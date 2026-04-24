Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Bảo vệ quyền riêng tư, Zalo chống chụp màn hình ảnh đại diện

Hồng Nhung

Hồng Nhung

14:39 | 24/04/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, để tăng cường khả năng bảo mật cho người dùng, nền tảng Zalo sẽ tự động nhận biết và hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại, giúp tăng cường sự riêng tư của người dùng Zalo.
Zalo củng cố vị thế nền tảng tin nhắn hàng đầu Việt Nam Zalo dẫn đầu ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2026, 100% phụ nữ chọn dùng hàng ngày Zalo tiếp tục phổ cập AI đến gần hơn với người dùng
Bảo vệ quyền riêng tư, Zalo chống chụp màn hình ảnh đại diện
Zalo sẽ hiển thị một màn hình đen khi phát hiện hành vi quay chụp màn hình ảnh đại diện của người khác

Cụ thể, khi một người dùng ấn chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện hành vi quay, chụp, thì tính năng mới này của Zalo sẽ hiển thị một màn hình đen.

Đây là một trong những nỗ lực của Zalo trong việc tăng cường sự riêng tư và bảo mật cho người dùng. Zalo cho phép người dùng tùy chỉnh không gian riêng tư chỉ với vài bước đơn giản. Bên cạnh các lớp bảo mật có sẵn, người dùng Zalo hoàn toàn có thể tùy chỉnh thiết lập quyền riêng tư trên Zalo cho phù hợp với nhu cầu cá nhân để mang đến cảm giác thoải mái nhất khi dùng ứng dụng.

Theo đó, người dùng Zalo có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập của: Ngày sinh; trạng thái truy cập; tin nhắn, cuộc gọi; nhật ký; kết bạn và các tiện ích khác.

Bảo vệ quyền riêng tư, Zalo chống chụp màn hình ảnh đại diện

Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể quyết định ai được xem, được liên hệ và cách hiển thị thông tin của mình.

Để thiết lập quyền riêng tư trên Zalo, người dùng cần:

Bước 1: Mở Zalo, vào mục cá nhân

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư

Bước 3: Bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn

Bảo vệ quyền riêng tư, Zalo chống chụp màn hình ảnh đại diện
Các bước để bật công cụ bảo mật hai lớp

Ngoài ra, người dùng có thể chủ động bật công cụ bảo mật 2 lớp để bảo vệ tài khoản. Khi tài khoản Zalo của bạn đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực thêm bằng mã xác thực. Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn liên kết với tài khoản Zalo. Nhờ đó, chỉ có bạn mới có thể hoàn tất đăng nhập, đảm bảo tài khoản do bạn kiểm soát.

Đồng thời, nhờ kiểm tra bảo mật trên Zalo, người dùng có thể kiểm tra các phần thông tin khác như: định danh tài khoản, số điện thoại, phiên bản Zalo cùng với các hướng dẫn bảo mật nhằm tăng cường tính an toàn cho tài khoản. Chỉ với các thao tác kiểm tra đơn giản, tài khoản của bạn được đảm bảo ổn định và an toàn.

Trong tương lai, các tính năng trên sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp để đem đến trải nghiệm riêng tư và bảo mật tốt hơn cho người dùng.

Zalo bảo mật quyền riêng tư hiển thị một màn hình đen khi phát hiện người dùng chụp ảnh đại diện Zalo của người khác tính năng mới trên zalo chống hack tài khoản zalo đọc trộm tin nhắn zalo

Bài liên quan

Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

56,1 triệu tin nhắn đã được gửi đến người dân khu vực chịu ảnh hưởng

56,1 triệu tin nhắn đã được gửi đến người dân khu vực chịu ảnh hưởng

Zalo và Google chung tay ra mắt Trung tâm an toàn

Zalo và Google chung tay ra mắt Trung tâm an toàn

Có thể bạn quan tâm

EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

Tư vấn chỉ dẫn
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo khẩn đến tất cả khách hàng về tình trạng mạo danh trang Web và ứng dụng chăm sóc khách hàng (CSKH) EVNSPC nhằm phát tán mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
12 tính năng hữu ích trên iOS 26 mà người dùng iPhone không nên bỏ qua

12 tính năng hữu ích trên iOS 26 mà người dùng iPhone không nên bỏ qua

Tư vấn chỉ dẫn
iOS 26 mang đến một giao diện hoàn toàn mới cùng hàng loạt tính năng được Apple giới thiệu từ trước. Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi dễ nhận thấy, hệ điều hành này còn bổ sung nhiều công cụ hữu ích nằm trong các ứng dụng quen thuộc như Điện thoại, Tin nhắn, Bản đồ, Mật khẩu, Xem trước và Phím tắt. Dưới đây là 12 tính năng đáng để người dùng iPhone kiểm tra và thiết lập sau khi nâng cấp lên iOS 26.
Điện thoại Android và iPhone: Những khác biệt trong tính năng và trải nghiệm

Điện thoại Android và iPhone: Những khác biệt trong tính năng và trải nghiệm

Tư vấn chỉ dẫn
Android và iPhone ngày càng giống nhau về tính năng, nhưng triết lý thiết kế vẫn khác biệt: Android chuộng tùy biến, còn Apple ưu tiên nhất quán trong hệ sinh thái.
Biến TV cũ thành màn hình máy tính: Giải pháp tiết kiệm chỉ với 3 bước

Biến TV cũ thành màn hình máy tính: Giải pháp tiết kiệm chỉ với 3 bước

Tư vấn chỉ dẫn
Tận dụng TV cũ làm màn hình máy tính chỉ với 3 bước đơn giản: kết nối HDMI hoặc không dây, sắp xếp hiển thị và tối ưu độ phân giải
Cách hạn chế Instagram dùng dữ liệu cho AI và quảng cáo

Cách hạn chế Instagram dùng dữ liệu cho AI và quảng cáo

Tư vấn chỉ dẫn
Instagram có thể học hỏi thói quen người dùng để phục vụ quảng cáo và các tính năng AI, nhưng người dùng vẫn có thể hạn chế Instagram dùng dữ liệu cho AI và quảng cáo bằng cách rà soát từng lớp cài đặt, từ hoạt động với các doanh nghiệp khác, quyền truy cập trên điện thoại, cho tới các cuộc trò chuyện với Meta AI.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Sử liệu Pháp được công bố, làm rõ nhiều vấn đề về cuộc kháng chiến Tây Sơn

Sử liệu Pháp được công bố, làm rõ nhiều vấn đề về cuộc kháng chiến Tây Sơn

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
30°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây thưa
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
22°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
USD (50,100) 25782 25796 26166
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
GBP 33,720 33,811 34,976
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
TWD 738.54 - 894.78
SAR - 6,803.17 7,166.27
KWD - 82,177 87,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
JPY 159.97 160.61 168.59
AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
THB 758 761 799
CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu