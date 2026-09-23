Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

VN-Index đảo chiều giảm về cuối phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 23/9 mở cửa trong trạng thái thận trọng nhưng vẫn giữ được sắc xanh trong phần lớn phiên sáng. VN-Index chủ yếu dao động quanh vùng 1.812-1.823 điểm trước khi áp lực bán tăng mạnh trong buổi chiều, khiến chỉ số đảo chiều và lùi sát mốc tâm lý 1.800 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm 15,28 điểm, tương đương 0,84%, xuống 1.801,65 điểm. VN30-Index giảm 10,45 điểm, còn 1.954,91 điểm. HNX-Index giảm 0,48 điểm xuống 276,45 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,12 điểm về 126,01 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về bên bán với 174 mã giảm, 133 mã tăng và 62 mã đứng giá.

Thanh khoản có dấu hiệu cải thiện so với phiên liền trước nhưng chưa tạo được sự đồng thuận về xu hướng. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 12.637 tỷ đồng, tăng 23,27% so với phiên 22/9. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 17.746 tỷ đồng, với hơn 669,6 triệu cổ phiếu được sang tay.

Diễn biến của chỉ số bị chi phối đáng kể bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC là mã gây áp lực mạnh nhất, lấy đi khoảng 12,29 điểm của VN-Index; VHM làm mất thêm khoảng 2,03 điểm. Ngược lại, TCB đóng góp khoảng 1,30 điểm, trong khi LPB, GEE, HDB và MSB cũng hỗ trợ chỉ số.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 23/9

Dòng tiền phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành

Nhóm tài chính là một trong số ít nhóm giữ được sắc xanh. Ở ngân hàng, MSB tăng 4,81%, TPB tăng 3,51%, TCB tăng 2,63% và HDB tăng 1,63%. SHB nhích 0,43%. Ở chiều ngược lại, VPB giảm 0,71%, ACB giảm 0,91% và MBB giảm 0,5%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều trong nhóm ngân hàng mà tập trung vào một số mã có thanh khoản cao.

Nhóm chứng khoán tiếp tục phân hóa theo thanh khoản. SSI giảm 0,48%, VIX giảm 0,77%, trong khi HCM vẫn giữ được sắc xanh. Việc giá trị khớp lệnh trên HoSE tăng trở lại là yếu tố hỗ trợ cho nhóm chứng khoán, nhưng độ rộng thị trường yếu khiến sức bật của nhóm chưa đồng đều.

Bất động sản là nhóm gây sức ép lớn nhất lên thị trường khi chỉ số ngành giảm khoảng 2,33%. VIC giảm 3,2%, VHM giảm 1,73%, NVL giảm 1,99%, NLG giảm 2,52%, DIG giảm 1,49% và VRE giảm 0,8%. Việc hai cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và VHM cùng giảm khiến mức giảm của VN-Index lớn hơn đáng kể so với diễn biến ở nhiều nhóm ngành còn lại.

Ở nhóm công nghệ và điện tử, diễn biến tích cực hơn nhưng cũng có sự phân hóa. GEE tăng 6,62%, ELC tăng 3,85%, trong khi FPT giảm 0,75% và CMG giảm 1,3%. Nhóm viễn thông tăng nhẹ, trong đó VGI duy trì sắc xanh. Đây là nhóm cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có câu chuyện riêng thay vì mua trên diện rộng.

Nhóm bán lẻ có một số điểm sáng. MWG tăng 0,55%, trong khi FRT và DGW cũng giao dịch tích cực. Ở nhóm logistics và cảng biển, GMD tăng 0,52%, cho thấy trạng thái phân hóa thay vì một nhịp tăng đồng thuận. Với nhóm điện, GEG giảm 1,21%, trái ngược mức tăng mạnh của GEE ở mảng thiết bị điện. Nhóm chăm sóc sức khỏe giảm khoảng 0,4%; riêng IMP giảm 1,33%.

Nguồn finance.vietstock

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.062 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại VPB với gần 289 tỷ đồng, ACB khoảng 142 tỷ đồng, VHM khoảng 131 tỷ đồng, TCB khoảng 86 tỷ đồng và FRT gần 77 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 7,6 tỷ đồng, trong khi UPCoM ghi nhận trạng thái mua ròng.

Việc khối ngoại tiếp tục bán ròng trong bối cảnh VN-Index đứng sát 1.800 điểm làm gia tăng sự thận trọng của dòng tiền. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh tăng hơn 23% cho thấy bên mua vẫn hiện diện tại một số nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngân hàng, bán lẻ, công nghệ và thiết bị điện.

Về kỹ thuật, VN-Index đã đóng cửa dưới đường xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7/2026. Dù vậy, thanh khoản hiện chưa đủ lớn để xác nhận một xu hướng giảm mới. Phiên 23/9 vì thế phản ánh trạng thái giằng co mạnh quanh mốc 1.800 điểm, trong đó áp lực từ nhóm bất động sản và giao dịch bán ròng của khối ngoại đang lấn át các điểm sáng cục bộ ở nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu tăng trưởng.