiện chân thực và xúc động mang đến một cảm giác choáng ngợp cho người xem.

Đặc biệt, khi chứng kiến hình ảnh xe tăng, thuyền chèo tay, ô tô Zin chở quân, cùng hình tượng cánh cổng hòa bình mở ra tương lai tạo nên một bức tranh sống động về chặng đường 50 năm qua của dân tộc… nhiều khán giả đã không kìm được cảm xúc. Một biểu tượng lịch sử sống lại trên sân khấu thực cảnh hoành tráng, đó chính là màn xuất hiện của 2 chiếc xe tăng.

Chương trình mở ra không gian cho những ký ức không thể phai mờ - nơi những lời hẹn ước mãi mãi còn vang vọng. Đó là hẹn ước ngày non sông thống nhất của cả dân tộc. Hẹn ước của tiền tuyến với hậu phương, của hậu phương với tiền tuyến…

Xuyên suốt chương trình, việc kết nối liền mạch các tiết mục khiến chương trình tựa như một hành trình trở về lịch sử, về với những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu xương, tuổi trẻ, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt.

Nhiều ca khúc cách mạng đã đi cùng năm tháng mang màu sắc mới mẻ với những bản phối trẻ trung như: "Lời ca dâng Bác", "Những ánh sao đêm", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Đưa cơm cho mẹ đi cày", “Đường tôi đi dài theo đất nước", "Rừng xanh vang tiếng Ta lư"… Chương trình cũng công bố tác phẩm âm nhạc trữ tình, giàu cảm xúc mang tên "Hẹn ước Bắc Nam" nhạc sĩ Phạm Hồng Biển dành tặng riêng cho chương trình.

Các tiết mục hoạt cảnh được xây dựng công phu, với kịch bản có chiều sâu đã tạo thêm sức nặng cho chương trình. Âm vang hào hùng, khí thế của 50 năm trước như đưa người xem ngược dòng lịch sử nhưng cũng thắp lên bao tươi sáng tương lai.

Chương trình huy động tới 800 nghệ sĩ, diễn viên, quân nhân tham gia. Lập kỷ lục khi quy tụ được đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ tham gia biểu diễn như: NSND Thanh Hoa, NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đỗ Tố Hoa, Quốc Thiên, Hoàng Hồng Ngọc, Thu An, Thu Hằng, Quách Mai Thy, Hòa Minzy, nhóm Oplus, nhóm Besinger, Soul House...

Đặc biệt, ở phần cuối chương trình, khán giả được thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Đây tựa như một màn chào mừng của Thủ đô Hà Nội gửi tới TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.