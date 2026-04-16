Zalo tiếp tục phổ cập AI đến gần hơn với người dùng

Cụ thể, ngay từ bây giờ người dùng có thể sử dụng OpenClaw ngay trên Zalo, bên cạnh các ứng dụng nhắn tin quốc tế như Whatsapp, Telegram, Slack. Giờ đây, người dùng chỉ cần gửi tin nhắn qua Zalo để yêu cầu OpenClaw thực hiện công việc một cách nhanh chóng mà không cần chuyển ứng dụng.

Việc OpenClaw kết hợp với Zalo, được xem là một cột mốc quan trọng. Điều này không chỉ thúc đẩy việc phổ cập AI cho người dùng cuối mà còn khẳng định vị thế của các nền tảng Việt Nam trong làn sóng AI.

Thông qua tính năng AI sao chép chữ từ ảnh đã được Zalo ra mắt mới đây, giúp người dùng có thể lấy văn bản trực tiếp từ hình ảnh.

Thông qua tính năng sao chép chữ từ ảnh, người dùng có thể dễ dàng sao chép nhanh số điện thoại, số tài khoản, hóa đơn, địa chỉ nhà, nội dung giấy tờ... mà không cần gõ lại thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và bảo đảm sự chính xác. Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần:

Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần thực hiện 3 bước

Bước 1: Nhấn vào hình ảnh cần sao chép văn bản.

Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải màn hình.

Bước 3: Nhấn giữ vào phần chữ trên ảnh để sao chép hoặc thực hiện các tác vụ khác như tra cứu, dịch thuật, tìm trên Web, chia sẻ…

Bước 4: Dán văn bản đã sao chép vào vị trí mong muốn

* Và hãy đảm bảo rằng Zalo của bạn ở phiên bản mới nhất.