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Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Lê Giang

Lê Giang

08:16 | 30/09/2026
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Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ XVIII đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 108 ủy viên, kiện toàn các chức danh lãnh đạo và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2031.
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Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031, đã hoàn thành chương trình làm việc trong hai ngày 28–29/9 tại Grand Plaza Hotel Hà Nội. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XVIII gồm 108 ủy viên và thông qua nghị quyết về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại sự kiện.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XVIII bầu Ban Thường vụ gồm 23 thành viên. GS.TS Nguyễn Viết Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; 05 Phó Chủ tịch, trong đó có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách, và Ban Kiểm tra cũng được bầu theo quy định. Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội sáng 29/9.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đề nghị Tổng hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội và sự hài lòng của hội viên, người dân làm thước đo. Ông nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách, nghiên cứu khoa học và tạo ra những công trình có giá trị đối với nền y học Việt Nam.

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới
Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá Tổng hội là nguồn lực chuyên môn quan trọng, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành y tế. Bộ trưởng đề nghị tiếp tục phối hợp trong truyền thông sức khỏe chính thống, bồi dưỡng y đức và cập nhật kiến thức y khoa, xây dựng chính sách và hướng dẫn chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Bộ Y tế và Tổng hội dự kiến rà soát cơ chế phối hợp trong giai đoạn trước để xây dựng chương trình phối hợp phù hợp với nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2021–2026, Tổng hội củng cố mạng lưới hội thành viên, tham gia tư vấn và phản biện chính sách y tế, tổ chức các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức và truyền thông giáo dục sức khỏe. Công trình Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam được hoàn thành sau 15 năm thực hiện, gồm 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành. Năm 2025, Tổng hội kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới
GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Sau quá trình sắp xếp tổ chức, mạng lưới Tổng hội gồm 34 hội y học tỉnh, thành phố; 62 hội chuyên khoa Trung ương; 10 viện, trung tâm trực thuộc, cùng Tạp chí Y học Việt Nam. Mạng lưới này là nền tảng để kết nối chuyên gia, chia sẻ tri thức và đưa các hoạt động chuyên môn đến cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2026–2031, Tổng hội định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thành viên; tăng chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; xây dựng dữ liệu chuyên gia và mạng lưới tri thức; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hội. Các chương trình nghiên cứu, đào tạo và truyền thông sức khỏe sẽ chú trọng vào bằng chứng khoa học, nhu cầu thực tiễn của người dân và năng lực của y tế cơ sở.

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới
Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BTC

Trước những thay đổi của mô hình bệnh tật, già hóa dân số, dịch bệnh mới nổi và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, Tổng hội đặt trọng tâm vào kết nối các chuyên ngành và hợp tác quốc tế, hỗ trợ chuyển giao tri thức có trách nhiệm, nâng cao năng lực đội ngũ thầy thuốc và đóng góp vào hệ thống y tế phát triển bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Viết Tiến khẳng định Ban Chấp hành khóa XVIII sẽ kế thừa truyền thống của các thế hệ thầy thuốc, phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ của hội viên, hướng hoạt động của Tổng hội vào lợi ích chung của nền y học Việt Nam và sức khỏe nhân dân.

Tổng hội Y học Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
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Cập nhật: 30/09/2026 10:00

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KLEVV tăng sức mạnh lưu trữ bằng bộ ba SSD PCIe Gen4 CRAS C930, C925G và C910G

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Viễn thông Trung Quốc 7 tháng đầu 2026, thuê bao 5G vượt 70% nhưng doanh thu đi lùi

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

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