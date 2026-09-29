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Chứng khoán 29/9: Dầu khí ngược dòng, VN-Index giảm nhẹ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

21:06 | 29/09/2026
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VN-Index giảm 2,95 điểm trong phiên 29/9, thanh khoản xuống thấp, trong khi dầu khí và vật liệu cơ bản đi ngược xu hướng chung.
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Cảnh báo hành vi giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Cảnh báo hành vi giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thanh khoản thấp, VN-Index giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 29/9 trong trạng thái giằng co. VN-Index đóng cửa tại 1.777,73 điểm, giảm 2,95 điểm, tương đương 0,17%. HNX-Index giảm 1,40 điểm xuống 269,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,54 điểm lên 125,50 điểm.

Diễn biến trong ngày cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu nhưng chưa tạo thành một nhịp giảm đồng loạt. VN-Index mở cửa quanh 1.780 điểm, có lúc lên 1.782,65 điểm trước khi lùi sâu về 1.767,58 điểm. Lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp giúp chỉ số hồi đáng kể vào cuối phiên và thu hẹp phần lớn mức giảm. Việc đóng cửa trở lại trên vùng 1.770 điểm cho thấy khu vực quanh 1.765 đến 1.775 điểm vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ gần.

Điểm đáng chú ý hơn mức giảm của chỉ số là sự suy yếu của thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường đạt hơn 12.338 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ khoảng 10.300 đến 10.400 tỷ đồng, thấp nhất trong khoảng hai tháng. Dòng tiền thận trọng khiến nhiều nhịp hồi trong phiên thiếu sức lan tỏa, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm khi số mã đỏ nhiều hơn số mã tăng. VN30 cũng chịu áp lực rõ hơn chỉ số chung. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường chưa có nhóm vốn hóa lớn đủ mạnh để dẫn dắt, trong khi dòng tiền chủ yếu tìm đến các câu chuyện riêng lẻ như dầu khí, cao su hoặc một số cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 29/9. Ảnh MBS
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 29/9. Ảnh MBS

Khối ngoại tiếp tục là yếu tố cản trở tâm lý. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 377 đến 380 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng HoSE ở mức xấp xỉ 396 tỷ đồng. VPB bị bán ròng gần 250 tỷ đồng, HPG và ACB cùng bị bán ròng hơn 51 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, PVT được mua ròng hơn 60 tỷ đồng, PLX hơn 35 tỷ đồng; VIB, PVS, BVH và GAS cũng ghi nhận lực mua ròng ở quy mô thấp hơn.

Về kỹ thuật, VN-Index kết phiên 29/9 vẫn nằm quanh vùng của đường trung bình ngắn hạn và trung hạn. Việc chỉ số nhiều lần lùi về khu vực 1.765 đến 1.775 điểm rồi hồi trở lại cho thấy bên mua có phản ứng tại vùng này. Tuy nhiên, thanh khoản quá thấp làm giảm độ tin cậy của nhịp hồi và cho thấy dòng tiền lớn vẫn ưu tiên quan sát.

Ngân hàng, bất động sản và công nghệ gây sức ép

Tài chính tiếp tục là nhóm có giá trị giao dịch lớn nhất nhưng diễn biến kém tích cực. Chỉ số ngành giảm 0,34%, với khoảng 4.425 tỷ đồng được giao dịch. Trong nhóm ngân hàng, MBB giảm 1,01%, STB giảm 1,81%, MSB giảm 0,71%, VCB giảm 0,51%, CTG giảm 0,34%, HDB giảm 0,36% và ACB giảm 0,24%. LPB chịu áp lực mạnh hơn khi mất 4,4%.

Dù vậy, sắc đỏ không bao phủ toàn bộ nhóm ngân hàng. EIB tăng 2,09%, VIB tăng 1,9%, trong khi VPB đứng tại tham chiếu. Diễn biến trái chiều giữa các mã cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi nhóm ngân hàng một cách đồng loạt mà đang phân hóa theo từng câu chuyện. Tuy nhiên, với tỷ trọng lớn trong VN-Index, việc MBB, STB, VCB cùng giảm vẫn tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Nhóm chứng khoán cũng chưa tạo được vai trò dẫn dắt. VCI đứng tại giá tham chiếu, trong khi mặt bằng thanh khoản thấp của toàn thị trường làm giảm kỳ vọng về sự bứt phá tức thời của các doanh nghiệp môi giới. Khi giá trị khớp lệnh HoSE chỉ quanh 10.000 tỷ đồng, nhóm chứng khoán thường khó thu hút dòng tiền mạnh nếu chưa xuất hiện tín hiệu cải thiện thanh khoản.

Bất động sản giảm 0,59% với giá trị giao dịch khoảng 1.763,6 tỷ đồng. NVL giảm 6,79%, tiếp tục là tâm điểm tiêu cực. VIC giảm 0,82%, VRE giảm 1,02%, VPI giảm 2,26% và DXG giảm 0,49%. Ngược lại, VHM tăng 0,43%, KDH tăng 0,33% và TCH tăng 0,88%. Sự phân hóa này cho thấy nhà đầu tư đang lựa chọn kỹ hơn thay vì mua theo nhóm.

Công nghệ cũng chịu áp lực. Chỉ số nhóm công nghệ giảm 0,79%. FPT đóng cửa ở 63.200 đồng/cổ phiếu, giảm 0,78% với hơn 3,1 triệu cổ phiếu được giao dịch. GEE giảm 1,10%, ELC giảm 0,38%, trong khi CMG đứng giá. Dòng tiền tập trung nhiều hơn ở các mã giảm giá cho thấy nhóm công nghệ chưa lấy lại được cân bằng sau các nhịp rung lắc cuối tháng.

Ở nhóm bán lẻ, diễn biến cũng không hoàn toàn đồng thuận. PNJ giảm sàn 6,84% phiên thứ hai liên tiếp, tạo áp lực tâm lý lên nhóm tiêu dùng. Trong khi đó, kỳ vọng lợi nhuận quý III của một số doanh nghiệp bán lẻ điện máy và chuỗi hiện đại vẫn được giới phân tích đánh giá tích cực nhờ sức mua trong nước cải thiện. Sự đối lập giữa yếu tố cơ bản ngành và biến động riêng của từng doanh nghiệp tiếp tục làm tăng tính phân hóa.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Dầu khí và vật liệu cơ bản trở thành điểm sáng

Trái ngược với nhóm tài chính và bất động sản, năng lượng là một trong những điểm sáng rõ nhất phiên 29/9. Chỉ số ngành tăng 0,98%. PVT tăng 6,4%, PVP tăng 5,04%, PLX tăng 2,39%, PVS tăng 2,1%, PVD tăng 1,61% và BSR tăng 0,31%. Giá dầu quốc tế duy trì ở vùng cao tiếp tục hỗ trợ tâm lý đối với nhóm dầu khí, đồng thời thúc đẩy dòng tiền tìm đến các doanh nghiệp vận tải dầu, dịch vụ kỹ thuật và phân phối nhiên liệu.

PVT nổi bật cả về mức tăng giá, thanh khoản và giao dịch của khối ngoại. Tuy nhiên, sau nhiều phiên tăng liên tiếp, biến động ngắn hạn của nhóm dầu khí có thể lớn hơn khi hoạt động chốt lời xuất hiện. Vì vậy, sức mạnh của nhóm này cần được đánh giá cùng với diễn biến giá dầu và khả năng duy trì thanh khoản, thay vì chỉ dựa trên mức tăng một phiên.

Vật liệu cơ bản tăng 1,64%, với GVR tăng 3,42% và HPG tăng 0,5%. Nhóm cao su ghi nhận sự lan tỏa tốt hơn khi một số mã như DPR, TRC cũng tăng trên 3%. Đây là một trong số ít nhóm tạo được sắc xanh tương đối rõ trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch thận trọng.

Đối với logistics, bức tranh cơ bản vẫn có điểm hỗ trợ từ hoạt động xuất nhập khẩu. Số liệu đến giữa tháng 9 cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ, qua đó củng cố kỳ vọng về sản lượng hàng hóa qua cảng và nhu cầu vận tải trong quý III. Tuy vậy, giá dầu cao tạo tác động khác nhau giữa các phân khúc: hàng không và vận tải đường bộ nhạy cảm hơn với chi phí nhiên liệu, trong khi cảng biển, logistics và vận tải container chịu tác động gián tiếp và phụ thuộc nhiều hơn vào sản lượng hàng hóa, giá dịch vụ và cơ cấu hợp đồng.

Nhóm điện, điện tử viễn thông và y tế nhìn chung chưa tạo ảnh hưởng lớn đến chỉ số trong phiên. GEE giảm 1,10% và ELC giảm 0,38%, cho thấy các cổ phiếu liên quan thiết bị điện và công nghệ viễn thông vẫn phân hóa. Trong bối cảnh dòng tiền chung yếu, các nhóm có tính phòng thủ hoặc câu chuyện tăng trưởng riêng có thể đóng vai trò cân bằng danh mục, nhưng chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy dòng tiền đang chuyển dịch mạnh sang các nhóm này.

Tổng thể, phiên 29/9 chưa làm thay đổi đáng kể cấu trúc thị trường. VN-Index giữ được vùng hỗ trợ gần nhưng thanh khoản xuống thấp và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Dòng tiền đang thu hẹp phạm vi, ưu tiên các nhóm có câu chuyện rõ như dầu khí, vật liệu cơ bản hoặc kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III. Để xác nhận một nhịp hồi bền hơn, thị trường cần đồng thời cải thiện thanh khoản và lấy lại vai trò dẫn dắt của ngân hàng, chứng khoán hoặc nhóm vốn hóa lớn.

chứng khoán 29/9 VN-Index ngân hàng bất động sản dầu khí công nghệ Logistics bán lẻ

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Hải Phòng

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Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
NL 99.99 13,300 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,200 ▼100K
Trang sức 99.9 13,560 ▼40K 14,160 ▼40K
Trang sức 99.99 13,570 ▼40K 14,170 ▼40K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139 ▼1250K 142 ▼1277K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139 ▼1250K 1,421 ▲1279K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,365 ▲1K 141 ▼1268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲99K 139,604 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲75K 105,911 ▲75K
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