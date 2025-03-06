Vietship 2025: Cơ hội hợp tác, kết nối ngành đóng tàu

Triển lãm diễn ra từ ngày 5 đến 7/3, với nhiều hoạt động nổi bật như diễn đàn người mua, hội thảo chuyên ngành về chuyển đổi xanh trong ngành hàng hải và điện gió ngoài khơi, ký kết hợp đồng hợp tác…

Vietship 2025 hứa hẹn mang đến một diện mạo mới đột phá, tập trung vào công nghệ đóng tàu và công trình ngoài khơi.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Triển lãm quy tụ gần 200 gian hàng đến từ hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế, với sự góp mặt của các thương hiệu lớn đến từ Na Uy, Hà Lan, Trung Quốc, Phần Lan, Hàn Quốc, Singapore...

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, Triển lãm lần này được SBIC tổ chức trong bối cảnh hết sức đặc biệt, sau nhiều năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, đánh dấu bước ngoặt trong công tác tổ chức và triển lãm uy tín của Việt Nam về công nghiệp đóng tàu và công trình ngoài khơi.

TS Phạm Hoài Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC phát biểu tại lễ khai mạc

“Việt Nam đã xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm nay phải đạt 8%, do đó cần có các ngành để hiện thực hóa mục tiêu này, trong đó có ngành hàng hải, công nghiệp đóng tàu. Việt Nam đang triển khai cam kết về phát thải bằng 0 và SBIC đang triển khai tái cơ cấu toàn diện tổng công ty” - Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh.

Về quá trình tái cơ cấu SBIC, Thứ trưởng cho biết, SBIC đang trong tiến trình phá sản. Đảng, Nhà nước đã có chủ trương, lộ trình giúp SBIC cùng với các thành viên sớm gỡ bỏ gánh nặng nợ nần và hồi sinh ngành đóng tàu từ chính SBIC. Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Xây dựng, cùng đông đảo các đối tác, khách hàng, chắc chắn SBIC sẽ “lột xác” thành công. Bộ Xây dựng mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp, đối tác tiếp tục hợp tác với SBIC trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu tổng công ty.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Theo TS. Phạm Hoài Chung - Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC, kinh tế vận tải biển và công nghiệp tàu thủy là ngành có sức lan tỏa rộng nhất trong Chiến lược phát triển kinh tế biển của mỗi quốc gia biển. SBIC và các liên doanh của mình hoạt động trong lĩnh vực đóng mới, sửa chữa tàu quy mô lớn, chiếm hơn 60% năng lực đóng tàu của Việt Nam.

Chính phủ đang chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu có những chính sách mới hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, thúc đẩy liên kết với các đối tác quốc tế, khuyến khích đầu tư hạ tầng và hỗ trợ hiện đại hóa công nghệ.

Vì vậy, Triển lãm Vietship 2025 trở lại sau thời gian gián đoạn, với một diện mạo hoàn toàn mới, tập trung vào công nghệ đóng tàu và công trình ngoài khơi; nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia đến từ: Nauy, Hà Lan, Trung Quốc, Phần Lan, Hàn Quốc, Singapore. Hoạt động chính là các gian hàng giới thiệu thành tựu nổi bật như: Thiết bị, vật liệu và công nghệ đóng mới, sửa chữa tàu thủy; thiết bị và công nghệ khai thác dầu khí ngoài khơi.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm

Trong khuôn khổ Triển lãm còn diễn ra các hội thảo chuyên ngành với các chủ đề như: Phát triển đội tàu vận tải và ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam; Cơ hội của ngành đóng tàu, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam; Giải pháp và ứng dụng công nghệ xanh trong thiết kế và đóng tàu của Tập đoàn Damen trên toàn cầu; Thực trạng đội tàu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và kế hoạch đầu tư trẻ hóa đội tàu; Giới thiệu các công ước, quy phạm mới trong đóng mới tàu biển sử dụng năng lượng xanh; Kế thừa và định hướng của ngành đóng tàu trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Bên cạnh các phiên thảo luận chính, hội thảo còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp, nhà máy đóng tàu trong và ngoài nước, cơ quan đăng kiểm, đơn vị tư vấn thiết kế cùng các nhà cung ứng vật tư, thiết bị. Các chủ đề được quan tâm sẽ xoay quanh giải pháp năng lượng sạch, công nghệ xanh và xu hướng phát triển bền vững trong ngành hàng hải. Đây cũng là cơ hội để các nhà cung cấp giới thiệu những thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe, giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm thông tin để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Đặc biệt, Triển lãm dự kiến sẽ chứng kiến hàng loạt thỏa thuận hợp tác quan trọng, các hợp đồng mới được ký kết với tổng giá trị lên đến khoảng 60 triệu USD. Điều này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường mà còn khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành đóng tàu Việt Nam trong kỷ nguyên mới.