Kinh tế số
Fintech

Xu hướng đầu tư tư nhân giữa bất ổn địa chính trị

Doãn Huy

Doãn Huy

12:07 | 30/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nhà sáng lập BlueFive Capital Hazem Ben-Gacem cho rằng nhà đầu tư nên tìm các giải pháp gắn với ưu tiên quốc gia như an ninh lương thực, quốc phòng, hạ tầng, tự động hóa và robot, thay vì đơn thuần lựa chọn quỹ đầu tư.
Các tập đoàn đầu tư tư nhân tăng tốc tuyển dụng: Cuộc chiến giành nhân tài ngày càng nóng Những 'vết nứt' trong tín dụng tư nhân: Rủi ro lan rộng sang vốn đầu tư tư nhân Giải pháp Tài chính thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân
Xu hướng đầu tư tư nhân giữa bất ổn địa chính trị
Ông Hazem Ben-Gacem, người sáng lập kiêm CEO của BlueFive Capital có trụ sở tại Abu Dhabi, khuyến nghị nên tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chính phủ và các ưu tiên chiến lược. Ảnh: ADNOC Gas, một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi, tại Abu Dhabi - Getty.

Dòng vốn lớn đang tìm gì giữa bất ổn địa chính trị?

Dòng vốn đầu tư tư nhân toàn cầu đang đứng trước một bài toán mới. Thay vì chỉ tìm kiếm ngành có tốc độ tăng trưởng cao, một số nhà đầu tư bắt đầu chú ý tới những doanh nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề chiến lược của từng quốc gia.

Hazem Ben-Gacem, nhà sáng lập kiêm CEO BlueFive Capital, cho rằng đây có thể là một trong những hướng đầu tư hấp dẫn trong môi trường hiện nay.

Tại hội nghị SuperReturn Asia ở Singapore, ông Ben-Gacem cho biết các nhà đầu tư thông minh tại Trung Đông đang tập trung vào những ưu tiên chiến lược của chính phủ và tìm kiếm doanh nghiệp có khả năng cung cấp giải pháp cho các ưu tiên đó.

“Đừng chọn quỹ đầu tư, hãy chọn giải pháp”, ông Ben-Gacem nói với CNBC, đồng thời đề cập tới các lĩnh vực như an ninh lương thực, quốc phòng, cơ sở hạ tầng, tự động hóa và robot.

Khi dòng vốn đi cùng ưu tiên quốc gia

Quan điểm của CEO BlueFive Capital phản ánh cách tiếp cận đầu tư ngày càng gắn với những nhu cầu dài hạn của nền kinh tế.

An ninh lương thực là một ví dụ. Với những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu thực phẩm, công nghệ nông nghiệp, quản lý nguồn nước, chuỗi cung ứng và chế biến thực phẩm có thể mang ý nghĩa lớn hơn một cơ hội kinh doanh thông thường.

Tương tự, nhu cầu củng cố năng lực quốc phòng, phát triển hạ tầng và tự động hóa tạo thêm thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ.

Danh mục hiện tại của BlueFive cho thấy chiến lược này đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Công ty đang đầu tư vào AI71, nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ doanh nghiệp và chính phủ; EngineAI và LimX Dynamics trong lĩnh vực robot; CargoX về vận tải tự hành; Elite Agro trong nông nghiệp và một số doanh nghiệp liên quan tới quốc phòng, logistics và hạ tầng. BlueFive Capital

Điểm chung của nhiều khoản đầu tư là công nghệ được đưa vào giải quyết những nhu cầu cụ thể, từ vận tải, sản xuất, nông nghiệp đến năng lực quốc phòng.

Điều này cũng lý giải vì sao tự động hóa và robot nằm trong nhóm lĩnh vực được ông Ben-Gacem nhắc đến. Khi chi phí lao động tăng và nhiều nền kinh tế đối mặt tình trạng thiếu nhân lực, robot có thể chuyển từ một công nghệ thử nghiệm thành một phần của hạ tầng sản xuất.

Từ siêu xe Bugatti đến Kling AI

BlueFive Capital mới thành lập vào tháng 11/2024 nhưng đã mở rộng nhanh hoạt động đầu tư. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, công ty quản lý hơn 15 tỷ USD tài sản tính đến ngày 30/6/2026. BlueFive Capital

Ngày 9/9, BlueFive hoàn tất mua 30% cổ phần Bugatti Rimac từ Porsche. Sau giao dịch, BlueFive trở thành cổ đông lớn thứ hai của hãng siêu xe, sau Rimac Group, đồng thời có một ghế trong hội đồng quản trị.

