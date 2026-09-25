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BIDV - Sumi Trust TP.HCM được yêu cầu khắc phục tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng

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14:41 | 25/09/2026
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Kết luận thanh tra xác định BIDV - Sumi Trust Chi nhánh TP.HCM còn một số hạn chế, sai sót trong thẩm định, quyết định cho thuê và giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê.
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa có Thông báo số 280/TB-TTRA ngày 16/9/2026 về kết luận thanh tra Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - Sumi Trust Chi nhánh TP.HCM, viết tắt là BSL HCM.

Theo thông báo, cuộc thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 187/QĐ-TTRA ngày 6/7/2026 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực. Ngày 10/9/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 97/KL-TTRA về thanh tra BSL HCM.

BSL HCM được thành lập theo văn bản số 6621/NHNN-TTGSNH ngày 21/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - Sumi Trust.

BIDV
Ảnh minh hoạ

Kết quả thanh tra ghi nhận, nhìn chung trong thời kỳ thanh tra, BSL HCM có những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh. Việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; quản lý tài sản, thu nhập, chi phí, mua sắm tài sản, hàng hóa, xây dựng, sửa chữa tài sản; xử lý nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý, hạn chế nợ xấu; thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhìn chung thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định BSL HCM còn một số hạn chế, tồn tại, sai sót trong hoạt động cấp tín dụng. Cụ thể, công tác thẩm định và quyết định cho thuê; kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định.

Về nguyên nhân chủ quan, kết luận nêu BSL HCM chấp hành chưa chặt chẽ các quy định về cho thuê, còn tồn tại, sai sót trong thẩm định cho thuê, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê.

Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về các tập thể, cá nhân thẩm định và đề xuất, xét duyệt cho thuê, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê và thực hiện các nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến các tồn tại, sai sót.

Kết luận thanh tra đưa ra 1 khuyến nghị và 2 kiến nghị đối với trụ sở chính BSL; 1 khuyến nghị và 4 kiến nghị đối với BSL HCM. Trong đó, cơ quan thanh tra yêu cầu trụ sở chính BSL và BSL HCM chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai sót theo từng nội dung được nêu trong kết luận thanh tra.

BIDV - Sumi Trust BSL HCM kết luận thanh tra cho thuê tài chính ngân hàng nhà nước Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - Sumi Trust

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân

Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân

'Phim ngắn' tràn lan trên mạng, Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát

Ngày Đổi mới sáng tạo 2026: Không để công nghệ dừng ở phòng nghiên cứu

Ngày Đổi mới sáng tạo 2026: Không để công nghệ dừng ở phòng nghiên cứu

Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

Điện tử tiêu dùng

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vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

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Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

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'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu