Theo đó, sản phẩm sẽ bao gồm hai phiên bản là thẻ Tín dụng và thẻ Ghi nợ, cho phép người dùng thanh toán tại hàng triệu điểm chấp nhận Visa toàn cầu, đồng thời tích dặm tự động theo chính sách của chương trình Bông Sen Vàng. Thẻ được phát hành và quản lý bởi ACB, hỗ trợ mở thẻ trực tuyến trên ứng dụng Lotusmiles và theo dõi chi tiêu thông qua nền tảng ACB ONE.

Vietnam Airlines cùng ACB và Visa ra mắt thẻ hội viên tích hợp thanh toán Lotusmiles Pay

Vietnam Airlines là đơn vị sở hữu cơ sở dữ liệu gần 7 triệu hội viên và sẽ đảm nhiệm việc tiếp thị sản phẩm, cộng dặm thưởng, nâng hạng hội viên khi đạt điều kiện chi tiêu theo từng chương trình cụ thể. Ngoài ra, Hãng có quyền sở hữu dữ liệu giao dịch thanh toán phát sinh từ sản phẩm, phục vụ cho các hoạt động phân tích hành vi, triển khai ưu đãi cá nhân hóa và phát triển các chương trình bán chéo phù hợp.

“Với chúng tôi, chuyển đổi số không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi cách tiếp cận khách hàng: hiểu đúng, phục vụ trúng và tạo trải nghiệm xuyên suốt. Lotusmiles Pay là một công cụ giúp chúng tôi tiến gần hơn tới mục tiêu đó, khi không chỉ phục vụ trên chuyến bay, mà còn hiện diện trong các giao dịch thường nhật của khách hàng”. Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết.

Trong hợp tác này, ACB giữ vai trò đối tác phát hành và vận hành toàn bộ quy trình nghiệp vụ thẻ, hiện thực hóa trải nghiệm “một trạm” cho người dùng. Cùng năng lực phát triển sản phẩm linh hoạt và hiểu biết sâu sắc hành vi tài chính cá nhân, ACB định hướng đưa Lotusmiles Pay trở thành một phần trong chiến lược phục vụ nhóm khách hàng trung và thượng lưu, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển và có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ liền mạch.

“Chúng tôi tự hào đóng vai trò đối tác phát hành và vận hành toàn diện cho dòng thẻ đặc biệt này. Với năng lực phân tích tài chính chuyên sâu, hệ thống vận hành hiện đại cùng kinh nghiệm trong việc phục vụ nhóm Khách hàng ưu tú, ACB cam kết mang đến hành trình tài chính mượt mà, thông minh và xứng tầm cho Hội viên Lotusmiles”. Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, chia sẻ.

Với nền tảng thanh toán toàn cầu, trong thương vụ hợp tác này, Visa sẽ cung cấp hạ tầng công nghệ thanh toán quốc tế cho Lotusmiles Pay, đảm bảo khả năng sử dụng rộng khắp trong và ngoài nước. Hiện tại Visa đã và đang hợp tác cùng hơn 60 hãng hàng không tại hơn 30 quốc gia và hỗ trợ hơn 700 sáng kiến đồng thương hiệu toàn cầu. Dữ liệu mẫu danh mục thẻ đồng thương hiệu trong lĩnh vực hàng không từ mạng lưới VisaNet vào tháng 1/2024 cho thấy chủ thẻ đồng thương hiệu chi tiêu nhiều hơn gấp 13 lần trên hãng hàng không thành viên và thực hiện nhiều hơn gấp 12 lần các giao dịch hàng không so với chủ thẻ thông thường. Điều này khẳng định giá trị của dòng thẻ đồng thương hiệu và các chương trình ưu đãi, dịch vụ độc quyền từ mạng lưới đối tác toàn cầu của Visa trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế khách hàng.

bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào tham gia lễ ký kết hợp tác chiến lược

Chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, nhấn mạnh: “Việc hợp tác với Vietnam Airlines và ACB thể hiện cam kết lâu dài của Visa trong việc thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam. Lotusmiles Pay kết nối liền mạch giữa hàng không, ngân hàng và công nghệ, đáp ứng nhu cầu chi tiêu đa kênh và tối ưu hóa lợi ích cho người dùng”.

Các hội viên khi sử dụng thẻ tín dụng Lotusmiles Pay có thể lựa chọn một trong hai phương án: tích dặm thưởng và dặm xét hạng không giới hạn theo mức chi tiêu, hoặc tích dặm thưởng kết hợp nâng hạng hội viên (Titan, Vàng, Bạch Kim) dựa trên tổng chi tiêu trong 12 tháng liên tục. Với thẻ ghi nợ, hội viên được tích dặm thưởng theo mức chi tiêu và số dư bình quân tài khoản thanh toán (CASA), phân chia theo từng nhóm giá trị cụ thể và khu vực giao dịch trong nước hoặc quốc tế.

Sản phẩm đã được triển khai thí điểm nội bộ từ tháng 5/2025 để hoàn thiện quy trình và vận hành. Từ tháng 7/2025, Lotusmiles Pay chính thức ra mắt và phân phối rộng rãi thông qua hệ thống số và các điểm tiếp cận dịch vụ của ba bên.