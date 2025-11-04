Công nghệ số
Fintech

Visa và DealMe ra mắt dịch vụ mới NanuPay

16:15 | 04/11/2025
Theo đó, chủ thẻ tín dụng Visa được phát hành bởi hai ngân hàng là Techcombank và Sacombank có thể chọn phương thức trả góp ngay tại điểm thanh toán khi chi tiêu, mua sắm tại tại Hàn Quốc mà không cần tải ứng dụng hay mở thêm thẻ mới.
Như vậy, khi du lịch và thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển, NanuPay sẽ mang đến phương thức thanh toán quen thuộc nhưng linh hoạt. Qua đó, việc mở rộng phương thức trả góp vốn phổ biến trong nước đã được kích hoạt ra phạm vi quốc tế, thể hiện nỗ lực của Visa và DealMe trong việc đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam, đồng thời giúp chi tiêu quốc tế trở nên đơn giản, an toàn và tiết kiệm hơn.

Trong giai đoạn thí điểm này, chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ Visa của Techcombank và Sacombank, đây là hai ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp, trên hệ thống cửa hàng miễn thuế Shinsegae Duty Free và một số đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch thẩm mỹ và y tế tại Seoul và Gangnam. Đó là các đơn vị Lien Jang Plastic Surgery & Dermatology, Samsung Miracle Eye Clinic, Le Dental Clinic, Laprin Clinic và nhiều viện, bệnh viện khác, với ưu đãi trả góp 0% lãi suất cùng nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng đặc biệt.

Trong thời gian tới, Visa dự kiến sẽ mở rộng chương trình để mang đến trải nghiệm trả góp 0% tương tự cho chủ thẻ tín dụng Visa tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Philippines và nhiều thị trường quốc tế khác.

Theo khảo sát Green Shoots Radar của Visa, người tiêu dùng Việt Nam, điển hình là Gen Z và Millennials có xu hướng mua sắm các sản phẩm và dịch vụ giá trị cao nhiều hơn mức trung bình của Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, với 7/10 người bày tỏ ý định này, nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (65%) và du lịch (61%). Chính vì vậy, giải pháp trả góp NanuPay tại các cơ sở thẩm mỹ, y tế và cửa hàng miễn thuế ở Hàn Quốc hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng Việt.

Chia sẻ về hợp tác này, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: “Việc hợp tác ra mắt NanuPay cùng DealMe khẳng định cam kết của Visa trong việc mang đến các giải pháp thanh toán xuyên biên giới linh hoạt và an toàn, kết nối toàn bộ hệ sinh thái để những đổi mới có thể tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn. Với vai trò là thương hiệu uy tín, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái thương mại, Visa đồng hành cùng các ngân hàng, công ty công nghệ tài chính, đơn vị bán lẻ và các nền tảng để mang đến cho chủ thẻ Việt Nam cơ hội tiếp cận đa dạng các hình thức trả góp và ưu đãi toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo mọi giao dịch được liền mạch và an toàn, phù hợp với định hướng xây dựng nền kinh tế số toàn diện và không dùng tiền mặt của Chính phủ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho Việt Nam”.

Chủ tịch Cấp cao DealMe, ông Kim Tae Hong, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi hợp tác cùng Visa để ra mắt thành công NanuPay. Tận dụng hạ tầng dịch vụ trả góp tiên tiến sẵn có của Hàn Quốc, chúng tôi đã giới thiệu mô hình giúp thúc đẩy quá trình triển khai trả góp được nhanh chóng và giảm gánh nặng vận hành cho các đơn vị kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán tham gia chương trình nhằm mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng quốc tế”.

