Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

VN-Index mất hơn 30 điểm, áp lực bán tăng sau mốc nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch 21-25/9 với biên độ dao động lớn. Sau khi kết thúc tuần trước tại 1.815,66 điểm, VN-Index đóng cửa ngày 25/9 ở 1.785,11 điểm, giảm 30,55 điểm, tương ứng 1,68%. HNX-Index kết tuần ở 272,21 điểm, thấp hơn mức 275,29 điểm của cuối tuần trước.

Phiên đầu tuần 21/9 ghi nhận áp lực bán mạnh ngay trong ngàythị trường Việt Nam chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. VN-Index mất gần 16 điểm và lùi xuống dưới 1.800 điểm. Sang ngày 22/9, lực cầu ở nhóm vốn hóa lớn giúp chỉ số hồi lên 1.816,93 điểm, nhưng nhịp phục hồi không duy trì được lâu.

Hai phiên 23 và 24/9 trở thành vùng điều chỉnh mạnh nhất của tuần. VN-Index lần lượt giảm 15,28 điểm xuống 1.801,65 điểm và giảm thêm 26,56 điểm xuống 1.775,09 điểm. Đến ngày 25/9, chỉ số hồi 10,02 điểm lên 1.785,11 điểm, nhưng thanh khoản trên HOSE chỉ còn gần 15,3 nghìn tỷ đồng, thấp hơn phiên trước. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, song chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng hồi phục bền vững.

Dòng vốn ngoại cũng là yếu tố gây sức ép. Sau tuần trước mua ròng khoảng 2,68 nghìn tỷ đồng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng trong phần lớn các phiên của tuần này. Riêng ngày 21/9 khối ngoại bán ròng gần 668 tỷ đồng trên HOSE, ngày 23/9 hơn 1.000 tỷ đồng, ngày 24/9 khoảng 916 tỷ đồng và ngày 25/9 khoảng 254 tỷ đồng; phiên 22/9 chỉ mua ròng nhẹ gần 63 tỷ đồng.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản chịu sức ép, logistics nổi bật

Nhóm tài chính ngân hàng phân hóa mạnh. CTG kết tuần tại 30.150 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 0,33% so với cuối tuần trước. VIB giảm từ 13.600 đồng xuống 13.400 đồng, trong khi một số mã như VPB, TCB, HDB hay MSB có những phiên hồi phục đáng kể nhưng chưa tạo được trạng thái đồng thuận cho toàn ngành. Phiên 23/9, ngân hàng là một trong số ít nhóm có đóng góp tích cực khi TCB tăng 2,6%, LPB tăng 2,2%, MSB tăng 4,8%, HDB tăng 1,6% và TPB tăng 3,5%.

Cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực rõ hơn. SSI giảm từ 21.400 đồng xuống 20.700 đồng, tương ứng khoảng 3,27%; VIX giảm khoảng 3,8% xuống 12.650 đồng. FTS cũng lùi từ 21.000 đồng còn 20.100 đồng. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng sau khi kỳ vọng nâng hạng đã được phản ánh đáng kể vào giá trong giai đoạn trước.

Bất động sản tiếp tục là nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số, đặc biệt các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. VRE giảm khoảng 5,1% trong tuần, từ 25.500 đồng xuống 24.200 đồng. VIC và VHM nhiều lần tạo biến động lớn cho VN-Index: cùng giảm mạnh trong phiên 21/9, hồi phục ngày 22/9, tiếp tục gây sức ép ngày 23-24/9 trước khi trở thành động lực chính cho phiên hồi ngày 25/9.

Ngược lại, nhóm logistics xuất hiện điểm sáng rõ. VTP tăng từ 49.100 đồng cuối tuần trước lên 52.800 đồng, tương ứng khoảng 7,54%. Đáng chú ý, cổ phiếu tăng kịch trần trong phiên 24/9 sau thông tin doanh nghiệp đề xuất phát triển Trung tâm Logistics thông minh Lao Bảo tại Quảng Trị. GMD cũng giữ trạng thái ổn định hơn mặt bằng chung, chốt tuần ở 77.400 đồng, tăng nhẹ khoảng 0,13%.

Công nghệ, bán lẻ, điện và y tế phân hóa theo câu chuyện riêng

Ở nhóm công nghệ, FPT kết tuần tại 64.700 đồng, giảm khoảng 0,74% so với mức giá đã điều chỉnh cuối tuần trước. Trái lại, FOX tăng từ 60.700 đồng lên 62.800 đồng, tương ứng khoảng 3,46%, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến một số doanh nghiệp có nền tảng hoạt động ổn định trong lĩnh vực viễn thông và hạ tầng số.

Nhóm bán lẻ có diễn biến tích cực hơn. MWG đóng cửa ở 73.400 đồng, tăng khoảng 1,24% trong tuần. Cổ phiếu giảm trong phiên đầu tuần nhưng phục hồi ở các phiên sau, phản ánh kỳ vọng vào tiêu dùng và hiệu quả kinh doanh của các chuỗi bán lẻ vẫn được duy trì.

Ở nhóm điện, POW giảm nhẹ khoảng 1,19% xuống 12.450 đồng. Nhóm y tế tương đối ổn định, với DHG giảm khoảng 0,44% xuống 90.100 đồng. Biến động hẹp của các cổ phiếu phòng thủ cho thấy dòng tiền chưa có sự dịch chuyển mạnh sang nhóm này, nhưng mức giảm nhìn chung thấp hơn nhiều so với các nhóm có hệ số nhạy cảm cao với thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là VGC tăng khoảng 5,56% trong tuần lên 42.750 đồng. Cổ phiếu này tăng liên tiếp trong các phiên 22-25/9, trở thành một trong những mã có diễn biến nổi bật ở nhóm khu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Nhìn tổng thể, tuần 21-25/9 đánh dấu sự chuyển trạng thái từ kỳ vọng nâng hạng sang giai đoạn đánh giá lại dòng tiền thực tế. Chỉ số giảm nhưng mức độ phân hóa giữa các nhóm ngành khá lớn. Các cổ phiếu có câu chuyện riêng về hạ tầng, logistics, bán lẻ hoặc khu công nghiệp vẫn thu hút dòng tiền, trong khi chứng khoán và một phần bất động sản chịu áp lực chốt lời rõ hơn.