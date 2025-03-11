Công nghệ số
Nâng cao hiệu suất với AI và dữ liệu thông minh

Nam Giang

Nam Giang

18:50 | 11/03/2025
Ngày 11/3, tại Hà Nội, Hội thảo "Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI: Nâng cao hiệu suất với AI và dữ liệu thông minh" đã được tổ chức thu hút gần 1.000 doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế, tài chính, công nghệ.
Hội thảo được Công ty Cổ phần MISA (MISA) phối hợp tổ chức cùng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme), Visa, BIDV và Viện Chiến lược Công nghệ & Đổi mới sáng tạo (STI) với mục đích tập trung thảo luận về sự thay đổi của nền kinh tế trong kỷ nguyên AI và cách ứng dụng công nghệ này để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV phát biểu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc MISA, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh rằng AI đã trở thành công cụ cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, hội thảo nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp tiếp cận kiến thức thực tiễn và chiến lược ứng dụng AI hiệu quả.

"Để ứng dụng AI hiệu quả, doanh nghiệp cần thay đổi không chỉ về công nghệ mà còn về tư duy quản trị và chiến lược phát triển dài hạn. Nếu không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ, chúng ta không chỉ tụt hậu mà còn có nguy cơ bị đào thải khỏi cuộc chơi đầy cạnh tranh này", ông Lê Hồng Quang Quang cho biết.

Tại hội thảo, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV đã phân tích bức tranh kinh tế thế giới và Việt Nam giai đoạn 2024-2025. Ông nhận định kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, chỉ 2,7%, lạm phát giảm xuống 2,9% năm 2025 (Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF), trong khi thương mại toàn cầu dự báo giảm nhẹ còn 3,2%. Đối với Việt Nam, GDP duy trì đà tăng trưởng nhờ xuất khẩu tăng 14,3%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khởi sắc, đầu tư công được thúc đẩy và chỉ số VN-Index phục hồi 12,2% năm 2023. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức như biến động thương mại, rủi ro tài chính, an ninh mạng và tác động của biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham dự sự kiện

AI không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố quyết định hiệu suất doanh nghiệp. Báo cáo của McKinsey năm 2024 chỉ ra rằng 65% lao động toàn cầu đã ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) vào công việc, nhưng chỉ 15% doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận rõ rệt từ công nghệ này. Các lĩnh vực ứng dụng AI phổ biến nhất bao gồm tiếp thị (54%), công nghệ (39%) và tài chính (16%). Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược AI dài hạn, quản trị dữ liệu và phát triển đội ngũ nhân lực có năng lực để khai thác tối đa tiềm năng công nghệ này.

Đồng quan điểm với TS. Cấn Văn Lực, ông Nguyễn Việt Long - Tiến sĩ Quản lý công nghệ và kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh rằng AI đang định hình lại doanh nghiệp hiện đại. Tỷ lệ ứng dụng AI trên toàn cầu tăng 31% so với năm trước, giúp doanh nghiệp giảm 21-30% chi phí nhờ tự động hóa. AI cũng tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động, yêu cầu nhân sự phát triển các kỹ năng chuyên môn, tư duy chiến lược và làm chủ công nghệ mới. Việc áp dụng AI hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp cải thiện lợi nhuận đầu tư (ROI), tối ưu dòng tiền và tăng khả năng quản trị rủi ro tài chính.

Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc MISA

Để tận dụng tối đa lợi ích của AI, theo ông Long, doanh nghiệp cần nhanh chóng thích nghi, đầu tư vào nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ và tích hợp AI vào từng quy trình vận hành. Xu hướng này không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ hay tài chính mà còn lan rộng sang tiếp thị, chăm sóc khách hàng, sản xuất nội dung và quản lý chuỗi cung ứng. Việc ứng dụng AI một cách có chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

Chia sẻ về chiến lược ứng dụng AI và dữ liệu thông minh trong quản trị doanh nghiệp, ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc MISA cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng AI vào quản trị tăng từ 33% năm 2022 lên 72% năm 2024 (theo IBM, Forbes, McKinsey). Công nghệ này đang hỗ trợ mạnh mẽ trong dịch vụ khách hàng (56%), an ninh mạng (51%), quản lý quan hệ khách hàng (42%) và sản xuất nội dung (40%). Các doanh nghiệp ứng dụng dữ liệu để ra quyết định có thể tăng khả năng thu hút khách hàng cao hơn 23 lần so với doanh nghiệp truyền thống.

Bắt kịp xu hướng ứng dụng AI trong quản trị, MISA phát triển Trợ lý AI MISA AVA, tích hợp vào Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS. MISA AVA giúp doanh nghiệp truy vấn nhanh số liệu, báo cáo trực quan và phân tích chuyên sâu, tạo nền tảng vững chắc cho các quyết định chiến lược. Đồng thời, với công nghệ AI và phân tích dữ liệu, MISA AVA còn dự báo chỉ số quan trọng, hỗ trợ quản trị linh hoạt, tối ưu hiệu quả vận hành.

Trong khuôn khổ sự kiện, MISA ký kết hợp tác với Visa - đối tác hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu, nhằm triển khai giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp

Việc ứng dụng AI giúp tăng năng suất chăm sóc khách hàng lên 1,71 lần, giảm nhân sự từ 600 xuống còn 350 người, đồng thời tối ưu quy trình tài chính, tự động hóa kế toán và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh hơn.

Hiện tại, 5.000 doanh nghiệp đã được cấp hạn mức vay 20.000 tỷ đồng thông qua nền tảng AI của MISA, với tỷ lệ giải ngân thành công cao gấp 4 lần phương thức thông thường. Trong năm 2025, MISA dự kiến triển khai AI Agent - công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự động nhằm tăng năng suất và giảm chi phí vận hành đáng kể.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, MISA đã chính thức ký kết hợp tác với Visa - đối tác hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu nhằm triển khai giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp.

