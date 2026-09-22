Thanh tra chỉ ra vi phạm tại hai chi nhánh Sacombank

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) Chi nhánh Huế và Chi nhánh Quảng Ngãi. Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, xử lý nợ xấu, phòng chống rửa tiền và việc triển khai chủ trương giảm mặt bằng lãi suất.

Sacombank Huế còn hạn chế trong thẩm định, giám sát vốn vay

Cơ quan thanh tra chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, thẩm định và giám sát vốn vay tại các chi nhánh được thanh tra. Ảnh: Sacombank.

Theo thông báo kết luận, ngày 16/9/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 ban hành Kết luận thanh tra số 274/KL-TTNH đối với Sacombank Huế.

Cơ quan thanh tra đánh giá về cơ bản Sacombank Huế đã chấp hành tương đối tốt các quy định của NHNN và Sacombank về hoạt động cấp tín dụng; tuân thủ quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Chi nhánh cũng triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng và tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy công tác thẩm định cho vay vẫn còn trường hợp chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ. Việc kiểm tra, giám sát vốn vay tại một số khoản vay cũng chưa được thực hiện đầy đủ; bên cạnh đó còn có sai sót trong việc định giá tài sản bảo đảm theo quy định nội bộ của ngân hàng.

Đối với phân loại nợ và trích lập dự phòng, đoàn thanh tra xác định Sacombank Huế thực hiện theo các quy định hiện hành đối với các hồ sơ được kiểm tra. Hoạt động sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro nhìn chung phù hợp với quy định.

Đáng chú ý, trong công tác xử lý nợ xấu, cơ quan thanh tra ghi nhận tại thời điểm thanh tra, nợ xấu của chi nhánh tăng so với đầu năm. Một số khoản nợ chưa được nhận diện rủi ro sớm để có biện pháp xử lý kịp thời; việc thu hồi nợ phát sinh và nợ ngoại bảng sau xử lý rủi ro còn hạn chế.

Về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, Sacombank Huế được đánh giá chấp hành đầy đủ các quy định liên quan; đồng thời thực hiện việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026.

Thanh tra NHNN Khu vực 9 không áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với Sacombank Huế. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra đã đưa ra 6 kiến nghị, yêu cầu chi nhánh hạn chế các rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Thông báo kết luận thanh tra đối với Sacombank Chi nhánh Huế và Sacombank Chi nhánh Quảng Ngãi do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 công bố trong tháng 9/2026. Nguồn: NHNN

Sacombank Quảng Ngãi được yêu cầu khắc phục vi phạm, hạn chế

Đối với Sacombank Quảng Ngãi, Kết luận thanh tra số 271/KL-TTNH được Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 ban hành ngày 15/9/2026.

Qua thanh tra, cơ quan quản lý ghi nhận chi nhánh cơ bản chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng; phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Các hồ sơ xử lý nợ xấu, thu hồi nợ ngoại bảng được kiểm tra cũng cơ bản thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, thông báo kết luận nêu rõ Sacombank Quảng Ngãi “còn có một số vi phạm, hạn chế” liên quan đến hoạt động cấp tín dụng. Các nội dung được chỉ ra gồm công tác thẩm định thời hạn cho vay; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và một số hạn chế, sai phạm khác tiềm ẩn rủi ro đối với một số trường hợp cấp tín dụng.

Việc triển khai thực hiện chủ trương giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại chi nhánh cũng còn một số hạn chế cần tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục.

Theo thông báo, Thanh tra NHNN Khu vực 9 không áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Chánh Thanh tra đã đưa ra 8 kiến nghị, trong đó có 6 kiến nghị đối với Sacombank Quảng Ngãi và 2 kiến nghị đối với Sacombank, yêu cầu thực hiện nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.