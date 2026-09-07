Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9 vừa công bố Thông báo số 236/TB-TTNH ngày 30/7/2026 về kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum, gọi tắt là BIDV Kon Tum.

Cuộc thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng.

Cơ quan thanh tra đồng thời kiểm tra việc triển khai giảm mặt bằng lãi suất cho vay theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/4/2026, trong trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung trước hoặc sau giai đoạn này nếu có liên quan.

Một số hồ sơ tín dụng còn hạn chế

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum. Ảnh BIDV

Theo kết luận, trong bối cảnh kinh tế, xã hội và thị trường tài chính tiền tệ còn nhiều khó khăn, BIDV Kon Tum được đánh giá đã bám sát và chấp hành tương đối tốt các quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ về hoạt động cho vay.

Nguồn vốn tín dụng của chi nhánh được đánh giá đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn. Hoạt động tín dụng cũng tập trung vào một số lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Kết luận cho biết BIDV Kon Tum tích cực xử lý, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng sau xử lý rủi ro, đồng thời kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh có lãi trong thời kỳ được thanh tra.

Đối với công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, cơ quan thanh tra ghi nhận BIDV Kon Tum chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BIDV.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót tại một số hồ sơ tín dụng.

Cụ thể, một số hồ sơ còn hạn chế nhất định trong khâu thẩm định và kiểm tra, giám sát vốn vay. Một số hạn chế, thiếu sót khác liên quan đến tài sản bảo đảm, trong đó có trường hợp giá trị định giá chưa kịp thời, phù hợp với thời điểm định giá.

Đây là những khâu quan trọng trong quy trình cấp tín dụng, bởi chất lượng thẩm định, kiểm soát mục đích sử dụng vốn và đánh giá tài sản bảo đảm có liên quan trực tiếp đến khả năng nhận diện, kiểm soát rủi ro của ngân hàng.

Cảnh báo rủi ro với khách hàng vay tại nhiều tổ chức tín dụng

Ngoài các hạn chế nêu trên, kết quả thanh tra còn ghi nhận một số khoản vay có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cần tiếp tục theo dõi.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đề cập trường hợp một khách hàng vay vốn tại BIDV Kon Tum đồng thời có quan hệ vay vốn với nhiều tổ chức tín dụng. Theo đánh giá của cơ quan thanh tra, trường hợp này có thể tiềm ẩn rủi ro trong quá trình sử dụng vốn vay cũng như khả năng trả nợ của khách hàng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đoàn thanh tra đã yêu cầu BIDV Kon Tum báo cáo, giải trình các hạn chế, thiếu sót được phát hiện. Giám đốc chi nhánh được yêu cầu chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sai sót, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Thông báo cũng nêu rõ quá trình thanh tra không phát sinh biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với BIDV Kon Tum. Đây là điểm cần phân biệt giữa những hạn chế, thiếu sót được cơ quan thanh tra yêu cầu khắc phục với hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Sau thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã yêu cầu BIDV và BIDV Kon Tum thực hiện 7 nội dung kiến nghị, nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót và góp phần nâng cao tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động ngân hàng.

Thông tin từ kết luận thanh tra cho thấy yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng, giám sát dòng vốn và nhận diện sớm các khoản vay tiềm ẩn rủi ro tiếp tục là những nội dung trọng tâm trong quản trị hoạt động ngân hàng, đặc biệt khi một khách hàng có quan hệ tín dụng tại nhiều tổ chức.