Thương vụ cho thấy danh mục của BlueFive không giới hạn trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới chiến lược quốc gia. Công ty vẫn tìm kiếm các tài sản tiêu dùng cao cấp có thương hiệu mạnh và khả năng duy trì lợi thế dài hạn. Ở chiều ngược lại, công nghệ mới đang trở thành một trọng tâm rõ rệt.

Tháng 7/2026, BlueFive tham gia đồng dẫn đầu vòng gọi vốn khoảng 3 tỷ USD của Kling AI, doanh nghiệp Trung Quốc phát triển công nghệ tạo video bằng trí tuệ nhân tạo. Sau vòng vốn này, Kling AI được định giá khoảng 18 tỷ USD.

Theo danh mục công bố của BlueFive, công ty còn đầu tư vào nhiều doanh nghiệp robot, trí tuệ nhân tạo, xe tự hành và công nghệ hàng không tự động.

Những khoản đầu tư này cho thấy một đặc điểm đáng quan tâm của thị trường vốn tư nhân: AI đang được nhìn rộng hơn mô hình ngôn ngữ hay chatbot. Vốn đang chảy vào AI gắn với robot, phương tiện tự hành, logistics, dữ liệu và các ứng dụng phục vụ chính phủ, doanh nghiệp.

Địa chính trị trở thành biến số của lợi nhuận

Một yếu tố khác đang thay đổi cách các nhà đầu tư phân bổ vốn là địa chính trị. Theo ông Ben-Gacem, địa chính trị ngày càng trở thành biến số lớn đối với lợi nhuận đầu tư, nhất là tại Trung Đông, châu Âu, châu Á và Trung Quốc.

Điều này có ý nghĩa trực tiếp đối với thị trường tư nhân. Khác với cổ phiếu niêm yết có thể mua bán tương đối nhanh, vốn cổ phần tư nhân thường được đầu tư trong nhiều năm. Nhà đầu tư vì vậy phải tính tới những thay đổi có thể xảy ra trong suốt vòng đời khoản đầu tư.

Căng thẳng thương mại, kiểm soát xuất khẩu công nghệ, thay đổi chính sách công nghiệp hoặc các yêu cầu mới về an ninh dữ liệu đều có thể làm thay đổi giả định ban đầu của một thương vụ.

Với các ngành như bán dẫn, AI, robot, quốc phòng hay hạ tầng số, ranh giới giữa quyết định kinh doanh và chính sách quốc gia ngày càng khó tách biệt.

Đây cũng là lý do chiến lược “chọn giải pháp” mà CEO BlueFive đề cập trở nên đáng quan tâm. Một doanh nghiệp giải quyết được nhu cầu thiết yếu và đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển của quốc gia có thể tiếp cận cả nhu cầu thị trường lẫn nguồn vốn dài hạn.

Tuy nhiên, sự gắn kết với ưu tiên quốc gia không đồng nghĩa khoản đầu tư mặc nhiên an toàn. Các dự án hạ tầng, công nghệ quốc phòng hay AI thường đòi hỏi vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài và chịu ảnh hưởng mạnh từ quy định pháp luật.

Hàm ý nào với doanh nghiệp Việt Nam?

Với Việt Nam, xu hướng này đặt ra một câu hỏi khác: doanh nghiệp công nghệ có thể giải quyết bài toán nào đủ lớn để thu hút dòng vốn quốc tế?

Nếu cách tiếp cận của BlueFive trở nên phổ biến hơn, cơ hội gọi vốn có thể nghiêng về những doanh nghiệp chứng minh được công nghệ của mình giải quyết một nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ giới thiệu một sản phẩm theo xu hướng.

AI phục vụ sản xuất, robot công nghiệp, logistics thông minh, công nghệ năng lượng, nông nghiệp chính xác và hạ tầng số là những lĩnh vực có thể nằm trong vùng giao thoa giữa nhu cầu doanh nghiệp và mục tiêu phát triển quốc gia.

Điều này cũng làm thay đổi câu chuyện gọi vốn. Một doanh nghiệp sở hữu công nghệ tốt nhưng chưa chứng minh được thị trường, khả năng triển khai và vai trò trong chuỗi giá trị có thể khó thuyết phục dòng vốn dài hạn.

Ngược lại, công nghệ giải quyết được bài toán cụ thể về năng suất, năng lượng, logistics hoặc an ninh chuỗi cung ứng sẽ dễ tạo ra một câu chuyện đầu tư rõ ràng hơn.

Trong môi trường địa chính trị ngày càng ảnh hưởng tới quyết định phân bổ vốn, lợi thế của doanh nghiệp công nghệ có thể không còn nằm riêng ở việc sản phẩm tiên tiến đến đâu. Khả năng giải quyết vấn đề thực tế, tham gia chuỗi cung ứng và phù hợp với nhu cầu phát triển dài hạn của thị trường mà doanh nghiệp phục vụ có thể trở thành những tiêu chí ngày càng quan trọng.

BlueFive Capital đang đầu tư vào đâu?

BlueFive Capital có trụ sở tại Abu Dhabi và quản lý hơn 15 tỷ USD tài sản. Danh mục công bố của công ty trải rộng từ cổ phần tư nhân, bất động sản, hàng không, bảo hiểm đến AI và công nghệ. BlueFive Capital

Trong mảng công nghệ, danh mục có Kling AI, AI71, EngineAI, LimX Dynamics, CargoX, DeepWay và Neolix. Các doanh nghiệp này hoạt động trong AI tạo sinh, robot hình người, xe tải thông minh và vận tải tự hành.
siêu xe Bugatti Kling AI BlueFive Capital BlueFive AI phục vụ sản xuất robot công nghiệp logistics thông minh Công nghệ năng lượng Nông nghiệp chính xác Hạ tầng số Dòng vốn đầu tư tư nhân

Bài liên quan

Bài 1: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng làm chủ hạ tầng số lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Bài 1: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng làm chủ hạ tầng số lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Trung tâm dữ liệu Việt Nam cần bao nhiêu điện đến 2030?

Trung tâm dữ liệu Việt Nam cần bao nhiêu điện đến 2030?

Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

Có thể bạn quan tâm

BVBank được yêu cầu khắc phục tồn tại sau thanh tra

BVBank được yêu cầu khắc phục tồn tại sau thanh tra

Fintech
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu BVBank nghiêm túc chấn chỉnh các tồn tại liên quan đến quản trị, kiểm soát nội bộ, cấp tín dụng, xử lý nợ xấu và hoạt động góp vốn, mua cổ phần.
Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Fintech
Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 yêu cầu OCB chi nhánh Đà Nẵng khắc phục một số tồn tại trong giảm lãi suất, thẩm định tín dụng, kiểm tra sau giải ngân và hoạt động bảo lãnh.
Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

AI
Ngành Tài chính đang chuyển từ số hóa quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng AI, kết nối liên thông và bảo đảm an toàn ngay từ thiết kế.
Thanh tra chỉ ra vi phạm tại hai chi nhánh Sacombank

Thanh tra chỉ ra vi phạm tại hai chi nhánh Sacombank

Fintech
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 ghi nhận một số vi phạm, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng tại Sacombank Quảng Ngãi, đồng thời chỉ ra các tồn tại trong thẩm định, giám sát vốn vay và xử lý nợ tại Sacombank Huế.
Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại hai chi nhánh Vietcombank

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại hai chi nhánh Vietcombank

Fintech
Cơ quan thanh tra vừa chỉ ra những tồn tại nào trong giảm lãi suất, cấp tín dụng và kiểm soát vốn vay tại các chi nhánh ngân hàng Vietcombank
Xem thêm

Đọc nhiều

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

Sử liệu Pháp được công bố, làm rõ nhiều vấn đề về cuộc kháng chiến Tây Sơn

Sử liệu Pháp được công bố, làm rõ nhiều vấn đề về cuộc kháng chiến Tây Sơn

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

35°C

Cảm giác: 42°C
mây cụm
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
34°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây cụm
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
34°C
Đà Nẵng

35°C

Cảm giác: 41°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
29°C
Hà Giang

32°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
24°C
Hải Phòng

33°C

Cảm giác: 40°C
mây rải rác
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
23°C
Khánh Hòa

33°C

Cảm giác: 40°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
33°C
Nghệ An

34°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
23°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
31°C
Quảng Bình

