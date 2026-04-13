Tính năng ẩn của Google Maps giúp đi du lịch dễ dàng hơn

Phần lớn người dùng mới khai thác khoảng 20% công năng của Google Maps. Phần còn lại gồm nhiều tính năng hỗ trợ di chuyển, tìm địa điểm và xử lý rủi ro. Nếu biết cách dùng, người đi du lịch có thể chủ động hơn trong mọi tình huống.

Google Maps có những tính năng ít người biết rất hữu ích khi đi du lịch

Thay vì cài thêm nhiều ứng dụng, người dùng có thể tận dụng ngay Google Maps. Các tính năng sẵn có giúp tiết kiệm pin, giảm chi phí và hạn chế thao tác rườm rà khi di chuyển.

Chia sẻ danh sách địa điểm, chốt nhanh điểm ăn uống

Google Maps cho phép tạo danh sách địa điểm và chia sẻ với nhóm. Mỗi người thêm nơi mình chọn, cả nhóm cùng xem và quyết định ngay trên bản đồ. Cách này giúp tránh tranh luận kéo dài khi đi theo nhóm.

Tính năng tạo và chia sẻ danh sách địa điểm giúp nhóm bạn thống nhất nơi ăn uống nhanh chóng.

Người dùng chỉ cần lưu địa điểm, tạo danh sách và gửi liên kết. Mọi thành viên đều có thể tham gia và bình chọn. Việc chọn quán ăn hoặc điểm tham quan trở nên nhanh và rõ ràng hơn.

Bản đồ chi tiết trong sân bay, nhà ga và cảnh báo rủi ro

Google Maps hiển thị sơ đồ từng tầng tại sân bay và ga tàu. Người dùng dễ tìm phòng chờ, nhà vệ sinh, trạm sạc và lối đi ngắn nhất. Tính năng này giúp giảm thời gian tìm đường trong không gian phức tạp.

Khi lái xe, người dùng có thể dùng lệnh giọng nói để tìm địa điểm. Hệ thống tự phân tích đánh giá và gợi ý lộ trình phù hợp. Người lái không cần thao tác trên màn hình, giảm rủi ro mất tập trung.

Trong điều kiện mất sóng, bản đồ ngoại tuyến vẫn hỗ trợ dẫn đường. Người dùng có thể tải sẵn khu vực cần đến để dùng khi vào vùng xa. Ngoài ra, chế độ ưu tiên thang máy và đường dốc hỗ trợ người mang hành lý nặng.

Google Maps còn cập nhật cảnh báo thiên tai như lũ, cháy rừng hay bão. Hệ thống gợi ý đường tránh nguy hiểm và gửi thông báo kịp thời. Khi cần cứu hộ, mã tọa độ giúp xác định vị trí chính xác ngay cả khi không có địa chỉ.

Việc tận dụng các tính năng này giúp điện thoại trở thành công cụ dẫn đường hiệu quả. Người dùng có thể đi lại an toàn hơn, tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro khi du lịch.