VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ

Ngày 18/9/2026, VinFast công bố bước tiến mới trong chiến lược phát triển tại Bắc Mỹ, tập trung mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ tại Mỹ. Hãng đã hoàn tất thỏa thuận nhượng quyền đối với 3 đại lý 2S (bán hàng và dịch vụ) tại khu vực Redondo Beach và Tustin, bang California.

Ba đại lý mới sẽ cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast, hỗ trợ bảo hành và triển khai các dịch vụ hậu mãi cho khách hàng. Người mua có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và nhận tư vấn về hai mẫu SUV điện VF 8 và VF 9 tại các đại lý này.

VinFast hoàn tất thỏa thuận nhượng quyền 3 đại lý 2S tại California. Ảnh: VinFast.

VinFast cho biết công ty tiếp tục tìm kiếm, đánh giá và đàm phán với các đối tác tiềm năng tại nhiều khu vực khác trên toàn nước Mỹ. Việc mở rộng mạng lưới nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống bán hàng và dịch vụ, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các dịch vụ sau bán hàng ngay tại khu vực sinh sống.

Ông Brian Finnerty, Tổng Giám đốc VinFast Bắc Mỹ, chia sẻ: “Tầm nhìn của chúng tôi rất rõ ràng: VinFast đang tiếp tục xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo thông qua đầu tư vào trải nghiệm khách hàng, kiện toàn đội ngũ nhân sự, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chính sách và mạng lưới bán hàng - dịch vụ”.

“Các đại lý mới được đưa vào hoạt động sẽ bảo đảm khách hàng có thể tiếp cận đầy đủ dịch vụ bán hàng, bảo dưỡng và bảo hành ngay trong khu vực mình sinh sống. Đây không chỉ là bước mở rộng mạng lưới mà còn là cam kết dài hạn của VinFast đối với thị trường Mỹ trong chặng đường tăng trưởng tiếp theo”. Ông Brian Finnerty nhấn mạnh.

Cải thiện trải nghiệm và giảm tổng chi phí bảo hành

Trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, VinFast đặt khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động kinh doanh tại Bắc Mỹ. Hãng tập trung đầu tư vào năng lực dịch vụ tại các khu vực trọng điểm, qua đó tăng sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Việc mở rộng hệ thống đại lý bán hàng và dịch vụ cũng hướng tới tối ưu tổng chi phí sở hữu xe. Khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành và hậu mãi gần nơi sinh sống thay vì phụ thuộc vào một mạng lưới có phạm vi phục vụ hạn chế.

VinFast tập trung cải thiện trải nghiệm và giảm tổng chi phí bảo hành. Ảnh: VinFast.

Song song với việc mở rộng hệ thống đại lý, VinFast tiếp tục triển khai Chương trình Xe đã qua sử dụng Chính hãng (CPO) tại Mỹ. Chương trình bổ sung lựa chọn xe điện cho khách hàng, đồng thời áp dụng quy trình kiểm định theo tiêu chuẩn của hãng và chính sách bảo hành lên tới 10 năm.

VinFast đang triển khai đồng thời hai hướng đi gồm phát triển mạng lưới bán hàng, dịch vụ và mở rộng chương trình CPO tại Bắc Mỹ. Hãng xem đây là những cấu phần trong kế hoạch xây dựng hệ sinh thái phục vụ khách hàng và duy trì hoạt động tại thị trường Mỹ trong giai đoạn tiếp theo.