33°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
24°C
Thừa Thiên Huế

35°C

Cảm giác: 38°C
mây rải rác
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 03/10/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 04/10/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 04/10/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 04/10/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/10/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 04/10/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/10/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 05/10/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 05/10/2026 06:00
31°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17572 17845 18419
CAD 17757 18031 18649
CHF 30465 30840 31488
CNY 0 3831 3926
EUR 28796 29014 30092
GBP 33541 33929 34874
HKD 0 3179 3381
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14334 14922
SGD 19779 20061 20628
THB 689 752 805
USD (1,2) 25705 0 0
USD (5,10,20) 25744 0 0
USD (50,100) 25772 25786 26152
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,780 25,780 26,160
USD(1-2-5) 24,749 - -
USD(10-20) 24,749 - -
EUR 28,852 28,875 30,245
JPY 161.04 161.33 171.11
GBP 33,724 33,815 34,996
AUD 17,764 17,828 18,510
CAD 17,947 18,005 18,672
CHF 30,724 30,820 31,751
SGD 19,895 19,957 20,749
CNY - 3,799 3,945
HKD 3,242 3,252 3,389
KRW 17.65 18.41 20.03
THB 737.33 746.44 799.24
NZD 14,340 14,473 14,900
SEK - 2,553 2,644
DKK - 3,870 4,007
NOK - 2,657 2,752
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,947.95 - 6,715.31
TWD 735.19 - 890.73
SAR - 6,797.54 7,160.41
KWD - 82,113 87,377
AED - 6,815 7,344
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,760 25,790 26,170
EUR 28,917 29,033 30,240
GBP 33,751 33,887 34,905
HKD 3,243 3,256 3,374
CHF 30,612 30,735 31,674
JPY 161.45 162.10 170.08
AUD 17,820 17,892 18,482
SGD 19,975 20,055 20,647
THB 755 758 796
CAD 17,976 18,048 18,640
NZD 14,409 14,948
KRW 18.46 20.45
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25790 25790 26160
AUD 17795 17895 18826
CAD 17948 18048 19063
CHF 30721 30751 32333
CNY 3814.6 3839.6 3975
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 28994 29024 30747
GBP 33845 33895 35664
HKD 0 3315 0
JPY 161.55 162.05 172.58
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14444 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2590 0
SGD 19941 20071 20792
THB 0 718.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14100000 14100000 14450000
SBJ 12500000 12500000 14450000
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,675 25,795 26,160
USD20 25,645 25,795 26,160
USD1 25,625 25,795 26,160
AUD 17,857 17,957 19,070
EUR 28,792 28,892 30,464
CAD 17,894 17,994 19,309
SGD 20,017 20,167 20,733
JPY 162.44 163.94 169.54
GBP 33,749 33,899 35,272
XAU 13,948,000 0 14,252,000
CNY 0 3,723 0
THB 0 754 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/09/2026 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bài 1: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng làm chủ hạ tầng số lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Bài 1: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng làm chủ hạ tầng số lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

Dự thảo quy định mới về công bố thông tin chứng khoán có gì?

Dự thảo quy định mới về công bố thông tin chứng khoán có gì?

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày

Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày

iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND 0,79 carat ra mắt

iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND 0,79 carat ra mắt

Nothing ra mắt Headphone (1) Pro cùng đại sứ thương hiệu mới

Nothing ra mắt Headphone (1) Pro cùng đại sứ thương hiệu mới

KLEVV tăng sức mạnh lưu trữ bằng bộ ba SSD PCIe Gen4 CRAS C930, C925G và C910G

KLEVV tăng sức mạnh lưu trữ bằng bộ ba SSD PCIe Gen4 CRAS C930, C925G và C910G

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tìm giải pháp đột phá phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Tìm giải pháp đột phá phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng

Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng

EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Xu hướng đầu tư tư nhân giữa bất ổn địa chính trị

Xu hướng đầu tư tư nhân giữa bất ổn địa chính trị

BVBank được yêu cầu khắc phục tồn tại sau thanh tra

BVBank được yêu cầu khắc phục tồn tại sau thanh tra

Khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Khẩn trương gỡ vướng hai dự án hơn 166 ha của Novaland

Khẩn trương gỡ vướng hai dự án hơn 166 ha của Novaland

Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Volvo EX90 và ES90: Sức hút trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam

Volvo EX90 và ES90: Sức hút trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam giành hạng Tư tại ASIAD 20

Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam giành hạng Tư tại ASIAD 20

LMHT Việt Nam vượt khó, toàn thắng vòng bảng ASIAD 20

LMHT Việt Nam vượt khó, toàn thắng vòng bảng ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam