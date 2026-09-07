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Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

Đình Tưởng

Đình Tưởng

14:19 | 07/09/2026
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ghi nhận một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum còn hạn chế trong thẩm định, giám sát vốn vay và định giá tài sản bảo đảm.
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Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9 vừa công bố Thông báo số 236/TB-TTNH ngày 30/7/2026 về kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum, gọi tắt là BIDV Kon Tum.

Cuộc thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng.

Cơ quan thanh tra đồng thời kiểm tra việc triển khai giảm mặt bằng lãi suất cho vay theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/4/2026, trong trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung trước hoặc sau giai đoạn này nếu có liên quan.

Một số hồ sơ tín dụng còn hạn chế

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum. Ảnh BIDV
Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum. Ảnh BIDV

Theo kết luận, trong bối cảnh kinh tế, xã hội và thị trường tài chính tiền tệ còn nhiều khó khăn, BIDV Kon Tum được đánh giá đã bám sát và chấp hành tương đối tốt các quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ về hoạt động cho vay.

Nguồn vốn tín dụng của chi nhánh được đánh giá đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn. Hoạt động tín dụng cũng tập trung vào một số lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Kết luận cho biết BIDV Kon Tum tích cực xử lý, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng sau xử lý rủi ro, đồng thời kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh có lãi trong thời kỳ được thanh tra.

Đối với công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, cơ quan thanh tra ghi nhận BIDV Kon Tum chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BIDV.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót tại một số hồ sơ tín dụng.

Cụ thể, một số hồ sơ còn hạn chế nhất định trong khâu thẩm định và kiểm tra, giám sát vốn vay. Một số hạn chế, thiếu sót khác liên quan đến tài sản bảo đảm, trong đó có trường hợp giá trị định giá chưa kịp thời, phù hợp với thời điểm định giá.

Đây là những khâu quan trọng trong quy trình cấp tín dụng, bởi chất lượng thẩm định, kiểm soát mục đích sử dụng vốn và đánh giá tài sản bảo đảm có liên quan trực tiếp đến khả năng nhận diện, kiểm soát rủi ro của ngân hàng.

Cảnh báo rủi ro với khách hàng vay tại nhiều tổ chức tín dụng

Ngoài các hạn chế nêu trên, kết quả thanh tra còn ghi nhận một số khoản vay có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cần tiếp tục theo dõi.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đề cập trường hợp một khách hàng vay vốn tại BIDV Kon Tum đồng thời có quan hệ vay vốn với nhiều tổ chức tín dụng. Theo đánh giá của cơ quan thanh tra, trường hợp này có thể tiềm ẩn rủi ro trong quá trình sử dụng vốn vay cũng như khả năng trả nợ của khách hàng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đoàn thanh tra đã yêu cầu BIDV Kon Tum báo cáo, giải trình các hạn chế, thiếu sót được phát hiện. Giám đốc chi nhánh được yêu cầu chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sai sót, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Thông báo cũng nêu rõ quá trình thanh tra không phát sinh biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với BIDV Kon Tum. Đây là điểm cần phân biệt giữa những hạn chế, thiếu sót được cơ quan thanh tra yêu cầu khắc phục với hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Sau thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã yêu cầu BIDV và BIDV Kon Tum thực hiện 7 nội dung kiến nghị, nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót và góp phần nâng cao tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động ngân hàng.

Thông tin từ kết luận thanh tra cho thấy yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng, giám sát dòng vốn và nhận diện sớm các khoản vay tiềm ẩn rủi ro tiếp tục là những nội dung trọng tâm trong quản trị hoạt động ngân hàng, đặc biệt khi một khách hàng có quan hệ tín dụng tại nhiều tổ chức.

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Phan Thiết

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00

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