Dựa trên kết quả này, RMIT đã lọt vào nhóm 201-250 đại học hàng đầu thế giới và cải thiện thứ hạng tại Australia từ đồng hạng 14 vào năm ngoái.

Thành tích mới được tiếp nối đà thăng hạng của RMIT trong suốt thập kỷ qua. Mười năm trước, RMIT nằm trong nhóm 401-500 thế giới và đồng hạng 24 tại Australia. Năm năm trước, trường Đại học này đã vươn lên nhóm 301-350 thế giới và đồng hạng 23 trong nước.

Có thể nói những bước tiến này đưa RMIT vào nhóm các trường có mức cải thiện thứ hạng nổi bật toàn cầu trong bảng xếp hạng THE suốt thập kỷ qua. Kết quả cũng đồng thời phản ánh những nỗ lực bền bỉ của cả trường nhằm nâng cao chất lượng, tính phù hợp, cũng như hiệu quả của hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

RMIT vươn lên vị trí 239 toàn cầu

Năm nay, RMIT ghi nhận điểm số cao hơn về danh tiếng giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời cải thiện ở cả bốn chỉ số đánh giá chất lượng nghiên cứu, đặc biệt là tác động trích dẫn và sức mạnh nghiên cứu.

Việc RMIT tiếp tục nằm trong top 100 thế giới về mức độ quốc tế hóa, xếp thứ 81 toàn cầu cũng như mức độ hợp tác nghiên cứu quốc tế. RMIT cũng đạt điểm tuyệt đối về tỉ lệ nhân sự quốc tế và gần tuyệt đối về tỉ lệ sinh viên quốc tế, cho thấy sức hút của trường đối với sinh viên và đội ngũ nhân sự từ khắp nơi trên thế giới.

“Thứ hạng phản ánh nỗ lực đang diễn ra trong toàn trường, từ chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, đến kết nối chặt chẽ của nhà trường với doanh nghiệp và cộng đồng”, Giáo sư Cameron chia sẻ.

“Những bước tiến rõ nét mà chúng ta đạt được là thành quả từ nỗ lực chung của toàn thể đội ngũ cán bộ giảng viên trường. Thành tích này góp phần nâng cao uy tín toàn cầu của Đại học RMIT, giúp sinh viên hiểu rõ hơn những giá trị mà nền giáo dục RMIT có thể mang lại, bao gồm các kỹ năng và mối quan hệ cần thiết cho tương lai. Kết quả này cũng khẳng định hơn nữa giá trị của mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và đối tác doanh nghiệp với RMIT, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, nâng cao trải nghiệm sinh viên và các sáng kiến khác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn”. Giáo sư Cameron chia sẻ thêm.

Bảng xếp hạng của THE nối tiếp thành tích nổi bật của trường trên Bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2027, với vị trí đồng hạng 119 thế giới và thứ 10 tại Australia, vị trí toàn cầu cao nhất của Đại học RMIT trong 20 năm qua.

Bảng xếp hạng đại học thế giới do THE đánh giá dựa trên năm lĩnh vực gồm giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ và số lượng bằng sáng chế đăng ký, và mức độ quốc tế hóa. Năm nay, THE xếp hạng 2.297 cơ sở giáo dục đại học tại 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng từ 2.191 cơ sở vào năm ngoái.

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