Thủ tướng yêu cầu phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kiểm soát tài sản thu nhập

Phát triển dữ liệu quốc gia về đất đai - Ảnh: HÀ QUÂN

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 103 ngày 30-6 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn.

Có quy định chia sẻ dữ liệu bắt buộc

Theo Thủ tướng, việc triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn nhiều bất cập, hạn chế.

Đó là việc thể chế, hành lang pháp lý còn thiếu, chưa đồng bộ (pháp luật về chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang trong quá trình hoàn thiện; chưa ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; chưa có cơ chế bắt buộc, đánh giá định kỳ việc tuân thủ thực hiện khung kiến trúc Chính phủ số phiên bản 4.0).

Hạ tầng số của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hiện đang phân tán, chưa đồng bộ, khó tích hợp.

Dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp còn thiếu, trùng lặp, chưa chuẩn hóa. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia chưa được triển khai đồng bộ; việc tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính còn hình thức, gây phiền hà.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Rà soát, nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc, hoàn thành tháng 8-2025.

Ban hành các quy định hướng dẫn về kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể, khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, từ điển dữ liệu dùng chung phù hợp với yêu cầu phân cấp, phân quyền.

Ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số trong đó bảo đảm tính kết nối, đồng bộ, liên thông giữa các khối cơ quan.

Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để kết nối, chia sẻ các dữ liệu bắt buộc từ địa phương lên Trung ương theo ngành dọc quản lý; hoàn thiện các quy định về quản trị dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, cơ chế chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu.

Bộ Công an chủ trì rà soát toàn diện, đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệu, phục vụ kết nối liên thông trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia từ 19-8

Khẩn trương triển khai xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia từ ngày 19-8, cung cấp, hỗ trợ hạ tầng dùng chung, bảo đảm an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Truyền số liệu chuyên dùng, các nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu liên tục, thông suốt, không gián đoạn giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung.

Bộ Công an đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo lộ trình. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn thiện xây dựng, làm sạch và đưa vào khai thác, sử dụng, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Hoàn thành xây dựng, phát triển 11 cơ sở dữ liệu, bao gồm: quốc gia về đất đai, quốc gia về tài chính, quốc gia về hoạt động xây dựng, quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập, quốc gia xử lý vi phạm hành chính, ngành nông nghiệp, quốc gia về an sinh xã hội, ngành giáo dục và đào tạo, hộ tịch, ngành về y tế, hàng hóa (hóa chất, tiền chất).

Đồng bộ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước.