Như vậy, ngoài phương thức thanh toán không tiếp xúc ngay tại các cổng soát vé bằng thẻ Visa phát hành trên toàn cầu, qua các thiết bị di động và thiết bị đeo thông minh, hành khách còn có thể thanh toán thẻ không tiếp xúc tại quầy vé hoặc liên kết thẻ trên ứng dụng HCMC Metro HURC, góp phần tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển và giúp việc đi lại trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là khách du lịch đến TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, hệ thống thanh toán mở EMV tap-to-ride đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Chỉ trong 11 tháng, mạng lưới Visa đã xử lý hai tỉ giao dịch "chạm để đi" trên toàn cầu, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này cho thấy mức độ ưa chuộng của người tiêu dùng đối với phương thức thanh toán không tiếp xúc ngay tại cổng soát vé, và giờ đây, giải pháp này của thẻ Visa đã có mặt trên Tuyến Metro Số 1 TP. Hồ Chí Minh. Với hơn 830 dự án "Tap to Ride" trên toàn cầu, Visa tiếp tục khẳng định cam kết tiên phong trong việc chuyển đổi giao thông đô thị thông qua các giải pháp thanh toán kỹ thuật số đơn giản, tiện lợi và an toàn.

Visa mang trải nghiệm “chạm để đi” cho hành khách Tuyến Metro Số 1 TP. Hồ Chí Minh

"Visa mong muốn trở thành đối tác không thể thiếu trong việc nâng tầm trải nghiệm giao thông công cộng tại Việt Nam. Việc triển khai công nghệ 'chạm để đi' trên Tuyến Metro Số 1 TP. Hồ Chí Minh là một bước tiến quan trọng, giúp đơn giản hóa việc di chuyển hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của quốc gia và nâng cao trải nghiệm hành khách. Sáng kiến này hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu dài hạn của Chính phủ trong việc hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị". Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết.

Trên toàn cầu, hơn 80% giao dịch trực tiếp của Visa được thực hiện thông qua hình thức chạm để thanh toán (tap-to-pay). Tính đến cuối tháng 2 năm 2025, hơn 76% giao dịch trực tiếp bằng thẻ Visa tại Việt Nam là giao dịch không tiếp xúc. Thanh toán không tiếp xúc giúp tăng tốc độ di chuyển, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách và nâng cao hiệu quả của đơn vị quản lý, vận hành hệ thống giao thông.

Với kinh nghiệm xây dựng các hệ thống thanh toán số an toàn và liền mạch cho giao thông đô thị trên toàn cầu, Visa giới thiệu sáng kiến "Một chạm đi mọi trạm. Đi Metro – Chạm thẻ Visa", phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số và hiện đại hóa giao thông đô thị của Việt Nam, đồng thời hướng đến việc thay đổi trải nghiệm di chuyển và thúc đẩy giao thông bền vững.