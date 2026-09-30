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Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Thế Kiên

Thế Kiên

08:20 | 30/09/2026
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Học viên tốt nghiệp loại giỏi chương trình kỹ sư quân sự tài năng sẽ được cấp bằng trình độ bậc 7, tương đương thạc sĩ và phong quân hàm thượng úy. Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến đào tạo 100 đến 150 kỹ sư tài năng trong giai đoạn 2026 đến 2030.
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Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?
Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Đào tạo 100 đến 150 kỹ sư quân sự tài năng

Học viện Kỹ thuật quân sự đang xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư quân sự tài năng theo mô hình quy mô nhỏ, cá thể hóa, tập trung vào những học viên có năng lực nổi trội về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

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Tại hội thảo tổng kết 60 năm công tác đào tạo ngày 29/9, Trung tướng, GS.TS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, cho biết học viện hiện đào tạo ba trình độ giáo dục đại học với 60 ngành và 160 chương trình. Trong số này, hoạt động đào tạo đã bao phủ 9 trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đây là nền tảng để học viện xây dựng một nhóm nhân lực kỹ thuật có khả năng tham gia nghiên cứu, làm chủ công nghệ và triển khai các nhiệm vụ kỹ thuật có yêu cầu cao trong quân đội.

Theo kế hoạch được công bố, giai đoạn 2026 đến 2030, Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến đào tạo khoảng 100 đến 150 kỹ sư quân sự tài năng, 60 đến 75 thạc sĩ tài năng và 30 tiến sĩ chất lượng cao.

Quy mô này tiếp tục được mở rộng trong giai đoạn 2030 đến 2035, với mục tiêu đào tạo 150 đến 200 kỹ sư tài năng, 75 đến 90 thạc sĩ tài năng và 40 tiến sĩ chất lượng cao.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, cho rằng nhu cầu đào tạo nhân lực tinh hoa xuất phát từ thực tế quân đội vẫn cần thêm chuyên gia đầu ngành có khả năng dẫn dắt những dự án kỹ thuật quy mô lớn.

Vì vậy, chương trình được thiết kế theo hướng tuyển chọn kỹ, đào tạo với quy mô nhỏ và điều chỉnh lộ trình học theo năng lực từng người.

Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?
Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Ai có thể trở thành kỹ sư quân sự tài năng?

Một điểm khác biệt của mô hình là học viên không được lựa chọn hoàn toàn ngay từ đầu khóa. Sau hai năm đầu, học viện sẽ tuyển những người thể hiện năng lực nổi trội trong các lĩnh vực STEM, gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Nhóm từng đoạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi Olympic quốc gia và quốc tế thuộc diện được ưu tiên xem xét.

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Nguồn tuyển cũng không giới hạn trong các trường quân đội. Theo thông tin được Học viện Kỹ thuật quân sự công bố, chương trình hướng đến tuyển chọn cả những sinh viên xuất sắc tại các trường ngoài quân đội nếu đáp ứng điều kiện theo chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của quân đội.

Cách tuyển này tạo thêm một nguồn nhân lực từ hệ thống đại học dân sự, nhất là những sinh viên có thành tích cao trong các ngành khoa học và kỹ thuật.

Năm 2026, tuyển sinh vào các trường quân đội cũng có thêm phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức. Học viện Kỹ thuật quân sự nằm trong nhóm 23 cơ sở sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh hệ quân sự.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2026 có bốn phương thức, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng kết quả đánh giá năng lực của hai Đại học Quốc gia, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?
Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1999, Phú Thọ) là học viên năm 3 ngành Xây dựng dân dụng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội.

Tốt nghiệp giỏi được phong quân hàm thượng úy

Quyền lợi dành cho nhóm kỹ sư tài năng cũng khác với chương trình đào tạo thông thường. Theo thông tin Học viện Kỹ thuật quân sự công bố tại hội thảo, học viên tốt nghiệp loại giỏi chương trình đào tạo kỹ sư quân sự tài năng được cấp bằng kỹ sư quân sự tài năng trình độ bậc 7, tương đương trình độ thạc sĩ và được phong quân hàm thượng úy.

Đối với chương trình kỹ sư chuyên gia, học viên khi tốt nghiệp cũng được cấp bằng ở trình độ bậc 7, tương đương thạc sĩ và được phong quân hàm thượng úy.

Học viên và nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình thạc sĩ tài năng hoặc tiến sĩ chất lượng cao có thể được xem xét thăng quân hàm trước niên hạn.

Chính sách này đặt đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học và lộ trình phát triển nghề nghiệp trong cùng một cơ chế thu hút nhân lực.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã triển khai các chính sách nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài, trong đó có nhóm học viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường trong quân đội, ngoài quân đội và ở nước ngoài. Các quy định mới mở rộng khả năng tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao vào những vị trí phù hợp trong quân đội.

Nhân lực cho các công nghệ chiến lược

Mô hình kỹ sư quân sự tài năng đáng quan tâm ở mục tiêu dài hạn: tạo nguồn nhân lực đủ khả năng làm chủ những công nghệ có vai trò ngày càng lớn đối với quốc phòng hiện đại.

Việc Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo trong 9 trên 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược cho thấy yêu cầu đối với kỹ sư quân sự đang thay đổi. Người học không đơn thuần vận hành trang thiết bị mà cần tham gia nghiên cứu, thiết kế, tích hợp hệ thống và giải quyết những bài toán công nghệ phức tạp.

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những năm gần đây cũng tập trung phát triển giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó các chương trình đào tạo tài năng quân sự được xác định là một trong những nguồn tạo nhân lực chất lượng cao.

Với quy mô ban đầu chỉ khoảng 100 đến 150 kỹ sư trong giai đoạn 2026 đến 2030, chương trình kỹ sư quân sự tài năng không đặt mục tiêu đào tạo đại trà. Trọng tâm nằm ở việc phát hiện sớm người học có năng lực nổi trội, thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp và tạo cơ chế để họ tiếp tục nghiên cứu, phát triển chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Nếu thực hiện đúng định hướng được công bố, đây sẽ là một nguồn bổ sung nhân lực kỹ thuật trình độ cao cho những lĩnh vực công nghệ mà quân đội đang ưu tiên phát triển.

Lộ trình đào tạo nhân lực tài năng

Giai đoạn 2026 đến 2030, Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến đào tạo 100 đến 150 kỹ sư quân sự tài năng, 60 đến 75 thạc sĩ tài năng và 30 tiến sĩ chất lượng cao.

Giai đoạn 2030 đến 2035, quy mô dự kiến tăng lên 150 đến 200 kỹ sư tài năng, 75 đến 90 thạc sĩ tài năng và 40 tiến sĩ chất lượng cao.

Học viên kỹ sư quân sự tài năng được tuyển chọn sau hai năm đầu, ưu tiên người có năng lực nổi trội về STEM và thành tích cao tại các kỳ thi Olympic.
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
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