BIDV - Sumi Trust TP.HCM được yêu cầu khắc phục tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa có Thông báo số 280/TB-TTRA ngày 16/9/2026 về kết luận thanh tra Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - Sumi Trust Chi nhánh TP.HCM, viết tắt là BSL HCM.

Theo thông báo, cuộc thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 187/QĐ-TTRA ngày 6/7/2026 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực. Ngày 10/9/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 97/KL-TTRA về thanh tra BSL HCM.

BSL HCM được thành lập theo văn bản số 6621/NHNN-TTGSNH ngày 21/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - Sumi Trust.

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Kết quả thanh tra ghi nhận, nhìn chung trong thời kỳ thanh tra, BSL HCM có những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh. Việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; quản lý tài sản, thu nhập, chi phí, mua sắm tài sản, hàng hóa, xây dựng, sửa chữa tài sản; xử lý nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý, hạn chế nợ xấu; thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhìn chung thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định BSL HCM còn một số hạn chế, tồn tại, sai sót trong hoạt động cấp tín dụng. Cụ thể, công tác thẩm định và quyết định cho thuê; kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định.

Về nguyên nhân chủ quan, kết luận nêu BSL HCM chấp hành chưa chặt chẽ các quy định về cho thuê, còn tồn tại, sai sót trong thẩm định cho thuê, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê.

Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về các tập thể, cá nhân thẩm định và đề xuất, xét duyệt cho thuê, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê và thực hiện các nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến các tồn tại, sai sót.

Kết luận thanh tra đưa ra 1 khuyến nghị và 2 kiến nghị đối với trụ sở chính BSL; 1 khuyến nghị và 4 kiến nghị đối với BSL HCM. Trong đó, cơ quan thanh tra yêu cầu trụ sở chính BSL và BSL HCM chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai sót theo từng nội dung được nêu trong kết luận thanh tra.