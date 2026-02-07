TP HCM sắp có 'bản đồ số nhà' dùng chung toàn thành phố

Thay vì chỉ lưu số nhà dưới dạng danh sách, GIS gắn mỗi địa chỉ với một vị trí cụ thể trên bản đồ bằng tọa độ, từ đó cho phép tra cứu nhanh theo tuyến đường, khu phố hoặc khu vực.

Theo định hướng, thay vì chỉ quản lý số nhà dưới dạng danh sách rời rạc, hệ thống GIS sẽ gắn mỗi địa chỉ với một vị trí cụ thể trên bản đồ thông qua tọa độ không gian. Cách làm này cho phép tra cứu nhanh theo tuyến đường, khu phố, khu vực, đồng thời thuận lợi cho việc chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Khảo sát tại phường An Phú Đông cho thấy dữ liệu số nhà đã được cập nhật lên nền tảng GIS nhằm phục vụ quản lý và tra cứu, tuy nhiên quy trình cấp giấy chứng nhận số nhà vẫn thực hiện theo phương thức thủ công. Theo thống kê, phường có tổng cộng 18.431 trường hợp nhà cần cấp theo bản đồ đã phê duyệt, trong đó có 6.527 trường hợp cấp mới, 11.904 trường hợp điều chỉnh và 22.284 số nhà dự trữ.

Ngược lại, phường An Khánh đang vận hành hệ thống GIS kế thừa mô hình đã được TP Thủ Đức triển khai từ năm 2024. Trước đó, TP Thủ Đức đã chuẩn hóa dữ liệu số nhà tại toàn bộ 34 phường với 343.399 số nhà; khoảng 80% dữ liệu đã được gắn tọa độ và hiển thị trên không gian GIS. Hệ thống này còn được liên thông với các nền tảng liên quan và kết nối trực tiếp với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TP cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát hiện trạng các phần mềm đang được sử dụng tại cơ sở, nhằm lựa chọn giải pháp thống nhất, phù hợp với quy định của Bộ Xây dựng.

Phương án được đề xuất là xây dựng một phần mềm GIS dùng chung cho toàn thành phố, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Công an TP. HCM cũng đã thống nhất chủ trương áp dụng một hệ thống duy nhất trên toàn địa bàn, góp phần phục vụ công tác quản lý dân cư, an ninh trật tự và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo lộ trình dự kiến, TP HCM sẽ triển khai hệ thống này trong quý I.2026. Trường hợp phần mềm đang vận hành tại phường An Khánh đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nghiệp vụ và kỹ thuật, thành phố sẽ ưu tiên phương án nâng cấp, hoàn thiện để sử dụng chung.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề xuất giao Trung tâm Chuyển đổi số TP làm đầu mối chủ trì nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện phần mềm GIS dùng chung, bảo đảm đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan. Sở Xây dựng sẽ phối hợp rà soát, chuẩn hóa quy trình và dữ liệu chuyên ngành liên quan, hướng tới hình thành “bản đồ số nhà” thống nhất, minh bạch và hiện đại cho toàn TP HCM.