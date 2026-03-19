Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam

08:19 | 19/03/2026
Ngày 18/3, Google Maps chính thức triển khai cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam trên cả phiên bản web và di động. Việc điều chỉnh diễn ra sau hơn 8 tháng kể từ khi Việt Nam hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34 và tinh gọn còn hơn 3.300 xã, phường, đặc khu.
Địa giới hành chính mới tại Việt Nam được cập nhật, tuy nhiên chưa hoàn chỉnh

Theo ghi nhận, hệ thống bản đồ của Google Maps đã tự động hiển thị dữ liệu mới mà không yêu cầu người dùng cập nhật ứng dụng. Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện mới xuất hiện tại một số địa phương và chưa đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Tại nhiều khu vực, người dùng có thể tra cứu địa danh theo cấu trúc hành chính mới. Chẳng hạn, khi tìm kiếm “Lâm Đồng”, bản đồ hiển thị phạm vi địa lý được hợp nhất từ ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận trước đây. Tương tự, kết quả tìm kiếm “Gia Lai” cho thấy địa giới mới bao gồm cả khu vực của Bình Định cũ. Với “Phú Thọ”, hệ thống cũng hiển thị đầy đủ địa giới sau khi hợp nhất với Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Dù vậy, dữ liệu chưa được cập nhật đồng đều. Tại các đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hải Phòng, bản đồ vẫn hiển thị thông tin hành chính theo cấu trúc cũ. Ở cấp quận, huyện và xã, phường, phần lớn dữ liệu vẫn chưa thay đổi, gây ra tình trạng hiển thị song song giữa địa danh cũ và mới trong một số trường hợp.

Đại diện Google chưa đưa ra bình luận chính thức về tiến độ cập nhật. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, việc điều chỉnh dữ liệu địa lý trên nền tảng quy mô lớn như Google Maps thường được thực hiện theo từng giai đoạn. Nguyên nhân đến từ khối lượng dữ liệu khổng lồ cần xử lý và yêu cầu đảm bảo tính chính xác trước khi áp dụng rộng rãi.

Trước đó, thông qua hệ thống IssueTracker dành cho nhà phát triển, Google Maps Platform đã công bố kế hoạch cập nhật từ giữa tháng 2/2026. Đồng thời, hãng yêu cầu các đối tác và nhà phát triển ứng dụng sử dụng API của nền tảng phải điều chỉnh dữ liệu liên quan nhằm đảm bảo khả năng tương thích.

Tác động của cập nhật địa giới hành chính trên Google Maps

Theo các kỹ sư công nghệ, việc cập nhật địa danh mới có thể gây ra những xáo trộn tạm thời. Khi cấu trúc hành chính thay đổi, các chức năng như gợi ý địa chỉ, định vị vị trí hay tìm kiếm địa điểm cần thời gian để đồng bộ lại dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển tiếp, người dùng có thể gặp tình trạng hệ thống hiển thị đồng thời hai cách gọi địa danh hoặc trả về kết quả chưa nhất quán.

Tuy vậy, giới chuyên gia đánh giá việc điều chỉnh dữ liệu bản đồ là cần thiết nhằm phản ánh đúng thực tế quản lý hành chính. Khi quá trình cập nhật hoàn tất, các dịch vụ số sẽ hoạt động ổn định hơn, đồng thời giúp người dùng tra cứu thông tin chính xác theo hệ thống địa danh mới.

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, nhiều dịch vụ giao hàng và vận chuyển đã chủ động cập nhật địa chỉ theo dạng văn bản để thích ứng với thay đổi hành chính. Tuy nhiên, việc đồng bộ trên nền tảng bản đồ trực quan như Google Maps được xem là bước quan trọng nhằm chuẩn hóa dữ liệu trên toàn hệ sinh thái số.

Đáng chú ý, không chỉ Google Maps, các nền tảng bản đồ khác cũng đang đối mặt với yêu cầu cập nhật dữ liệu tại Việt Nam. Hiện tại, Apple Maps vẫn sử dụng địa giới hành chính cũ và chưa hỗ trợ tra cứu chi tiết theo cấu trúc mới. Điều này khiến trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Apple còn hạn chế so với Google Maps trong bối cảnh thay đổi địa danh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, dữ liệu bản đồ chính xác đóng vai trò then chốt trong hoạt động của nhiều lĩnh vực, từ logistics, thương mại điện tử đến quy hoạch đô thị. Do đó, tiến độ cập nhật của các nền tảng lớn như Google Maps sẽ tiếp tục được người dùng và doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Giới chuyên môn nhận định, quá trình cập nhật sẽ còn kéo dài trong thời gian tới trước khi hoàn tất trên toàn quốc. Trong giai đoạn này, người dùng cần chủ động kiểm tra thông tin địa chỉ khi sử dụng các dịch vụ liên quan để tránh nhầm lẫn do sự khác biệt giữa dữ liệu cũ và mới.

