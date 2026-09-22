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Thanh tra chỉ ra vi phạm tại hai chi nhánh Sacombank

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17:26 | 22/09/2026
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 ghi nhận một số vi phạm, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng tại Sacombank Quảng Ngãi, đồng thời chỉ ra các tồn tại trong thẩm định, giám sát vốn vay và xử lý nợ tại Sacombank Huế.
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) Chi nhánh Huế và Chi nhánh Quảng Ngãi. Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, xử lý nợ xấu, phòng chống rửa tiền và việc triển khai chủ trương giảm mặt bằng lãi suất.

Sacombank Huế còn hạn chế trong thẩm định, giám sát vốn vay

Cơ quan thanh tra chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, thẩm định và giám sát vốn vay tại các chi nhánh được thanh tra. Ảnh: Sacombank.
Cơ quan thanh tra chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, thẩm định và giám sát vốn vay tại các chi nhánh được thanh tra. Ảnh: Sacombank.

Theo thông báo kết luận, ngày 16/9/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 ban hành Kết luận thanh tra số 274/KL-TTNH đối với Sacombank Huế.

Cơ quan thanh tra đánh giá về cơ bản Sacombank Huế đã chấp hành tương đối tốt các quy định của NHNN và Sacombank về hoạt động cấp tín dụng; tuân thủ quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Chi nhánh cũng triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng và tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy công tác thẩm định cho vay vẫn còn trường hợp chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ. Việc kiểm tra, giám sát vốn vay tại một số khoản vay cũng chưa được thực hiện đầy đủ; bên cạnh đó còn có sai sót trong việc định giá tài sản bảo đảm theo quy định nội bộ của ngân hàng.

Đối với phân loại nợ và trích lập dự phòng, đoàn thanh tra xác định Sacombank Huế thực hiện theo các quy định hiện hành đối với các hồ sơ được kiểm tra. Hoạt động sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro nhìn chung phù hợp với quy định.

Đáng chú ý, trong công tác xử lý nợ xấu, cơ quan thanh tra ghi nhận tại thời điểm thanh tra, nợ xấu của chi nhánh tăng so với đầu năm. Một số khoản nợ chưa được nhận diện rủi ro sớm để có biện pháp xử lý kịp thời; việc thu hồi nợ phát sinh và nợ ngoại bảng sau xử lý rủi ro còn hạn chế.

Về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, Sacombank Huế được đánh giá chấp hành đầy đủ các quy định liên quan; đồng thời thực hiện việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026.

Thanh tra NHNN Khu vực 9 không áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với Sacombank Huế. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra đã đưa ra 6 kiến nghị, yêu cầu chi nhánh hạn chế các rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Thông báo kết luận thanh tra đối với Sacombank Chi nhánh Huế và Sacombank Chi nhánh Quảng Ngãi do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 công bố trong tháng 9/2026. Nguồn: NHNN
Thông báo kết luận thanh tra đối với Sacombank Chi nhánh Huế và Sacombank Chi nhánh Quảng Ngãi do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 công bố trong tháng 9/2026. Nguồn: NHNN

Sacombank Quảng Ngãi được yêu cầu khắc phục vi phạm, hạn chế

Đối với Sacombank Quảng Ngãi, Kết luận thanh tra số 271/KL-TTNH được Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 ban hành ngày 15/9/2026.

Qua thanh tra, cơ quan quản lý ghi nhận chi nhánh cơ bản chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng; phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Các hồ sơ xử lý nợ xấu, thu hồi nợ ngoại bảng được kiểm tra cũng cơ bản thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, thông báo kết luận nêu rõ Sacombank Quảng Ngãi “còn có một số vi phạm, hạn chế” liên quan đến hoạt động cấp tín dụng. Các nội dung được chỉ ra gồm công tác thẩm định thời hạn cho vay; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và một số hạn chế, sai phạm khác tiềm ẩn rủi ro đối với một số trường hợp cấp tín dụng.

Việc triển khai thực hiện chủ trương giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại chi nhánh cũng còn một số hạn chế cần tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục.

Theo thông báo, Thanh tra NHNN Khu vực 9 không áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Chánh Thanh tra đã đưa ra 8 kiến nghị, trong đó có 6 kiến nghị đối với Sacombank Quảng Ngãi và 2 kiến nghị đối với Sacombank, yêu cầu thực hiện nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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AUD 17693 17966 18540
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CHF 30694 31070 31704
CNY 0 3828 3924
EUR 28913 29132 30213
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HKD 0 3182 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14377 14965
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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SGD 19,975 20,055 20,646
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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DKK 0 3970 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14483 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19925 20055 20778
THB 0 721.4 0
TWD 0 810 0
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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XAU 14,138,000 0 14,442,000
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THB 0 757 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/09/2026 12:45

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Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

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Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Ai được mời vào bàn tiệc Nhà Trắng đón ông Tập Cận Bình

Ai được mời vào bàn tiệc Nhà Trắng đón ông Tập Cận Bình

Chính phủ dự kiến hỗ trợ gần 345.000 tỷ đồng thuế, phí

Chính phủ dự kiến hỗ trợ gần 345.000 tỷ đồng thuế, phí

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vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

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Thúc đẩy hàng Việt tham gia chuỗi giá trị Halal toàn cầu

Thúc đẩy hàng Việt tham gia chuỗi giá trị Halal toàn cầu

'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

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'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu